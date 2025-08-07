Nuevo susto en Atlético Nacional: futbolista se desmayó en partido de la Liga Femenina

La delantera tuvo un golpe de calor que la mandó al suelo, siendo atendida a tiempo por el cuerpo médico en Itagüí - crédito @rtx876589/X

Atlético Nacional volvió a sufrir por los sustos con respecto a problemas de salud en sus jugadores, que durante junio y julio de 2025 generaron dudas sobre la condición de Andrés Román, que fue sometido a exámenes con los que se descartaron dificultades cardiacas.

El turno ahora fue para Manuela González, que se desmayó en pleno partido contra Santa Fe, en el inicio de los cuadrangulares de la Liga Femenina por el grupo B, y que generó preocupación porque es una de las futbolistas más importantes en la plantilla de los verdolagas.

Por el momento, los verdes son líderes de la zona con tres puntos, pero esperando que la atacante pueda estar en mejores condiciones para los próximos partidos, en los que se medirá al Américo de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, y después visita a Millonarios en Techo.

Desmayo en Atlético Nacional

“Me encuentro bien, tuve un golpe de calor. Estoy feliz por el resultado, se ve reflejado el trabajo”, afirmó Manuela González tras el partido, disipando la preocupación que se había instalado en el estadio Metropolitano de Itagüí, durante el compromiso del 5 de agosto contra Santa Fe.

La delantera de Atlético Nacional no solo fue protagonista por su desempeño en el campo, sino también por el episodio que obligó a detener el encuentro y encendió las alarmas entre jugadoras, cuerpo técnico y público.

Manuela González celebrando su gol con Nacional ante Santa Fe, con el que abrió el marcador por la Liga Femenina 2025 - crédito Atlético Nacional

La futbolista, que había abierto el marcador y se perfilaba como una de las figuras del debut en los cuadrangulares de la Liga Femenina 2025, debió abandonar el terreno de juego en el minuto 61, tras desplomarse por una descompensación atribuida a un golpe de calor.

El incidente se produjo durante el segundo tiempo, cuando González cayó al césped, el equipo médico la trasladó en camilla hasta la ambulancia, donde fue estabilizada, aunque las primeras evaluaciones generaron inquietud por su estado. Pese a la gravedad inicial, la jugadora logró recuperarse y regresó al banco de suplentes junto a sus compañeras y el cuerpo técnico.

Atlético Nacional superó 2-0 a Santa Fe, en el inicio de los cuadrangulares de la Liga Femenina - crédito Atlético Nacional

El encuentro concluyó con una victoria de Atlético Nacional por 2 a 0 frente a Independiente Santa Fe. González fue la encargada de inaugurar el marcador al minuto 45, el segundo tanto llegó en el tiempo de descuento, cuando Mariana Mosquera selló el triunfo al 90+4, para asumir el liderato con tres puntos y una diferencia de gol de +2, mientras que las rojas quedaron en la última posición, sin unidades y con un saldo negativo de -2.

Avanzan los cuadrangulares

La jornada inaugural del Grupo B se completó con el empate entre América de Cali y Millonarios, que igualaron 2-2 en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá. Las anotaciones de las escarlatas llevaron la firma de Elexa Bahr, quien marcó en los minutos 37 y 44. Por el lado de las capitalinas, María Fernanda Viáfara descontó en el 90+1 y Lesly Belén Olivares igualó el marcador en el 90+3. De este modo, América de Cali y Millonarios ocupan la segunda y tercera posición del grupo, respectivamente, con un punto cada uno.

Millonarios salvó un empate en los últimos minutos contra el América por 2-2 - crédito Millonarios Femenino

En el Grupo A, la primera fecha dejó la victoria de Independiente Medellín por 3-2 ante Internacional en Palmira, mientras que Deportivo Cali y Orsomarso empataron 1-1 en el estadio Raúl Miranda de Yumbo.

La programación de la segunda jornada ya está definida. Por el Grupo B, Atlético Nacional visitará a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero el sábado 9 de agosto a las 8:00 p. m. Más temprano, a las 3:00 p. m., Santa Fe disputará el clásico capitalino frente a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. En el Grupo A, ese mismo sábado, las “Azucareras” recibirán a Inter a las 4:00 p. m., y las “Poderosas” serán locales ante Orsomarso a las 5:00 p.m.