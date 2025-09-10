Deportes

Colombia se acerca al bombo 1 del sorteo del Mundial tras las victorias contra Bolivia y Ecuador: así quedaría en el ranking FIFA

La Tricolor tiene que descontar al menos 22 puntos a Croacia, selección al borde del bombo 1, para ser cabeza de grupo en el Mundial 2026, en las próximas cuatro fechas FIFA

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

La selección Colombia goleó 6-3
La selección Colombia goleó 6-3 a Venezuela en la Eliminatoria Sudamericana - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Las últimas victorias frente a Bolivia y Venezuela han entregado a la Selección Colombia un ascenso previsible en el ranking FIFA, aunque su ubicación de cara al sorteo del Mundial 2026 sigue condicionada por el rendimiento de otras potencias europeas.

Según el perfil de X @cambiodejuego, Colombia subirá al puesto 13, superando a México, lo que representa un leve avance con miras al sorteo de diciembre.

Esta mejora podría dejarlo cerca del bombo 1, en el que se sortean los cabezas de grupo y con ello evitar potencias como Francia, España, Inglaterra o Países Bajos.

Sin embargo, el análisis de proyecciones realizadas por especialistas en clasificación mundialista muestra el desafío que enfrenta el equipo nacional para aspirar al bombo 1, el grupo de los cabeza de serie en la Copa del Mundo.

Actualmente, la Tricolor se encuentra a 22 puntos de Croacia, la selección que cierra el listado de dicho bombo.

Luis Díaz y James Rodríguez
Luis Díaz y James Rodríguez son los referentes de la selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Colombia, tras sus recientes triunfos, se sitúa en el puesto 13 con 1652,18 puntos, todavía a una distancia considerable de las selecciones en la parte alta del escalafón.

Para acceder a esa posición de privilegio, no solo dependería de sumar victorias propias en los próximos partidos, sino también de que varias selecciones por encima, como Croacia, Italia, Marruecos y Alemania, sufran tropiezos o resultados adversos en sus compromisos previos al sorteo.

En lo más alto del panorama internacional, los mayores movimientos se verán con el ascenso de España al primer lugar del ranking, tras golear 6-0 a Turquía y 3-0 a Bulgaria, lo cual le permitirá destronar a Argentina después de 29 meses de liderazgo. Francia ocupará el segundo puesto, relegando a la albiceleste a la tercera posición.

Así explica la FIFA cómo calcular los puntos del ránking

Luis Díaz, de la selección
Luis Díaz, de la selección de Colombia, controla un balón en un partido contra Bolivia, en las eliminatorias mundialistas, el juevees 4 de septeimbre de 2025 (AP Foto/Fernando Vergara)

La FIFA ha implementado un nuevo sistema de cálculo para la Clasificación Mundial FIFA denominado SUM, con el propósito de ofrecer una evaluación más equitativa y precisa del rendimiento de las selecciones nacionales. Este cambio, introducido tras la Copa Mundial de 2018 en Rusia, reemplaza el modelo anterior y busca corregir desigualdades históricas, permitiendo que todas las confederaciones tengan una oportunidad real de mejorar su posición en el ranking.

La revisión del sistema de clasificación fue el resultado de un proceso de dos años en el que se analizaron y probaron numerosos algoritmos. El objetivo principal era encontrar una fórmula intuitiva, fácil de comprender y que respondiera a las críticas sobre el modelo previo. Entre los propósitos centrales se incluyó la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades para todas las selecciones, sin importar su confederación de origen.

Así quedará el próximo ránking
Así quedará el próximo ránking FIFA tras los partidos de la Eliminatoria Sudamericana - crédito X/ @cambiodejuego

El nuevo método, denominado SUM, se basa en el método Elo, ampliamente utilizado en otros deportes y ya presente en la clasificación femenina de la FIFA. A diferencia del modelo anterior, que promediaba los puntos obtenidos a lo largo del año, el método Elo suma o resta puntos al total de cada equipo tras cada partido, en función del resultado y de la fuerza relativa de los rivales. De este modo, se espera que los equipos mejor posicionados obtengan mejores resultados frente a selecciones de menor ranking, y viceversa.

La fórmula SUM incorpora ajustes específicos para el fútbol internacional. Por ejemplo, otorga menor peso a los partidos amistosos y mayor relevancia a los encuentros de rondas finales, como los de la Copa Mundial. Además, distingue entre partidos de fase de grupos y eliminatorias, asignando más importancia a estos últimos. Un aspecto relevante es que las derrotas en rondas eliminatorias de competiciones finales no restan puntos, lo que protege a los equipos que han avanzado en torneos importantes.

