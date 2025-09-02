No solo hace goles, estos son los negocios de Dayro Moreno por fuera del fútbol profesional

Esta es la nómina de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela - crédito FCF

La selección Colombia, al mando del argentino Néstor Lorenzo, prepara con el grupo completo lo que será el partido de la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de 2026.

En Barranquilla, la Tricolor recibirá a Bolivia con la obligación de ganar para asegurar su cupo para el torneo mundial, que se llevara a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Dentro de las novedades de la convocatoria se destaca la presencia de Dayro Moreno, que con 39 años volverá a vestir la camiseta de la selección Colombia después de más de nueve años.

El presente goleador del ibaguereño, que encabeza la tabla de anotadores de la Copa Sudamericana con Once Caldas, provocó que Lorenzo tomara la decisión de llamarlo para los juegos ante Bolivia y Venezuela.

Dayro Moreno no jugaba con la selección Colombia desde la Copa América Centenario en 2016, en la que marcó gol a Haití - crédito Colprensa

Desde que se confirmó la convocatoria de Moreno, el atacante ha sido tendencia en Colombia, llegando al punto de protagonizar varias campañas publicitarias y generar debates sobre la posibilidad de que pueda ser titular contra Bolivia.

De la misma forma, esto ha despertado el interés de la opinión pública por conocer más sobre la vida del delantero, que fue campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas, jugó varios años en Europa y ha sido referente de equipos como Millonarios y Atlético Nacional.

Los otros negocios de Dayro Moreno

Debido a que el delantero ha reconocido públicamente que ofrece hasta 300.000 pesos a sus compañeros por asistencia, sus seguidores han preguntado por los ingresos por fuera del fútbol que recibe Moreno, que ha afirmado que, a pesar de la fama de indisciplinado que tiene, ha invertido de manera correcta su dinero.

Por ejemplo, Moreno tiene una marca deportiva llamada DM17 Elite, con la que ofrece camisetas, chaquetas y sudaderas con diseños personalizados. La amistad con referentes del fútbol profesional le ha servido al atacante para publicitar sus productos, ya que han sido vistos vistiendo esta ropa Hugo Rodallega y Radamel Falcao García.

Dayro Moreno fue el segundo jugador en unirse a la concentración de la selección Colombia en Barranquilla - crédito FCF

En los últimos meses, Moreno también ha protagonizado varios comerciales para promocionar su bebida hidratante Dilyte, que es comercializada al público en una presentación de 500 mililitros por 5.000 pesos.

En un negocio con el que gran parte de sus seguidores no lo asocian, Moreno también es la cabeza visible de la constructora ArtLife DM17, que expone al delantero en la entrega de varios proyectos.

“Ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que impulsen el desarrollo de la región”, es uno de los lemas de la compañía mencionada.

Cabe recordar que Dayro Moreno es el máximo goleador del fútbol colombiano con 367 tantos; en lo corrido el 2025 ha anotado 23 goles, ocho de ellos en la Copa Sudamericana, en la que Once Caldas está en los cuartos de final.

El atacante es la cara visible de la compañía - crédito @artlife.dm17/Instagram

Dayro Moreno y su regreso a la selección

Después de conocer que iba a ser convocado a la Tricolor, el delantero habló con Blu Radio; durante la entrevista, Moreno reveló que se enteró de la noticia aterrizando a Bogotá.

“Acabamos de aterrizar y con todo el grupo estábamos en la expectativa de la convocatoria y, apenas aterrizamos, pues esa sorpresa tan linda que me dieron. Aterrizar y todo un avión aplaudiendo la convocatoria mía es un orgullo muy grande”.

Dayro Moreno agradeció a los colombianos que pidieron durante varias semanas su convocatoria a la selección, por lo que prometió trabajar para sumar minutos contra Bolivia y Venezuela.

“Muy agradecido y gracias, Colombia, por esa confianza que me tienen. Para mí es un honor muy grande volver a ver la camiseta de mi país y la verdad que darlo todo, a darlo todo, que me caracteriza a mí, con humildad, sacrificio, trabajo”.