Léider Berrío rompió en llanto al recordar las críticas que recibió en Junior: fue el autor del penal que le dio décima estrella

La historia de Léider Berrío con el Junior de Barranquilla es de ensueño. El atacante, hoy en Deportivo Independiente Medellín, fue el autor del penal con el que el cuadro atlanticense se consagró campeón del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de 2023.

A pesar de haber afrontado una compleja temporada en aquella ocasión, en la que permaneció relegado al banquillo de suplentes, el delantero monteriano se terminó llevando los flashes del título del Tiburón, siendo recordado incluso después de que salió del equipo hoy dirigido por Alfredo Arias rumbo al Deportivo Independiente Medellín.

De hecho, casi dos años después de que el equipo, encabezado por Arturo Reyes, gritó campeón en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el atacante cordobés fue tendencia en redes sociales luego de que se reveló un pequeño fragmento del documental del título del Tiburón.

Y es que a comienzos de julio de 2025 se dio a conocer una producción en la que se revelan detalles inéditos de aquel título del cuadro barranquillero. Como era de esperarse, Berrío fue partícipe del mismo, pero lejos de mostrarse eufórico por el campeonato con los Tiburones, el cordobés dejó una imagen particular.

Según se observa en un fragmento de aquel documental que se viralizó en redes sociales, Berrío rompió en llanto en el momento en el que se refería a lo que había sido su papel en el campeonato.

La situación está basada en que Berrío fue muy criticado durante todo ese semestre. Frente a ello, el atacante no pudo contener las lágrimas al recordar lo que fueron aquellos ataques, que, según él, llegaron a afectar a sus propios familiares.

"El primer semestre fue muy muy muy duro para mí, para mi familia, en especial para mis papás, porque ellos veían las críticas, veían los comentarios y no sé, no eran bonitos y los lastimaba mucho, porque como te dije anteriormente, ellos tienen un corazón muy noble y a veces no ven la magnitud de las cosas. Y mi mamá se ponía a llorar".

Berrío comentó que su padre debía tranquilizar a su madre, una de las personas más afectadas por la situación: “Mi esposa le decía que no le pararan bola, que no le hicieran caso, pero ahí es donde uno ve que la gente a veces escribe como por seguir una cosa, pero no ven verdaderamente que hay detrás de eso a quien le deja hacer”.

La situación no deja de ser curiosa debido a que, tan solo unos meses después, Leider Berrío se convertiría en el héroe del Junior de Barranquilla tras anotar aquel recordado penal en al final con el Medellín, que actualmente es su equipo.

Así fue la etapa de Léider Berrío con Junior de Barranquilla

Léider Berrío tuvo una etapa con Junior de Barranquilla marcada por momentos decisivos, aunque su rendimiento general fue irregular. Fichado al inicio de 2023 tras brillar con Deportivo Pereira, Berrío disputó 46 partidos entre Liga, Copa y torneos internacionales, registrando un gol y cuatro asistencias. Su actuación más destacada llegó en diciembre de 2023, cuando ingresó en los minutos finales de la gran final ante Independiente Medellín y fue el encargado de ejecutar el quinto y definitivo penalti que le dio a Junior su décima estrella.

No obstante, fuera de ese episodio de gloria, Berrío admitió haber tenido problemas de madurez y mentalidad, señalando que pese a las oportunidades no supo aprovecharlas plenamente: “No diré que fue por los técnicos… pasó más por mi mentalidad… me faltó madurez”, expresó en una salida a medios una vez confirmada su salida.