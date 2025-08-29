Deportes

Selección Colombia presentó su convocatoria para los últimos partidos de las eliminatorias: Néstor Lorenzo “pateó el tablero”

El combinado cafetero se medirá con Bolivia, el jueves 4 de septiembre, y Venezuela, el martes 9 del mismo mes, para definir el cupo directo al mundial de 2026

Diego Ariza

Por Diego Ariza

La selección Colombia se prepara
La selección Colombia se prepara para las últimas dos jornadas de las eliminatorias, para clasificar a la Copa del Mundo

La selección Colombia ya tiene listo el grupo con el que preparará los últimos dos partidos de las eliminatorias, en las que no tendrá más tiempo para definir el cupo directo a la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en el que ya están Argentina, Brasil y Ecuador.

El cuadro Tricolor presentó su lista de convocados para enfrentar a Bolivia y Venezuela, en la que el técnico Néstor Lorenzo tuvo algunas novedades en la plantilla, con respecto al grupo que gestionó en los encuentros de junio contra Perú y Argentina, ambos empatados por 0-0 y 1-1, respectivamente.

Además, es la última oportunidad para el entrenador argentino y los jugadores de demostrar que sí hay condiciones y nivel para disputar una Copa del Mundo, debido a que el combinado nacional lleva seis fechas seguidas sin ganar, con dos empates y cuatro derrotas.

Los convocados de Colombia

Había mucha expectativa por conocer el grupo con el que Néstor Lorenzo trabajaría en los próximos días para definir el cupo directo, en el que tenía la presión por hacer una buena presentación y demostrar que cuenta con un equipo con condiciones para pelear por la Copa del Mundo.

Durante la tarde del 29 de agosto, la Federación Colombiana de Fútbol publicó la convocatoria de 26 jugadores para las eliminatorias, en el que el entrenador dejó varias sorpresas en el listado, por los jugadores que llamó para los encuentros del 4 y 9 de septiembre.

Esta es la convocatoria de
Esta es la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las eliminatorias

Para empezar, se dieron los regresos al proceso de jugadores como Yerson Mosquera, defensor central del Wolverhampton que sufrió una rotura de ligamento en 2024, y dejó afuera a Jhon Jáder Durán que sufrió una lesión en el Fenerbahce, aunque no se sabe qué tipo de molestia.

La sorpresa más grande en Colombia es Dayro Moreno, delantero del Once Caldas que finalmente apareció gracias a su buen momento en la Copa Sudamericana, en la que es goleador con ocho tantos y hace meses pedía un espacio en el combinado nacional, en el que no juega desde la Copa América Centenario en 2016.

Dayro Moreno ha sido determinante
Dayro Moreno ha sido determinante para que Once Caldas llegara a los cuartos de la Copa Sudamericana, marcando ocho goles

Otro dato a destacar es que hay cuatro hombres de la Liga BetPlay, empezando por Dayro y acompañado por tres futbolistas en Atlético Nacional que son David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza, que repiten convocatoria con respecto al grupo que disputó las eliminatorias en junio.

Itinerario de la Tricolor

De otro lado, la Federación Colombiana de Fútbol anunció cómo será logística para la concentración del combinado nacional, que se juega dos partidos claves para clasificar al mundial y ratificar el proceso del entrenador Lorenzo, que quiere volver a la victoria de una vez por todas.

Para empezar, la FCF informó que los jugadores convocados empezarán a llegar lo antes posible a la “Arenosa”, dependiendo de sus compromisos en clubes: “Todos los futbolistas citados se reunirán en Barranquilla a más tardar el martes 2 de septiembre para afrontar el compromiso frente a la selección de Bolivia“.

Colombia se enfrentará primero a
Colombia se enfrentará primero a Bolivia en Barranquilla, el jueves 4 de septiembre

De otro lado, el grupo seguirá su trabajo en la capital del Atlántico hasta un día antes de su juego en la última fecha de las eliminatorias: “La Selección concentrará en Barranquilla desde el próximo sábado 30 de agosto hasta el lunes 8 de septiembre, día en el que tomarán un vuelo directo a Maturín, Venezuela".

Finalmente, la concentración de la selección Colombia terminará el miércoles 10 de septiembre, cuando todos los jugadores regresen a los clubes sin importar el resultado en las clasificatorias, esperando que ya sea con el cupo al mundial bajo el brazo y en octubre se reunirán de nuevo para los amistosos.

