Así fue la pelea entre jugadores del Once Caldas y Huracán en Buenos Aires, por los octavos de final de la Sudamericana

El momento se vivió cuando el equipo argentino ya estaba en desventaja, tanto en número de jugadores en cancha como en el marcador global - crédito @SC_ESPN / X

Once Caldas fue el único equipo colombiano en quedar vivo en las competencias Conmebol.

El 19 de agosto de 2025, después de la victoria ante Huracán por 3-1, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Buenos Aires, ahora los dirigidos por Hernán Darío “el Arriero” Herrera se enfrentarán a Independiente del Valle.

En un partido que estuvo marcado por el juego físico, la tensión emocional y la lluvia, que estuvo presente en Buenos Aires, se presentó un hecho que marcó el rumbo del partido.

Once Caldas se hizo fuerte y derrotó a Huracán, en Buenos Aires - crédito Fotobaires Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final Copa Libertadores.

Al minuto 70, el volante norteamericano Matko Miljevic de Huracán, no tuvo control durante un choque que tuvo con el volante Mateo García, lo tomó del cuello y lo agredió.

A partir de allí, fue cuando el VAR, liderado por Pablo Goncalves, llama al brasileño Paulo Zanovelli para revisar la acción que en su momento el juez central no vio.

Tras revisar la jugada, el árbitro decide expulsar al jugador, y sus compañeros fueron a reclamarle, y Miljevic busca a uno de los futbolistas de Once Caldas para tratar de golpearlo y encararlo.

Después de la expulsión, se formó un fuerte enfrentamiento entre jugadores de Huracán y Once Caldas - crédito @DSports / X

En ese instante, los compañeros del jugador de Huracán tratan de apartarlo en medio de su furia, mientras que los futbolistas del Once Caldas le reclaman al juez central.

Hay que recordar que, era la segunda expulsión que sufría el cuadro dirigido por el entrenador Frank Kudelka, ya que el minuto 48, el delantero Juan Bisanz vio la roja, por un fuerte codazo sobre el defensor Juan David Cuesta.

El blanco blanco “pinchó” al Globo y avanzó a los cuartos de final

En una noche lluviosa en Buenos Aires, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera clasificó a los cuartos de final de Copa Sudamericana, y es el único equipo colombiano con vida en Torneos Conmebol - crédito Fotobaires Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final Copa Libertadores.

Once Caldas está entre los ocho mejores equipos de la Copa Conmebol Sudamericana. El equipo de Manizales avanzó de ronda luego de vencer 1-3 a Huracán - que terminó jugando con 9. El global quedó 4-1, tras la victoria 1-0 en el Palogrande, el 12 de agosto de 2025.

Las fuertes lluvias en la ciudad de Buenos Aires marcaron el transcurso del partido con una cancha pesada y con grandes partes encharcadas. Los locales intentaron ir en busca del gol que les permitiera empatar la serie, pero no tenían la claridad necesaria, mientras que los dirigidos por Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera esperaban atrás y buscaban la forma de hacer daño mediante la velocidad de su frente de ataque. Leonardo Gil con un disparo de media distancia que rozó el palo, tuvo el primer acercamiento.

El marcador se abrió al minuto 38, cuando pocos el juez central decretó un penal a favor de Huracán por una entrada de Juan David Cuesta sobre Juan Bisanz cuando ingresaba al área. Matko Miljevic pidió el balón y cobró con seguridad al centro del arco, mientras el portero James Aguirre se jugó para su palo izquierdo.

La alegría duró muy poco para los argentinos, porque tan solo un minuto después, Once Caldas empató el juego y logró irse nuevamente en ventaja. Michael Barrios recibió un balón a la espalda de la defensa, ingresó al área y eludió al arquero Hernán Galíndez. El extremo quedó sin ángulo de remate y decidió enviar un centro en donde apareció Dayro Moreno que de cabeza agigantó su leyenda como el máximo goleador colombiano y se posiciona como el mejor artillero de la Sudamericana.

Las cosas se le complicaron aún más al Globo cuando al minuto 43 y luego de revisar el VAR, el juez central decidió expulsar a Juan Bisanz por una fuerte falta en ataque en donde le pegó un codazo en la cara a Juan David Cuesta.

La cancha del Estadio Tomás Adolfo Ducó cada vez se veía más afectada por lo que el juego era lento. Once Caldas buscaba aprovechar el hombre de más para resguardarse en defensa, mientras que Huracán era el dueño de la posesión del balón pero le costaba ingresar con claridad al área.

Al minuto 65, Once Caldas logró el gol de la victoria. Luego de una gran jugada colectiva por el costado izquierdo, Iván Rojas envió un centro rastrero, que Dayro Moreno dejó pasar por entre sus piernas y que Luis ‘Niche’ Sánchez no pudo controlar. El balón le quedó a Michael Barrios que definió con clase para conseguir el segundo.

El partido se le salió de las manos al árbitro luego de la celebración del gol cuando se armó una gran pelea en mitad de campo. Tras revisar el VAR, el juez central expulsó a Matko Miljevic por lo que Huracán terminó con 10 luego de ahorcar a Mateo García. César Román Ibáñez y Mateo Zuleta también habían visto la roja, pero el juez central reversó la decisión.

El Blanco Blanco tuvo la oportunidad de aumentar aún más la ventaja. Felipe Gómez avisó primero con un disparo que se estrelló en el horizontal y minutos más tarde Jefry Zapata, en una jugada individual en la que eludió a dos defensas, pero atajó el portero.

Faltando dos minutos para el final del partido, Dayro Moreno se volvió a reportar en el marcador para sellar la clasificación para los de Manizales. En un contragolpe de Jefry Zapata, que ingresó al área y eludió al rival, asistió al ‘17′ que llegó solo para empujarla y así poner celebrar a los centenares de hinchas que viajaron hasta Argentina.

Ahora, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera jugará ante Independiente del Valle, por un cupo a las semifinales de la Copa Sudamericana.