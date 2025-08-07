Deportes

Independiente Santa Fe dio a conocer los precios de la boletería para el clásico con Millonarios: habrá doblete Cardenal

El conjunto Cardenal espera del apoyo de su gente de cara a una nueva edición del derbi capitalino que, en esta ocasión, reúne a dos equipos con presentes totalmente distintos

Guardar
En el último clásico, Santa
En el último clásico, Santa Fe pasó a la final del fútbol colombiano - crédito @SantaFe / X

La ilusión Cardenal se enciende. El miércoles 13 de agosto de 2025, Independiente Santa Fe presentará un “doblete”: primero su equipo femenino enfrentará a América de Cali y, horas más tarde, el equipo masculino jugará el clásico bogotano ante Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El actual campeón de Colombia reveló los precios de boletería para los hinchas que quieran vivir esa jornada representativa, frente a dos de sus máximos rivales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para el “doblete”, los precios son los siguientes: Occidental Preferencial, Occidental Platea Alta y Occidental Platea Baja tienen un valor de $168.000, mientras que Occidental General cuesta $112.000. En la tribuna oriental, los precios son de $100.800 para Platea y Preferencial, y $78.400 para General. La Lateral Sur se ubica en $67.200

La venta es exclusiva para la afición Cardenal que ya haya adquirido boleta en algún partido de la Liga BetPlay 2025‑II o sea abonado. Adicionalmente, quienes compren ese partido pueden acceder al clásico femenino —Leonas vs. América— a tarifa preferencial de $10.000

“Vuelve el Doblete Cardenal! El próximo miércoles tenemos una cita en El Campín para acompañar a las @LeonasSantaFe y Leones. Boletería ya disponible", explicaron desde el cuadro Cardenal.

Independiente Santa Fe abrió boletería
Independiente Santa Fe abrió boletería para el clásico con Millonarios- crédito @SantaFe/X

Y es que este calendario doble, bautizado como “doblete Cardenal”, busca amplificar la presencia de la afición del cuadro capitalino en El Campín. De hecho, la fecha había sido ajustada: el clásico capitalino ante Millonarios fue trasladado al miércoles 13 de agosto a las 8:30 p.m.

Así, la jornada comenzará con el clásico femenino —equipo que sueña con alcanzar su cuarta estrella— para luego encender la noche con un nuevo enfrentamiento ante los Embajadores.

Frente a ello, es importante mencionar que históricamente, el clásico bogotano es uno de los más esperados del fútbol colombiano, y en esta oportunidad Santa Fe apuesta por encontrar respaldo multitudinario con una oferta que integra al fútbol femenino, emergente y potente, con el duelo masculino cargado de historia.

Estos son los precios de
Estos son los precios de la boletería para el clásico entre Santa Fe y Millonarios- crédito @SantaFe/X

Cómo llega Santa Fe al clásico bogotano

Como vigente campeón del Apertura 2025, el equipo dirigido por Jorge Bava llega con confianza y moral en alza luego de conquistar su décima estrella tras imponerse a Independiente Medellín con un marcador global de 2‑1, con un gol decisivo de Hugo Rodallega en la capital antioqueña.

Además, en la actual Liga BetPlay II, Santa Fe figura bien posicionado con 9 puntos en cinco partidos disputados —resultado de dos victorias y tres empates— ubicándose entre los líderes de la tabla

El cuadro cardenal se hizo
El cuadro cardenal se hizo fuerte y derrotó al América de Cali en su última salida - crédito Lina Gasca / Colprensa

Cómo llega Millonarios al clásico bogotano

Millonarios llega al clásico frente a Santa Fe en una situación más que delicada: es colero absoluto de la Liga BetPlay II con cero puntos en tres partidos disputados, tras encajar tres derrotas consecutivas, incluida la más reciente ante Independiente Medellín (1‑0).

De hecho, el inicio de campaña es el peor del club en décadas, mientras la afición y el entorno azul miran con preocupación cómo el equipo no logra encontrar su norte, aún bajo la dirección técnica de David González.

Ewil Murillo marcando el segundo
Ewil Murillo marcando el segundo tanto de Santa Fe, ante la salida de Álvaro Montero - crédito Colprensa

Cómo quedó el último clásico entre Santa Fe y Millonarios

El último clásico bogotano, válido por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025‑I, terminó con Santa Fe imponiéndose 2‑1 sobre Millonarios, lo que le valió el pase directo a la final del torneo.

El encuentro se abrió con un gol tempranero de Hugo Rodallega, apenas al minuto 2, luego validado por el VAR, y se amplió al 9′ con una anotación de Ewil Murillo asistido por el mismo Rodallega.

Aunque Millonarios descontó en los últimos instantes con un magistral tiro libre de Falcao, el marcador no se movió más y Santa Fe selló su paso a la final, donde se enfrentó al Independiente Medellín.

Temas Relacionados

Independiente Santa FeMillonariosClásico bogotanoJorge BavaEstadio El CampínColombia-Deportes

Más Noticias

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que pensó que habían matado a este jugador cuando asesinaron a Andrés Escobar

El excapitán de la selección Colombia recordó como recibió la noticia sobre el fallecimiento del defensor antioqueño

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que

El Athletico Paranaense, con dos colombianos en sus filas, eliminó a San Pablo, rival de Nacional en Libertadores, de la Copa de Brasil

Kevin Viveros y Syeven Mendoza fueron titulares en el Furacao en el duelo de vuelta de los octavos de final del certamen nacional en el vecino país

El Athletico Paranaense, con dos

Carlos Fernando Galán quiere a la selección Colombia en el nuevo El Campín y le recuerdan la respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol

El deseo del alcalde de Bogotá es que se acojan partidos de talla internacional en el escenario que se construirá desde 2026, como las eliminatorias y finales de torneos de la Conmebol

Carlos Fernando Galán quiere a

Posible “fuego amigo” del canal de televisión del fútbol colombiano a los equipos: choque de trenes por golpe a millonario negocio

Los periodistas Carlos Antonio Vélez y Felipe Sierra tuvieron un cruce de opiniones por el caso de Win Sports y la plataforma WyScout, ya que se habría afectado seriamente la venta de jugadores

Posible “fuego amigo” del canal

Richard Ríos estuvo cerca de marcar su primer gol con el Benfica: fue titular en duelo por el cupo a la Champions League

El volante colombiano se afianzó en la nómina titular del cuadro lisboeta y participó del duelo de ida de la fase clasificatoria de la también llamada Liga de Campeones

Richard Ríos estuvo cerca de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado Miguel Uribe: cuándo se

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

Ministro de Defensa confirmó que uniformados secuestrados por el ELN estarían en Venezuela

Ministerio de Defensa entregó balance de seguridad y lanzó contundente mensaje: “Emplearemos toda la fuerza legítima del Estado”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió

‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió a Deisy al revelarle su deseo de compartir con ella en un espacio más íntimo

“Estuve muerto 25 minutos”: DJ Exotic reveló detalles del atentado que casi le cuesta la vida

Sebastián Caicedo se fue contra Petro: “Tremendo logro del gobierno del cambio, ¿Qué hizo en Manta?”

El Charrito Negro no pudo ocultar su reacción con ‘Pre-pago’, canción de un creador de contenido: “Le sangraron los oídos”

‘Desafío Siglo XXI’: Campanita lanzó atrevido piropo para uno de los participantes del ‘reality’ tras su sensual baile

Deportes

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que pensó que habían matado a este jugador cuando asesinaron a Andrés Escobar

El Athletico Paranaense, con dos colombianos en sus filas, eliminó a San Pablo, rival de Nacional en Libertadores, de la Copa de Brasil

Carlos Fernando Galán quiere a la selección Colombia en el nuevo El Campín y le recuerdan la respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol

Técnico de Millonarios tiene ultimátum para que el equipo despegue en la Liga BetPlay: esta es la fecha límite

Posible “fuego amigo” del canal de televisión del fútbol colombiano a los equipos: choque de trenes por golpe a millonario negocio