Millonarios sufrió una baja de peso para enfrentar a Santa Fe en el clásico capitalino: Hernán Torres lo dejó por fuera

El cuadro azul necesita los tres puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones, al igual que los rojos, que vienen de perder en El Campín ante Once Caldas

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Millonarios y Santa Fe se medirán en partido de la décima jornada de la Liga BetPlay, en el estadio El Campín - crédito Colprensa

El estadio El Campín de Bogotá será el escenario este sábado 6 de septiembre, a las 8:30 p. m., de una nueva edición del clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay 2025-II. Ambos equipos llegan con novedades en sus plantillas, en un duelo que puede marcar el rumbo de su temporada y que mantiene en vilo a la afición bogotana.

El partido, que se disputará en el principal escenario futbolístico de la capital colombiana, representa una cita clave en el calendario de la Liga BetPlay. Millonarios, dirigido por Hernán Torres, busca consolidar su recuperación tras dos victorias consecutivas en el torneo.

Mientras que Santa Fe, bajo la conducción de Jorge Bava, aspira a mantenerse en la lucha por los primeros puestos. La expectativa por el encuentro ha aumentado debido a las bajas y regresos que afectan a ambos equipos, lo que añade un componente de incertidumbre y estrategia a la previa.

Novedades en la nómina de Millonarios

En el caso de Millonarios, la principal novedad es la ausencia de Leonardo Castro. Aunque el delantero ya cuenta con el alta médica y era elegible para el clásico, finalmente no fue incluido en la lista de convocados, por lo que su regreso se prevé para el compromiso ante Deportivo Pasto, programado para el miércoles 10 de septiembre.

La última vez que Leonardo Castro jugó para Millonarios fue el 30 de marzo de 2025, en el triunfo 2-0 sobre Alianza por la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

Por otro lado, el equipo azul recupera a Nicolás Arévalo, que se perdió el reciente partido ante Envigado por Copa Colombia debido a una molestia física. También regresan Danovis Banguero y Sebastián Mosquera, fortaleciendo así la nómina titular. No estarán disponibles para este compromiso Nicolás Giraldo, Jhoan Hernández, Cristian Cañozales y Edwin Mosquera.

La alineación probable de Millonarios para el clásico estaría conformada por Diego Novoa en el arco; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Danovis Banguero en defensa; Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Nicolás Arévalo en el mediocampo; y un tridente ofensivo integrado por Beckham Castro, Álex Castro y Santiago Giordana.

Bajas y regresos en Independiente Santa Fe

Por el lado de Independiente Santa Fe, el técnico Jorge Bava confirmó en rueda de prensa tres bajas sensibles para el clásico. Joaquín Sosa, quien sufre un esguince moderado en el cuello del pie derecho, y Davis Ramírez Pischiotti, también en el departamento médico, no estarán disponibles.

A estas ausencias se suma la de Elvis Perlaza, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, el equipo “Cardenal” contará con el regreso de Emanuel Olivera y Marcelo Meli, que ya cumplieron la fecha de sanción tras sus expulsiones en el partido contra Fortaleza.

Elvis Perlaza se perderá el clásico ante Millonarios por suspensión de una fecha - crédito Colprensa/Cristian Bayona

La reincorporación de estos jugadores aporta solidez en defensa y mediocampo, aspectos que el cuerpo técnico considera determinantes para afrontar un clásico de alta exigencia, pues es el primero desde aquel que ganaron 2-1 y avanzaron a la final del primer semestre.

Contexto en la tabla de posiciones y ambiente previo

En cuanto a la tabla de posiciones, Santa Fe ocupa actualmente la novena casilla con 12 puntos, mientras que Millonarios se sitúa en la decimosexta posición con 7 unidades. Este contexto convierte el clásico en una oportunidad crucial para ambos: los cardenales buscan afianzarse en la pelea por los ocho primeros lugares, mientras que los embajadores intentan salir de la parte baja y acercarse a la zona de clasificación.

Millonarios y Santa Fe jugarán con la necesidad de conseguir una victoria en la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El ambiente previo al clásico se caracteriza por la expectativa y la tensión propias de uno de los duelos más tradicionales del fútbol colombiano. El Campín se prepara para recibir a una multitud que espera un espectáculo a la altura de la rivalidad histórica entre Millonarios y Santa Fe, en una jornada que puede ser determinante para el futuro inmediato de ambos clubes.

