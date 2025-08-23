Etapa 1 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la ronda ibérica

Estos son los ciclistas colombianos que compiten en la Vuelta a España 2025

Con un premio de tercera categoría, ubicado en el kilómetro 70 en La Serra (con un recorrido de 6,5 kilómetros y una inclinación al 5,2%), además del esprint en Valdengo, será un recorrido importante para que los equipos comiencen a tantear como están sus rivales.

La edición noventa de la Vuelta a España empezó a vivirse el 21 de agosto, cuando en territorio italiano se presentaron a los equipos y corredores que buscarán durante tres semanas conquistar esta aventura.

Kilómetro 14: ¡Primera fuga del día! los neerlandeses Pepjin Rendernk del Soudal Quick-Step y Koen Bouwman del Jayco AlUla, el kazajo Nicolas Vinokurov del XDS Astana Team, los españoles Hugo De La Calle del Burgos Burpellet y Joel Nicolau del Caja Rural-Seguros y el italiano Alessandro Verre del Árkea B&B están como líderes parciales de la etapa.

11:38 hs

Comienza el sueño de Egan Bernal por la triple corona

El pelotón general preparándose en su momento para comenzar la etapa-crédito Alberto Lingria/ REUTERS

El comienzo de la tercera carrera grande de ciclismo tendrá su recorrido en Italia, desde Torino-Reggia di Venaria, hasta Novara.

La transmisión de la carrera va desde las 6:00 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver desde Espn y Disney Plus, además de verse desde Caracol Sports, Ditu, RCN y la aplicación de Deportes RCN.

El recorrido inaugural de la Vuelta a España 2025 se caracteriza por su perfil llano y una distancia de 186,7 kilómetros entre Torino y Novara, pero el verdadero desafío de la jornada se concentra en el puerto de tercera categoría de La Serra, con una extensión de6,5 kilómetros y una pendiente media del 5,2%.

Este tramo, en comparación con los grandes puertos de montaña que tendrá la carrera a lo largo de su desarrollo, será el primer filtro para los ciclistas y podría definir el tono estratégico de la carrera desde el inicio. Además, el esprint bonificable en Valdengo añade un incentivo adicional para los velocistas y aquellos que buscan sumar segundos desde el primer día.