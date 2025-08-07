Independiente Santa Fe dio a conocer los precios de la boletería para el clásico con Millonarios: habrá doblete Cardenal

En el último clásico, Santa Fe pasó a la final del fútbol colombiano - crédito @SantaFe / X

La ilusión Cardenal se enciende. El miércoles 13 de agosto de 2025, Independiente Santa Fe presentará un “doblete”: primero su equipo femenino enfrentará a América de Cali y, horas más tarde, el equipo masculino jugará el clásico bogotano ante Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El actual campeón de Colombia reveló los precios de boletería para los hinchas que quieran vivir esa jornada representativa, frente a dos de sus máximos rivales.

Para el “doblete”, los precios son los siguientes: Occidental Preferencial, Occidental Platea Alta y Occidental Platea Baja tienen un valor de $168.000, mientras que Occidental General cuesta $112.000. En la tribuna oriental, los precios son de $100.800 para Platea y Preferencial, y $78.400 para General. La Lateral Sur se ubica en $67.200

La venta es exclusiva para la afición Cardenal que ya haya adquirido boleta en algún partido de la Liga BetPlay 2025‑II o sea abonado. Adicionalmente, quienes compren ese partido pueden acceder al clásico femenino —Leonas vs. América— a tarifa preferencial de $10.000

“Vuelve el Doblete Cardenal! El próximo miércoles tenemos una cita en El Campín para acompañar a las @LeonasSantaFe y Leones. Boletería ya disponible", explicaron desde el cuadro Cardenal.

Y es que este calendario doble, bautizado como “doblete Cardenal”, busca amplificar la presencia de la afición del cuadro capitalino en El Campín. De hecho, la fecha había sido ajustada: el clásico capitalino ante Millonarios fue trasladado al miércoles 13 de agosto a las 8:30 p.m.

Así, la jornada comenzará con el clásico femenino —equipo que sueña con alcanzar su cuarta estrella— para luego encender la noche con un nuevo enfrentamiento ante los Embajadores.

Frente a ello, es importante mencionar que históricamente, el clásico bogotano es uno de los más esperados del fútbol colombiano, y en esta oportunidad Santa Fe apuesta por encontrar respaldo multitudinario con una oferta que integra al fútbol femenino, emergente y potente, con el duelo masculino cargado de historia.

Cómo llega Santa Fe al clásico bogotano

Como vigente campeón del Apertura 2025, el equipo dirigido por Jorge Bava llega con confianza y moral en alza luego de conquistar su décima estrella tras imponerse a Independiente Medellín con un marcador global de 2‑1, con un gol decisivo de Hugo Rodallega en la capital antioqueña.

Además, en la actual Liga BetPlay II, Santa Fe figura bien posicionado con 9 puntos en cinco partidos disputados —resultado de dos victorias y tres empates— ubicándose entre los líderes de la tabla

Cómo llega Millonarios al clásico bogotano

Millonarios llega al clásico frente a Santa Fe en una situación más que delicada: es colero absoluto de la Liga BetPlay II con cero puntos en tres partidos disputados, tras encajar tres derrotas consecutivas, incluida la más reciente ante Independiente Medellín (1‑0).

De hecho, el inicio de campaña es el peor del club en décadas, mientras la afición y el entorno azul miran con preocupación cómo el equipo no logra encontrar su norte, aún bajo la dirección técnica de David González.

Cómo quedó el último clásico entre Santa Fe y Millonarios

El último clásico bogotano, válido por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025‑I, terminó con Santa Fe imponiéndose 2‑1 sobre Millonarios, lo que le valió el pase directo a la final del torneo.

El encuentro se abrió con un gol tempranero de Hugo Rodallega, apenas al minuto 2, luego validado por el VAR, y se amplió al 9′ con una anotación de Ewil Murillo asistido por el mismo Rodallega.

Aunque Millonarios descontó en los últimos instantes con un magistral tiro libre de Falcao, el marcador no se movió más y Santa Fe selló su paso a la final, donde se enfrentó al Independiente Medellín.