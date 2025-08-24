EN VIVO l América vs. Atlético Nacional : los Escarlatas buscan reencontrarse con la victoria contra los Verdolagas

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre América de Cali y Atlético Nacional, válido por la octava fecha de la Liga Betplay Dimayor.
Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel
Ambos equipos vienen de quedar eliminados en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores, respectivamente, razón por la que buscarán una victoria para darle una nueva victoria a sus hinchas.
Si desea conocer más de este partido, visite este enlace.
El enfrentamiento clásico entre América de Cali y Atlético Nacional es uno de los más cerrados y disputados del fútbol colombiano. En duelos oficiales a nivel nacional, se han enfrentado 273 veces, dependiendo de la fuente. Atlético Nacional lleva una ligera ventaja histórica: registra 97 victorias, América cuenta con 95 triunfos, y se han registrado 81 empates. El balance global, considerando todas las competencias, refuerza esa paridad: 269 enfrentamientos, con 96 victorias verdolagas, 93 escarlatas y 80 empates.
Mirando más de cerca, los duelos en Medellín reflejan clara superioridad de Nacional: en aproximadamente 32 partidos en su cancha, los antioqueños ganaron 23, América apenas 7, con 2 empates.
En Cali, sin embargo, América lleva la delantera local: de 123 partidos, los escarlatas ganaron 59, empatado 43, mientras que Nacional ganó solo 21 veces. Estas cifras muestran un clásico equilibrado pero con matices claros según el escenario y periodos de dominio específicos para cada equipo.
En el imponente Maracaná, Fluminense dominó con solvencia al América de Cali y selló su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana con un contundente 2-0. Un primer tiempo controlado por el conjunto carioca encontró premio a los 22 minutos, cuando Kevin Serna, tras una exquisita asistencia, remató con precisión para abrir el marcador.
En la segunda mitad, la reacción colombiana poco pudo hacer frente al empuje brasileño. A los 55 minutos, Matheus Martinelli amplió la ventaja con una definición certera tras una recuperación ofensiva, consolidando el dominio. La combinación del triunfo en casa (2-0) con la victoria en Cali (2-1) selló un global de 4-1, una llave claramente favorable al Tricolor.
En una noche de alta tensión en el Morumbí, São Paulo se impuso por penales (4-3) sobre Atlético Nacional, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y quedarse con un global ajustado. El portero brasileño Rafael fue figura decisiva, deteniendo el disparo de Matheus Uribe, mientras que Marino Hinestroza estrelló su remate en el travesaño, frustrando las esperanzas colombianas.
Un primer tiempo parejo dio paso a faltas y minutos cargados de nervios, donde Nacional reclamó un penal que no fue concedido. Ya en la tanda decisiva, los Verdolagas no pudieron convertirlo todo: Jorman Campuzano, Alfredo Morelos y William Tesillo marcaron, pero no fue suficiente para completar la remontada.
La eliminación marcó el cierre de un ciclo añorado para Nacional —que no disputaba cuartos de final desde su consagración en 2016— y le dio paso a São Paulo, que avanza con justicia en la Copa Libertadores 202