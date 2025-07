Estas son las razones por las cuales preferían a Nico Williams en lugar de Luis Díaz en el Barcelona: “Motivos deportivos, económicos y de convivencia”

El colombiano sigue siendo jugador del Liverpool pese a los intereses de equipos como Bayern y Barcelona - crédito David Klein / REUTERS

El mercado de fichajes en el fútbol europeo sigue adelante, y los movimientos en la Liga EA Sports de España continúan siendo el centro de atención en las noticias.

El 4 de julio de 2025, Barcelona recibió un duro cachetazo por parte de Athletic Club, de Bilbao, al confirmar la renovación del atacante Nico Williams hasta 2035.

Y lo que era la ilusión de fichar a una de las jóvenes promesas del fútbol español, la prensa catalana explicaba los motivos por los cuales el cuadro culé debía ir por Nico Williams y no por Luis Díaz, pero en los próximos días podría cambiar, ya que Barcelona enfocará sus últimos esfuerzos en ir por el guajiro.

Luis Díaz hasta la renovación de Nico Williams habría sido rechazado por la prensa catalana - crédito Andrew Boyers / REUTERS

El 3 de julio de 2025, con la ilusión de los hinchas del Barcelona y de la prensa catalana previo a la renovación de Nico Williams con Athletic de Bilbao, el diario Sport afirmaba que la llegada del atacante español era mejor para los intereses del Barcelona.

“Decantarse por la llegada de Nico Williams y no por la de Luis Díaz tiene muchos puntos a favor. Deportivos, de convivencia y también económicos, pues para empezar, el navarro tiene un precio cerrado, mientras que por el colombiano el Liverpool no quiere, de momento, negociar ni con el Barça ni con nadie. Y en caso de hacerlo no piensa dejar marchar a Luis Díaz por menos de ochenta millones de euros", afirmaron.

Por otra parte, el 4 de julio de 2025, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano confirmó que después del anuncio de renovación de Nico Williams con el cuadro vasco, los culés harán un último intento por Luis Díaz, pese a lo difícil que puede ser la operación tras la negativa de Liverpool en vender al colombiano y el fallecimiento del atacante portugués Diogo Jota.

El periodista deportivo italiano informó sobre el interés que existe ahora en Luis Díaz, tras la renovación de Nico Williams con Athletic de Bilbao - crédito @FabrizioRomano / X

“El Barcelona está planeando un nuevo enfoque para Luis Díaz en los próximos días o semanas tras la salida de Nico. El Liverpool ya cerró las puertas tanto al Barça como al FC Bayern en las últimas semanas; una decisión nada fácil. Marcus Rashford también sigue interesando en fichar por el Barça“, explicó Romano.

El delantero español renovó con Nico Williams

El delantero español renovó con el cuadro vasco hasta 2035 - crédito @Athletic_en / X

El 4 de julio de 2025, el Athletic Club de Bilbao informó a través de sus redes sociales la renovación por 10 años del atacante Nico Williams.

En el video que publicó el cuadro vasco, el atacante de 22 años expresó que está feliz por seguir en el club el cual se formó.

“Cuando tengo que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón, estoy donde quiero estar, con los míos, esta es mi casa, Aupa Athletic”, dijo.

Y Barcelona vuelve a la carga tras el rechazo de Nico Williams

Según la prensa catalana, se informó que tras el rechazo de Nico Williams al Barcelona, el cuadro culé insistiría por Luis Díaz, pese al rechazo de Liverpool - crédito Sport

Y desde Sport, el 4 de julio de 2025 se informó que tras la decepción y molestia que hay con Nico Williams por renovar con Athletic de Bilbao, las directivas del cuadro culé encabezadas por Joan Laporta, presidente del club y Deco, director deportivo, volverían a contemplar el intento de fichar a Luis Díaz, aunque también dentro de sus opciones entraría el atacante inglés Marcus Rashford.

“En el Barça confiaban en completar su incorporación la próxima semana y se habían aparcado otros nombres a la espera del desenlace de la operación y ahora se retomarán contactos para firmar a un extremo de primer nivel. Luis Díaz (Liverpool) y Rashford (Manchester United) son las dos grandes alternativas, aunque el ‘no’ de Nico va a complicar las negociaciones porque los clubs saben de la necesidad del Barça para fichar a un atacante“, explicaron.

Aunque también dentro de la misma información que entregó Sport, son conscientes en que el fichaje de Luis Díaz será complicado pese al deseo de Deco, debido a la oferta que rechazó Liverpool del Bayern Múnich el 2 de julio de 2025, y el lamentable fallecimiento en un accidente de tránsito del portugués Diogo Jota.

“El objeto de deseo de Deco siempre ha sido Luis Díaz, que prefería al colombiano antes que a Nico Williams y que internamente lo ha defendido. Y se va a intentar aunque su contratación es mucho más complicada que hace unas semanas. Primero, porque el Liverpool ya ha rechazado una oferta muy potente del Bayern y le sigue declarando intransferible y porque la desgracia del fallecimiento de Diogo Jota va a paralizar muchas cosas en el club inglés. No es un momento propicio para iniciar negociación algúna con un equipo que ha quedado muy tocado", añadieron.

La oferta del Bayern Múnich que rechazó Liverpool

Luis Díaz fue declarado instransferible por parte del Liverpool, y con el trágico fallecimiento de Diogo Jota, la situación podría hacer que el colombiano se quede en Inglaterra - crédito Phil Noble / REUTERS

El 2 de junio de 2025, el canal deportivo inglés Sky Sports a través de su portal web, informó que Luis Díaz no está a la venta, por lo cual las directivas del cuadro inglés rechazaron la oferta por el delantero.

“El Liverpool rechaza el acercamiento del Bayern Múnich por Luis Díaz; a los campeones alemanes se les ha dicho que el extremo no está a la venta y las conversaciones no han ido más allá desde entonces; los Rojos también rechazaron el interés de Díaz del Barcelona al principio de la ventana; al jugador de 28 años le quedan dos años de contrato con el Liverpool”, dijeron.