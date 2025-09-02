Hinchas de la selección Colombia le pusieron presión a Néstor Lorenzo antes del partido ante Bolivia: “Pon a Dayro”

En la firma de autógrafos y atención al público se vivió un curioso momento entre Néstor Lorenzo y la hinchada - crédito @GMDLHM / X

La presión de la afición sobre Néstor Lorenzo se intensificó en las últimas horas, luego de que un grupo de hinchas le exigiera de manera directa que incluya a Dayro Moreno como titular en el próximo partido de la Selección Colombia frente a Bolivia.

El partido ante Bolivia se convierte fundamental, si se tiene en cuenta la racha de seis partidos sin ganar, además de que si la “Tricolor” llega a sumar al menos un punto, asegurará su cupo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El atacante tolimense es pedido por parte de la hinchada de la selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Pero según un video publicado el 1 de septiembre de 2025, por el periodista George Michael, periodista de ESPN Colombia, desde el hotel de concentración de la Tricolor en Barranquilla muestra cómo los seguidores, mientras solicitaban autógrafos al entrenador argentino, lo interpelaron.

“¿Vas a poner a Dayro?” y “Pon a Dayro de titular. Dayro, Dayro Moreno”.

La inclusión de Dayro Moreno, quien atraviesa un destacado momento goleador y se acerca a los 40 años, ha generado un debate intenso en torno a las decisiones técnicas de Lorenzo.

La preferencia de una parte de la afición por el delantero se ha hecho notoria, al punto de que para varios de ellos es una mejor opción que Jhon Córdoba o Luis Javier Suárez para liderar el ataque en la recta final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La presión por una parte de la afición se traduce en una demanda explícita de ese grupo para que Moreno no solo integre la lista de convocados, sino que ocupe un lugar en el once inicial.

El motivo por el cual fue convocado Dayro Moreno: presión mediática

El periodista explicó que el llamado del delantero tolimense, que juega en Once Caldas, se debe a presión mediática - crédito @somoslatitular / X

El 1 de septiembre de 2025, el periodista Alejandro Pino Caladas en el programa Somos La Titular, reveló que el llamado

“La convocatoria de Dayro Moreno fue presionada por la Federación Colombiana de Fútbol. Lorenzo con Dayro no la va. Los directivos presionaron ello, porque es que resulta y acontece que la figura del delantero del Once Caldas vende. Es un efecto de marketing, que ojalá en el campo funcione, porque yo celebro y creo en Dayro, esperemos ver si lo pone, y la verdad es que esa es la razón: Dayro vende y les funciona”, detalló.

Así se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17

Partido: Argentina vs. Venezuela

Estadio: Más Monumental

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Paraguay vs. Ecuador

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Uruguay vs. Perú

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Brasil vs. Chile

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Hora: 7:30 p. m.

Fecha 18

Partido: Ecuador vs. Argentina

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)