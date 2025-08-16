Jhon Arias debutó en la Premier League en la derrota del Wolverhampton ante Manchester City: así le fue al delantero colombiano

El exjugador del Fluminense entró al minuto 72 en lugar de Jean-Ricner Bellegarde-crédito @SC_ESPN/X

La temporada 2025-2026 comenzó oficialmente el 15 de agosto de 2025, con la victoria del Liverpool por 4-2 ante Bournemouth en el estadio Anfield Road.

Pese a que la salida de Luis Díaz del Liverpool generó un impacto significativo en la representación de los fútbolistas colombiano, con representantes como Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el Crystal Palace, el debut de Jhon Arias con Wolverhampton era algo que los fanáticos esperaban.

El exjugador de Fluminense y su nueva aventura en Europa

El exjugador del Fluminense reemplazó al delantero francés Jean-Ricner Bellegarde al minuto 73.

Allí, como es habitual, Arias tuvo la primera posibilidad de acercarse al área cuando recuperó la pelota en una presión sobre la salida del Manchester City e intentó hacer un centro.

Dos minutos después, Arias volvió a recuperar el balón y asistió al delantero noruego Jorgen Strand Larsen, que sacó un remate de media distancia que el portero James Trafford desvió al tiro de esquina.

Jhon Arias debutó en medio de una exhibición del Manchester City de Pep Guardiola

Arias tuvo que esperar en el banco de suplentes para tener su primera experiencia en el fútbol europeo.

Durante el primer tiempo, como es habitual en los equipos dirigidos por Pep Guardiola, el noruego Erling Haaland abrió el marcador al minuto 31, después de un buen centro del defensor Rico Lewis.

A partir de ese momento, el equipo dirigido por el español Pep Guardiola dominó a través de la posesión de la pelota y tuvo la posibilidad de liquidar el encuentro solo tres minutos después de la primera anotación.

El segundo gol llegó tras un contraataque liderado por el volante noruego Oscar Bobb, quien, después de un buen control, asistió al neerlandés Tiijani Reijnders para colocar el 2-0.

En el segundo tiempo, ambos equipos no realizaron cambios durante el descanso. La voracidad del noruego Erling Haaland volvió a aparecer cuando, al minuto 60, después de una jugada colectiva, el mediocampista neerlandés Reijnders asistió al goleador, quien solo tuvo que definir cruzado al palo derecho para marcar el 3-0.

Aunque el exfutbolista del Fluminense y delantero de la selección Colombia tuvo buenos intentos de asociación y generó opciones de peligro, ocho minutos después de los cambios del equipo local, llegó el cuarto gol para el equipo ciudadano.

En otro de los debuts de la tarde inglesa, el volante francés Rayan Cherki selló la goleada final con un remate de media distancia que terminó de sepultar las esperanzas de un buen estreno para el delantero colombiano.

Ahora, Wolverhampton volverá a la acción en el fútbol inglés el 23 de agosto de 2025, a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia), cuando visite al Bournemouth en el estadio Vitality. Manchester City tendrá su debut liguero como local ese mismo día, pero a las 6:30 a. m. (hora de Colombia), cuando reciba al vigente campeón de la UEFA Europa League: Tottenham.

Así quedaron los resultados de la primera fecha hasta el momento:

Liverpool 4-2 Bournemouth

Aston Villa 0-0 Newcastle

Brighton 1-1 Fulham

Sunderland 3-0 West Ham

Tottenham 3-0 Burnley

Y así se complementará la fecha 1 de la Premier League para el 17 y 18 de agosto de 2025.

Chelsea vs. Crystal Palace

Nottingham Forest vs. Brentford

Manchester United vs. Arsenal

Leeds United vs. Everton