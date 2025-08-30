Guillermo de Amores tuvo una mala noche en el Águilas Doradas vs. Millonarios y Eduardo Luis le colocó curioso apodo

El portero uruguayo no tuvo una buena noche en Rionegro, pese a la agónica victoria de Millonarios-crédito @MillosFCoficial/X

Hernán debutó con una sonrisa en el primer partido de Millonarios por la Liga BetPlay, tras la victoria agónica por 2-1 ante Águilas Doradas.

El gol de Juan Carlos Pereira al minuto 90, le permitió a los bogotanos sumar su segundo partido en línea con triunfos y comenzar a salir de la crisis deportiva que viven.

Pero no todas son buenas noticias para el 16 veces campeón de Colombia, ya que Guillermo de Amores, además de ser protagonista en el gol del equipo antioqueño, sufrió una lesión que lo obligó a salir y ser reemplazado por Diego Novoa.

Este fue el momento cuando el hincha de Millonarios hace mención al apodo que le puso el narrador de Win Sports-crédito @santiblr_/X

Por este motivo, en una de las comunidades de X que hablan de Millonarios, se dieron cuenta del momento donde Eduardo Luis hace referencia al error del portero uruguayo, cuando usa irónicamente una palabra en inglés, reemplazando el apellido del futbolista por “hate” (que en inglés significa odio)

“Un nuevo error en la zona defensiva entre el jugador y Guillermo of hates, señores, tremendo”.

Millonarios gana agónicamente, pero de Amores deja dudas

Con gol de Juan Carlos Pereira, los azules volvieron a ganar por la Liga BetPlay-crédito @MillosFCoficial/X

Un nuevo episodio de incertidumbre rodea el futuro de Guillermo De Amores en Millonarios tras el partido disputado ante Águilas Doradas, donde el arquero uruguayo protagonizó una serie de infortunios que reavivan las dudas sobre su continuidad en el club.

En el encuentro correspondiente a la Liga BetPlay, el guardameta cometió un error determinante que derivó en el gol rival, sufrió una lesión y debió abandonar el campo, lo que acentúa la presión sobre su desempeño desde su llegada al equipo.

El desarrollo del partido evidenció las dificultades que atraviesa De Amores desde su arribo a Millonarios para ocupar el puesto dejado por Álvaro Montero.

A pesar de las expectativas, sus primeras actuaciones han sido objeto de cuestionamientos, y en esta ocasión, una jugada a los 30 minutos marcó un nuevo punto crítico.

El arquero intentó anticipar un pase largo, pero su salida resultó fallida: quedó a mitad de camino y colisionó de frente con su compañero Juan Pablo Vargas. Ambos jugadores terminaron tendidos en el césped, mientras el balón quedó libre para que Rivaldo concretara el gol de Águilas Doradas.

Tras el impacto, de Amores solicitó asistencia médica para examinar una de sus rodillas. Permaneció algunos segundos en el terreno evaluando si podía continuar, pero la intensidad de la molestia lo obligó a pedir el cambio. Diego Novoa ingresó en su lugar, y el uruguayo observó el resto del encuentro desde el banco de suplentes.

La situación del arquero se complica aún más con la reciente llegada de Hernán Torres al cuerpo técnico.

El entrenador tolimense solicitó la negociación por Iván Arboleda, recordando que dejó el club en 2024.

Finalmente, Millonarios concretó la inscripción del exportero del Rayo Vallecano, que espera sumarse al plantel el 30 de agosto de 2025 para disputar la titularidad.

Con la presencia de tres arqueros disponibles y un presente adverso, el panorama de De Amores en el equipo capitalino se torna cada vez más incierto. La interrogante sobre si pasará a ocupar el puesto de segundo o incluso tercer arquero, considerando la competencia de Novoa y el regreso de Arboleda, permanece abierta.

Cuando vuelve a jugar Millonarios

Millonarios sigue sin convencer a los hinchas con su juego, en especial en varias posiciones con bajo nivel de sus jugadores - crédito Colprensa

El cuadro azul volverá a la acción el 3 de septiembre de 2025 cuando jueguen por Copa Colombia ante Envigado en el estadio Polideportivo Sur, y volverá a la acción de la liga en el clásico capitalino, programado para el 6 de septiembre de 2025 a las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario de partidos en septiembre de los azules:

3 de septiembre de 2025 - Copa BetPlay: Envigado vs. Millonarios

6 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Santa Fe

10 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Deportivo Pasto

13 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Alianza FC vs. Millonarios

16 de septiembre de 2025 - Copa BetPlay: Millonarios vs. Envigado

21 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Fortaleza CEIF

27 de septiembre de 2025- Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Millonarios