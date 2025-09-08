América ya tiene nuevo técnico y fue visto en el Pascual Guerrero, en el clásico ante Deportivo Cali: así vio a su equipo, en el empate 0-0

América y Deportivo Cali empataron 0-0, por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-2 - crédito @AmericaDeCali/X

Tras el fracaso de la era del uruguayo Gabriel Raimondi, América de Cali se movió rápido y, pese a las fuertes críticas de su hinchada, ya logró hacerse a los servicios de uno de los técnicos con mayor proyección del fútbol profesional colombiano, pero que viene de un estruendoso fracaso en su anterior club: en el que no cumplió las expectativas, pues fue traído por bueno, gracias a sus destacadas campañas, pero fue destituido por sus irregulares resultados.

Y es que la dirección técnica del equipo vallecaucano se ha convertido en uno de los temas más comentados por los hinchas del fútbol colombiano. La expectativa se disparó tras la difusión de una serie de imágenes en las que se le vio ya en su nueva casa; en la que espera dejar huella y llevar a los ‘Diablos Rojos’ a su conquista número 16 en el rentado criollo, luego de cinco años de sequía, pues no saben lo que es ser campeones desde la temporada del 2020.

El elegido es, nada menos, que del orientador antioqueño David González, que tras su duro revés con Millonarios, con el que fue último del FPC, logró un acuerdo con la dirigencia del equipo ‘Escarlata’, para asumir el mando de un equipo que viene de capa caída. Y que en la tarde del domingo 7 de septiembre no pasó del empate sin goles frente a su eterno rival: Deportivo Cali, en cumplimiento de la décima fecha de la Liga BetPlay 2025-2, en el césped del Pascual Guerrero.

El nuevo adiestrador fue visto en uno de los palcos del máximo escenario deportivo de los caleños, según fue captado por las cámaras de Win Sports. Así fue reseñado también por los corresponsables de esta contienda, en la que los locales, que no contaron con el apoyo de su parcial, pues se quedaron a las afueras del coliseo en señal de protesta, no pudieron superar a un rival que también viene en crisis: y que requería de los tres puntos para avanzar en el tablero de posiciones.

Según se supo, González iniciará labores el martes 9 de septiembre con su nueva divisa, aunque como es bien sabido, tendrá claras restricciones en esta nueva era en el balompié profesional, en la que asumirá a su cuarto club en su palmarés. Todo esto, luego de iniciar su carrera como estratega en Independiente Medellín, en el segundo semestre de 2022; pasar por Deportes Tolima, entre 2023 y 2024, y unirse a los ‘Albiazules’ a principios del 2025.

¿Por qué David González tendrá prohibiciones en su estreno con América?

De acuerdo con la normativa del torneo liguero, es válido destacar que un entrenador que ya haya estado al frente de un club durante la liga en curso no podrá ir al banco con otro, mientras finaliza la competencia. Esta condición impedirá que González dirija desde la línea de banda durante lo que resta del semestre, y solo podrá dar indicaciones antes y después de cada encuentro; por lo que contará con el apoyo de un hijo de la casa: el histórico Álex Escobar.

Es claro que América atraviesa por una difícil situación. Tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, a manos de Fluminense de Brasil, se ubica último del tablero de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2 con seis unidades, a siete del octavo, Independiente Santa Fe; mientras que en la Copa BetPlay logró clasificar de forma agónica a los cuartos de final, en el único torneo en el que parece ir por buen sendero en la segunda mitad del 2025.

Con el sinsabor de la apuesta fallida por el “charrúa” Raimondi, que no logró revertir la crisis de resultados, y la llegada de González, que coincidió con el retorno al plantel del ídolo, el delantero Adrián Ramos, existe cierto escepticismo entre los aficionados. Los mismos que apuntan a la dirigencia de la institución, a cargo de Tulio Gómez y su hija Marcela: el primero, en su condición de máximo accionista, mientras que la mujer ejerce como presidenta de la institución.