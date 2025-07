VAR colombiano Nicolás Gallo protagonizó polémica decisión en el Mundial de Clubes en contra de Fluminense

Polémica por la decisión de Nicolás Gallo de hacer revisar una jugada previamente pitada como pena máxima a favor de Fluminense - crédito Seth Wenig/AP

Las semifinales del Mundial de Clubes comenzaron a disputarse el martes 8 de julio con el juego entre Chelsea y Fluminense, donde militan Jhon Arias, Gabriel Fuentes y Kevin Serna.

El duelo prometía ser parejo por la irregularidad mostrada por los Blues a lo largo de la competencia (sobre todo en la primera fase) y la capacidad mostrada por los dirigidos por Renato Gaucho de adaptarse a cada equipo que enfrentaron a lo largo del torneo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuadro londinense empezó mejor y se puso en ventaja con anotación de Joao Pedro de media distancia. A partir de ese momento el Flu comenzó a empujar en busca del empate, lo que derivó en una polémica que involucró al VAR dirigido por el colombiano Nicolás Gallo.

Nicolás Gallo fue elegido para ser el encargado del VAR en la semifinal del Mundial de Clubes entre Chelsea y Fluminense - crédito Colprensa

Al minuto 34, un acercamiento de Fluminense por la izquierda llevó a que el balón rebotara en la mano del defensa Trevor Chalobah. El árbitro François Letexier señaló la pena máxima, ante las protestas de los jugadores de Chelsea.

Sin embargo, el árbitro Nicolás Gallo llamó al central a revisar la jugada en el VAR, concluyendo que el brazo del defensor estaba en una posición natural, considerando que no realizaba un movimiento fuera de lo común.

¡PITÓ PENAL, PERO LO CORRIGIÓ EN EL VAR! 😮



La acción de la polémica por la mano de Chalobah 👋@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/ziFEmnnG8A — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 8, 2025

Esto llevó a que revirtiera la decisión y no decretara pena máxima, tal y como lo explicó por micrófono a todo el público en el estadio MetLife de New Jersey y los televidentes. No obstante, los cuestionamientos contra Gallo no tardaron en aparecer en redes sociales, considerando que su llamado a Letexier para revisar la jugada influyó negativamente en la decisión.

Pese a la decisión del árbitro central, Nicolás Galló lo llamó para revisar la jugada nuevamente en el VAR, hecho que fue cuestionado en redes sociales - crédito @ElProdeOriginal/X

Otro aspecto señalado por usuarios en redes sociales ante la decisión tomada por Gallo se relaciona con el hecho de que, en la repetición de la acción, se evidencia que Chalobah intenta retirar la mano de la trayectoria del balón, con lo que más allá de su intención, realiza un movimiento antinatural.

Las estadísticas de Nicolás Gallo en el Mundial de Clubes 2025

El juez estará a cargo del VAR y será el único representante colombiano en el Mundial de Clubes de la FIFA - crédito Jesús Aviles / Infobae

El juego entre Chelsea y Fluminense es el décimo en el que Nicolás Gallo participa en lo corrido del certamen.

En fase de grupos, el juez colombiano tuvo a su cargo un total de siete partidos, varios con equipos europeos como Bayern Munich, Inter de Milán, Porto FC, Borussia Dortmund, PSG, o el mismo Chelsea Chelsea. Como VAR estuvo en el partido en donde los Blues se midieron al Esperance de Tunise en el cierre del grupo D, duelo que terminó en victoria para los ingleses por 3-0.

En octavos de final, Gallo fue desginado como el responsable del VAR en el partido donde el Paris Saint-Germain goleó 4-0 al Inter Miami. Luego, en los cuartos de final, repitió asignación para el duelo en el que Real Madrid derrotó 3-2 al Borussia Dortmund.

Aunque a lo largo del torneo no tuvo dificultades desde su posición, Gallo si fue responsable de dictamintar la jugada que decidió uno de los cupos para el Mundial de Clubes, durante el repechaje de la Concacaf.

El tolimense fue designado para cumplir la labor de encargado del VAR en el juego que disputaron América de México y Los Angeles FC para elegir cuál de los dos disputaría la fase de grupos del certamen.

Una entrada de Nathan Ordaz, defensa del equipo angelino sobre Erick Sánchez en el área al minuto 59, derivó en una revisión por parte de Gallo en el VAR, luego de que el central no sancionara la acción en un primer momento.

Tras revisar la situación, el central pudo evidenciar que Ordaz elevó su pierna e impactó contra Sánchez dentro del área, por lo que sancionó la pena máxima que cobró Brian Rodríguez, abriendo el marcador que terminó con victoria para las Águilas por 2-1 en el tiempo extra.