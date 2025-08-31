Deportes

“Tino” Asprilla advirtió sobre Dayro Moreno en la selección Colombia: “Falta ver cómo lo ven en los entrenamientos”

El exdelantero de la Tricolor es una de las figuras que se pronunció por el regreso del goleador de Once Caldas al combinado nacional, con 39 años y tras una fuerte presión al cuerpo técnico

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Dayro Moreno volvió a la
Dayro Moreno volvió a la selección Colombia después de su última convocatoria en 2016, para buscar el cupo al mundial de 2026 - crédito Colprensa

Dayro Moreno es la nueva cara de la selección Colombia para las eliminatorias en septiembre, debido a que su convocatoria llamó la atención de los aficionados y distintos medios en el país, que durante meses presionaron para que el delantero de Once Caldas tuviera su oportunidad a sus 39 años.

Uno de los ídolos de la Tricolor que se pronunció sobre Dayro fue Faustino Asprilla, recordado delantero del combinado nacional en los años 90 y que durante años, al igual que el atacante tolimense, tuvo mucha fama y polémicas con respecto a las fiestas y el consumo de licor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El goleador del “Blanco Blanco” sería uno de los últimos jugadores en unirse a la concentración de la selección Colombia en Barranquilla, debido a que tiene partido por la Liga BetPlay el lunes 1 de septiembre ante Santa Fe en El Campín, en el que busca el triunfo para salir del fondo de la tabla.

“Debe tener disciplina”

Muchos aficionados quedaron sorprendidos y contentos con el llamado del atacante de 39 años, pues es el goleador de la Copa Sudamericana con ocho anotaciones y de gran campaña con el Once Caldas, en el que es el líder de la plantilla para pelear también en los cuadrangulares del primer semestre de la Liga BetPlay.

Durante una charla con Blog Deportivo, Faustino Asprilla afirmó que le gustó mucho la convocatoria de Dayro Moreno, debido a que reconoce sus condiciones para aportar en el combinado nacional, más allá de la edad y que no estaba en los planes de Néstor Lorenzo: “Creo que es más que merecido”.

El 'Tino' Asprilla destacó que
El 'Tino' Asprilla destacó que Dayro Moreno, pese a su edad, tuviera oportunidad en la selección Colombia - crédito Caracol Televisión

El “Tino” fue más allá y aseguró que el atacante le ganaría el puesto a los otros hombres en el frente de ataque, pues su condición física es impresionante y más a su edad: “Ahora falta ver cómo lo ven en los entrenamientos, porque muchas veces uno se gana el puesto ahí”.

“Para hacer lo que hace Dayro debe tener disciplina. El otro día lo vi correr en una cancha imposible con Huracán, metió goles, tiene una condición física extraordinaria”, afirmó Asprilla, recordando aquella victoria del Once Caldas por 3-1 en la Copa Sudamericana, con doblete del delantero.

Dayro Moreno lidera al Once
Dayro Moreno lidera al Once Caldas en la Copa Sudamericana, en la que jugarán los cuartos de final - crédito Santiago Álvarez / Colprensa

Sumado a eso, el “Tino” dijo que la razón para que el goleador fuera bien recibido en el combinado nacional, por parte de los hinchas, es porque “juega en un equipo que no le hace mal a nadie, por eso todo el mundo lo quiere”, resaltando que eso no pasaría con un hombre de conjuntos como Millonarios, Nacional, Junior o el América.

“Esta oportunidad es un honor muy grande”

Dayro Moreno fue consultado por Blu Radio sobre sus primeras impresiones tras la convocatoria, que la conoció al bajarse de un avión en Manizales: “Gracias al cuerpo técnico por la confianza que me da, esta oportunidad es un honor muy grande, vestir otra vez la camiseta de mi país, voy con humildad, sacrificio, trabajo, a hacer goles, y ojalá clasificar al mundial, que es lo que queremos todos”.

Dayro Moreno es recordado en
Dayro Moreno es recordado en la selección Colombia por goles como ante Argentina en 2007, en la victoria 2-1 por las eliminatorias a Sudáfrica 2010 - crédito Óscar Pérez/Colprensa

“El profe (Herrera) me dijo, todos estábamos a la expectativa y al aterrizar me dieron esa sorpresa… Eso se lo gana uno con trabajo, sacrificio. Hasta que me retire no dejo de pensar en la Selección, voy a vestir la camiseta con mucho orgullo. Es una alegría inmensa, uno se lo gana con trabajo. Todo el avión aplaudía, es un orgullo muy grande”, afirmó.

Sobre el resto de sus compañeros en selección Colombia, Dayro señaló que “los delanteros, los que vamos, vamos con esa ilusión, tenemos responsabilidad de meterla, en la Selección hay jugadores muy buenos, ciento por ciento de talento, con goles, los que convocaron vamos con la ilusión y la puntería para hacer goles y clasificar a nuestro país”.

Temas Relacionados

Dayro MorenoSelección ColombiaTino AsprillaFaustino AsprillaNéstor LorenzoEliminatoriasColombia-Deportes

Más Noticias

Dayro Moreno no solo quiere jugar con la selección Colombia: le apunta a dos récords sorpresivos

El presente del delantero de Once Caldas le abrió una nueva etapa para el equipo cafetero, que necesita de sus goles en la recta final de las eliminatorias

Dayro Moreno no solo quiere

James Rodríguez prendió a las alarmas en la selección Colombia: duro golpe en partido de León y Querétaro

El volante es el capitán de la selección Colombia y se arriesgó en el compromiso de la jornada siete del Torneo Apertura 2025, en especial porque la Tricolor había sufrido otra baja

James Rodríguez prendió a las

Luis Díaz es un “jugador perfecto” para el Bayern Múnich, según una leyenda del club: vea de quién se trata

El atacante colombiano anotó un gol en la victoria 3-2 sobre el Augsburgo en la Bundesliga, con la que fue elegido como la figura del compromiso

Luis Díaz es un “jugador

Jhon Arias llega a la selección Colombia en crisis deportiva: pésimo inicio con el Wolverhampton en la Premier League

El atacante sumó su tercera derrota seguida en el mismo número de partidos en la temporada inglesa, en la que los “Wolves” se encuentran en puestos de descenso

Jhon Arias llega a la

Esta es la primera baja de la selección Colombia para las eliminatorias: lo reemplazará jugador pedido por la hinchada

Solo un día después de conocerse la convocatoria para enfrentar a Bolivia y Venezuela, la Tricolor confirmó que un defensor sufrió una lesión de larga duración

Esta es la primera baja
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN se atribuyó el homicidio

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

Infante de Marina muere en Buenaventura tras ataque con dron explosivo atribuido a disidencia de las Farc

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia - El Reto′, arranca con 55 aspirantes este sábado 30 de agosto

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Carín León, Blessd, Sabrina Carpenter, The Hives y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Kendrick Lamar, Ca7riel & Paco Amoroso y el Festival Cordillera son los protagonistas de los conciertos en Colombia de septiembre: vea toda la programación

Caterin Escobar volvió a disparar rumores de noviazgo con Mario Alberto Yepes: “Manifestado”

Deportes

Dayro Moreno no solo quiere

Dayro Moreno no solo quiere jugar con la selección Colombia: le apunta a dos récords sorpresivos

James Rodríguez prendió a las alarmas en la selección Colombia: duro golpe en partido de León y Querétaro

Luis Díaz es un “jugador perfecto” para el Bayern Múnich, según una leyenda del club: vea de quién se trata

Jhon Arias llega a la selección Colombia en crisis deportiva: pésimo inicio con el Wolverhampton en la Premier League

Esta es la primera baja de la selección Colombia para las eliminatorias: lo reemplazará jugador pedido por la hinchada