De ser campeón con Millonarios a la segunda división de España: este sería el destino de delantero colombiano en Europa

Óscar Cortés quedó campeón con Millonarios en 2023- crédito AFP

El Sporting de Gijón puso sus ojos en el joven extremo colombiano Óscar Cortés, actualmente en las filas del Rangers FC, del fútbol escocés.

Según confirmó el periodista Felipe Sierra, el club británico estaría “abierto a escuchar ofertas para que el jugador recupere ritmo de competencia”.

Esta revelación llega en un momento crucial: Cortés lucha por superar una serie de lesiones y sumar minutos en un equipo que no ha logrado brindarle consistentemente oportunidades en cancha.

Desde su llegada al Rangers, en enero de 2024, procedente de Lens, Cortés firmó su préstamo con obligación de compra, un contrato que prolongaría su vínculo hasta 2029 si el rendimiento acompaña.

No obstante, la estancia del colombiano se ha visto empañada por múltiples lesiones: apenas pudo sumar siete apariciones en su primera temporada antes de ser operado, lo que truncó su participación temprana en el campeonato.

Sporting de Gijón estaría buscando el fichaje de Oscar Cortés- crédito @PSierraR/X

A pesar de estas dificultades, el calificado técnico de Rangers Philippe Clement sopesó su regreso con esperanzas de un aporte decisivo en el ataque

El 2024–25 tampoco fue sencillo. Aun recuperado, Cortés enfrentó alta competencia en su demarcación, lo que dificultó su reenganche en la rotación: sumó solo 10 partidos de Liga, sin goles ni asistencias, y fue marginado incluso de la nómina europea.

Este panorama ha llevado al club escocés a considerar el préstamo del exMillonarios como oportunidad para que recupere forma e inicie una nueva etapa más productiva.

Óscar Cortés llegó a Rangers en préstamo desde el Lens de Francia en enero de 2024 - crédito Rangers FC

Así las cosas, el Sporting de Gijón, en su intento por reforzar la ofensiva, habría propuesto al Rangers una cesión que le permita a Cortés retomar continuidad. Las negociaciones estarían abiertas, según Sierra, como un movimiento estratégico de mutuo beneficio: el colombiano tendría más minutos para retomar confianza, mientras que el club escocés libera espacio en plantilla, en un momento en que refuerzan el ataque con fichajes como Bojan Miovski y evalúan salidas como la de Cyriel Dessers.

Una salida a Gijón, que compite en la Segunda División de España, pondría a Cortés en un entorno más propicio para jugar, adquirir ritmo y demostrar su potencial en una competencia tuitiva con estilos técnicos compatibles.

Además, el fútbol español está acostumbrado a reactivar talentos jóvenes mediante préstamos efectivos; su experiencia internacional y juventud hacen del colombiano un perfil atractivo para esa liga.

En este escenario, el futuro del jugador se define en este mercado: seguirá con Rangers y luchará por minutos en Escocia, o aceptará un préstamo para recuperar forma en España —una opción que puede marcar el rumbo de su progresión profesional.

La ventana de fichajes se cierra pronto, por lo que las decisiones llegarán en los próximos días. Una cesión sería un nuevo arranque, y un reto: consolidarse en el Sporting elevaría su valor, o bien, quedaría espacio en Glasgow para pelear por un lugar.

El Sporting de Gijón milita en la segunda división del fútbol español- crédito La Liga

Sporting de Gijón, uno de los equipos más tradicionales del fútbol español

Fundado en 1905 como Sporting Gijonés y rebautizado en 1916 como Real Sporting de Gijón, el club se consolidó como el equipo emblemático de Asturias.

A lo largo de su historia, el Gijón ha alternado entre Primera y Segunda División, conquistando cinco títulos de Segunda (entre ellos en 1943–44, 1950–51, 1956–57 y 1976–77) y alcanzado la gloria en la elite al lograr el subcampeonato de LaLiga en la temporada 1978–79.

Además, el equipo de Asturias fue finalista de la Copa del Rey en 1980–81 y 1981–82 y disputó en seis ocasiones la Copa de la UEFA, lo que refleja una trayectoria marcada por momentos de brillantez competitiva.

Su estadio, “El Molinón-Enrique Castro Quini”, es un símbolo de tradición viva: inaugurado en 1908 y considerado el estadio más antiguo del fútbol español, es patrimonio sentimental del club y la ciudad.

Remodelado en diversas ocasiones, fue sede de partidos del Mundial de 1982 y mantiene su estatus histórico, recibiendo homenajes únicos como la dedicación de la Puerta 11 al mítico Enzo Ferrero, figura legendaria que marcó época en los años 70 y 80.