Luis Díaz ya no es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: así quedó la tabla tras la clasificación de Colombia al Mundial

Colombia clasificó a su séptima copa del mundo en la historia, pero Luis Díaz perdió su puesto como máximo goleador - crédito Luisa González / REUTERS

La fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas dejó buenas noticias para la selección Colombia: el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo clasificó a su séptima copa del mundo de la historia.

Sin embargo, los dos goles que marcó Lionel Messi en Argentina, contra Venezuela, desbancó a Luis Díaz del liderato de goleadores de la Eliminatoria.

El delantero del Bayern Múnich y una de las figuras del equipo, no pudo anotar contra Bolivia, lo que aprovechó Lionel Messi para convertirse en el nuevo líder de la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lionel Messi no perdonó y fue la gran figura en la goleada de Argentina sobre Venezuela - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

El cuadro dirigido por Lionel Scaloni recibió a Venezuela en el estadio Más Monumental con la clasificación a la Copa del Mundo asegurada.

Además, como condimento especial, el delantero del Inter Miami anunció en días anteriores que estos partidos con la “Albiceleste” serían sus últimos partidos con su país.

Por esta razón, Messi marcó doblete (al minuto 39 y 80 de partido) con asistencias de Julián Álvarez (delantero de Atlético Madrid de España) y de Thiago Almada (volante del Olympique de Lyon de Francia) y aumentó su cuota goleadora en esta competencia y le sacó un tanto de ventaja a “Lucho”.

A continuación, así quedó la tabla de goleadores.

Lionel Messi (Argentina): 8 goles Luis Díaz (Colombia): 7 goles Miguel Terceros (Bolivia): 6 goles Darwin Núñez (Uruguay): 5 goles Raphinha (Brasil): 5 goles Enner Valencia (Ecuador): 5 goles Salomón Rondón (Venezuela): 5 goles Julián Álvarez (Argentina): 4 goles Lautaro Martínez (Argentina): 4 goles Antonio Sanabria (Paraguay): 4 goles

Así fue el partido de Luis Díaz ante Bolivia: incluido en el once ideal

La aplicación deportiva de estadísticas más importantes del mundo incluyó a Luis Díaz y a James Rodríguez en el once ideal de la fecha 17 - crédito @SofascoreLA / X

El “Guajiro”, que jugó los 87 minutos del partido (y fue reemplazado por Marino Hinestroza), tuvo una actuación destacada, ya que fue importante para asistir a Juan Fernando Quintero en el tercer gol de la “Tricolor” ante Bolivia.

Además, su influencia en el campo de juego en el frente de ataque, le permitió a Colombia complicar la defensa boliviana, en donde el portero Carlos Lampe fue la gran figura.

A continuación, estos fueron los datos que dejó durante el partido en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Minutos jugados: 87

Goles: 0

Asistencias: 1

Toques: 62

Pases precisos: 26 de 32 posibles (efectividad del 81%)

Pases clave: 2

Grandes chances creadas: 3

Tiros a puerta: 1

Tiros fuera de puerta: 1

Regantes intentados (con éxito): 10 (6)

Duelos mano a mano (con éxito): 17 (9)

A continuación, así quedó el equipo ideal de las Eliminatorias Sudamericanas en la fecha 17:

Portero: Rafael Romo (Venezuela)

Defensores: Douglas Santos (Brasil), Nicolás Otamendi (Argentina), Cristian Romero (Argentina), Wesley (Brasil)

Mediocampistas: Bruno Guimarães (Brasil), Giorgian De Arrascaeta (Uruguay), James Rodríguez (Colombia)

Delanteros: Luis Díaz (Colombia), Rodrigo Aguirre (Uruguay), Lionel Messi (Argentina)

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Ecuador vs. Argentina

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 6:30 p. m.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

Argentina: 38 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22) Brasil: 28 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Uruguay: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Ecuador: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Colombia: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Venezuela: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Bolivia: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -19) Perú: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Chile: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

Nota: en negrilla están las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo y en cursiva el equipo que iría al repechaje.