“Tino” Asprilla advirtió sobre Dayro Moreno en la selección Colombia: “Falta ver cómo lo ven en los entrenamientos”

Dayro Moreno volvió a la selección Colombia después de su última convocatoria en 2016, para buscar el cupo al mundial de 2026 - crédito Colprensa

Dayro Moreno es la nueva cara de la selección Colombia para las eliminatorias en septiembre, debido a que su convocatoria llamó la atención de los aficionados y distintos medios en el país, que durante meses presionaron para que el delantero de Once Caldas tuviera su oportunidad a sus 39 años.

Uno de los ídolos de la Tricolor que se pronunció sobre Dayro fue Faustino Asprilla, recordado delantero del combinado nacional en los años 90 y que durante años, al igual que el atacante tolimense, tuvo mucha fama y polémicas con respecto a las fiestas y el consumo de licor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El goleador del “Blanco Blanco” sería uno de los últimos jugadores en unirse a la concentración de la selección Colombia en Barranquilla, debido a que tiene partido por la Liga BetPlay el lunes 1 de septiembre ante Santa Fe en El Campín, en el que busca el triunfo para salir del fondo de la tabla.

“Debe tener disciplina”

Muchos aficionados quedaron sorprendidos y contentos con el llamado del atacante de 39 años, pues es el goleador de la Copa Sudamericana con ocho anotaciones y de gran campaña con el Once Caldas, en el que es el líder de la plantilla para pelear también en los cuadrangulares del primer semestre de la Liga BetPlay.

Durante una charla con Blog Deportivo, Faustino Asprilla afirmó que le gustó mucho la convocatoria de Dayro Moreno, debido a que reconoce sus condiciones para aportar en el combinado nacional, más allá de la edad y que no estaba en los planes de Néstor Lorenzo: “Creo que es más que merecido”.

El 'Tino' Asprilla destacó que Dayro Moreno, pese a su edad, tuviera oportunidad en la selección Colombia - crédito Caracol Televisión

El “Tino” fue más allá y aseguró que el atacante le ganaría el puesto a los otros hombres en el frente de ataque, pues su condición física es impresionante y más a su edad: “Ahora falta ver cómo lo ven en los entrenamientos, porque muchas veces uno se gana el puesto ahí”.

“Para hacer lo que hace Dayro debe tener disciplina. El otro día lo vi correr en una cancha imposible con Huracán, metió goles, tiene una condición física extraordinaria”, afirmó Asprilla, recordando aquella victoria del Once Caldas por 3-1 en la Copa Sudamericana, con doblete del delantero.

Dayro Moreno lidera al Once Caldas en la Copa Sudamericana, en la que jugarán los cuartos de final - crédito Santiago Álvarez / Colprensa

Sumado a eso, el “Tino” dijo que la razón para que el goleador fuera bien recibido en el combinado nacional, por parte de los hinchas, es porque “juega en un equipo que no le hace mal a nadie, por eso todo el mundo lo quiere”, resaltando que eso no pasaría con un hombre de conjuntos como Millonarios, Nacional, Junior o el América.

“Esta oportunidad es un honor muy grande”

Dayro Moreno fue consultado por Blu Radio sobre sus primeras impresiones tras la convocatoria, que la conoció al bajarse de un avión en Manizales: “Gracias al cuerpo técnico por la confianza que me da, esta oportunidad es un honor muy grande, vestir otra vez la camiseta de mi país, voy con humildad, sacrificio, trabajo, a hacer goles, y ojalá clasificar al mundial, que es lo que queremos todos”.

Dayro Moreno es recordado en la selección Colombia por goles como ante Argentina en 2007, en la victoria 2-1 por las eliminatorias a Sudáfrica 2010 - crédito Óscar Pérez/Colprensa

“El profe (Herrera) me dijo, todos estábamos a la expectativa y al aterrizar me dieron esa sorpresa… Eso se lo gana uno con trabajo, sacrificio. Hasta que me retire no dejo de pensar en la Selección, voy a vestir la camiseta con mucho orgullo. Es una alegría inmensa, uno se lo gana con trabajo. Todo el avión aplaudía, es un orgullo muy grande”, afirmó.

Sobre el resto de sus compañeros en selección Colombia, Dayro señaló que “los delanteros, los que vamos, vamos con esa ilusión, tenemos responsabilidad de meterla, en la Selección hay jugadores muy buenos, ciento por ciento de talento, con goles, los que convocaron vamos con la ilusión y la puntería para hacer goles y clasificar a nuestro país”.