Carlos Antonio Vélez, crítico de Falcao García durante su etapa en Millonarios, celebró su salida: “Sabia decisión”

El reciente anuncio de Radamel Falcao García sobre su salida de Millonarios ha generado una fuerte reacción entre los seguidores del fútbol colombiano.

Y es que “El Tigre” comunicó el miércoles 2 de julio de 2025 que no renovará por tercera vez su vínculo con el equipo capitalino, dejando inconcluso el sueño de conquistar un título en Colombia.

La noticia no solo impactó en el entorno del club, sino que también provocó un intenso debate en redes sociales.

Por ejemplo, internautas centraron la atención en Carlos Antonio Vélez, analista deportivo que recientemente sostuvo una polémica pública con el delantero. Vélez había cuestionado tanto el rendimiento del exAtlético de Madrid en el equipo como unas declaraciones en las que el jugador acusaba a la Dimayor, al arbitraje y al VAR de perjudicar a Millonarios.

Así las cosas, la expectativa por una reacción de Vélez no se hizo esperar. El periodista compartió su punto de vista a través de su cuenta de X, mostrando respaldo a la decisión del atacante. Vélez opinó que la salida resulta beneficiosa tanto para Falcao como para Millonarios. En sus palabras, expresó: “Sabia decisión! Ganan las dos partes… Falcao zafa del menosprecio de los hinchas rivales y azules, y no se expone a seguir manchando una verdadera carrera de leyenda, sumado a la falta además de logros deportivos y rendimiento discutible”.

El periodista también argumentó que el club podría aprovechar los recursos liberados por la salida del icónico atacante para fortalecer su nómina. “Porque con ese dinero podrá contratar varios jugadores que le garanticen hacer una escuadra de verdadera jerarquía, que compita en serio por el título. Es el momento de hacer, por fin, un equipo de categoría”, manifestó Vélez, presionando públicamente a la dirigencia azul.

Además, minutos más tarde, Vélez se defendió de las críticas y arremetió contra Falcao García, teniendo en cuenta el duelo de los cuadrangulares del segundo semestre de 2024 frente a Deportivo Pasto. En aquel duelo, el samario erró dos chances claras que hubieran significado el paso a la final para el conjunto Embajador.

“No me pongan de disculpa! La mediocridad de siempre, no asumir las culpas y tirarle la pelota a un tercero.. qué pobreza mental! Pregunta..Y si se molestan tanto por la crítica periodística , justa sin duda, por q siguieron trabajando con los mismos patrones q los señalaron cuando los eliminaron el año pasado? Pildorita para la memoria…“.

Carlos Antonio Vélez ya había tenido un cruce con Lorelei Tarón, esposa de Falcao García

Es importante mencionar que, incluso, Carlos Antonio Vélez llegó a discutir públicamente con Lorelei Tarón, esposa del samario.

Todo comenzó con una publicación de Vélez, reconocido por su estilo crítico y su tono tajante, en su cuenta de X: “Qué cultura deportiva tan constructiva y edificante la de nuestros ‘ídolos’ futboleros… cuando pierden es que ‘les robaron’… mal ejemplo para los niños que ya de hecho solo tienen ese espejo para mirarse afuera de la familia… mientras no superemos el hacer responsables a otros de nuestros fracasos, no saldremos de la mediocridad que nos acompaña. ¡Y a un hombre como FALCAO se le ven peor las disculpas, que solo aplauden los aduladores de turno! (sic)”.

A ello, Lorelei Tarón respondió: ““Con respeto, Sr. Vélez: Entiendo que como periodista deportivo tiene el rol de opinar, analizar y cuestionar.Pero muchas veces esas opiniones dejan de ser análisis y se convierten en juicios que hieren profundamente”, escribió Tarón en la primera parte de su mensaje. Luego, la argentina agregó una reflexión: “El fútbol no se juega solo con los pies. También se juega con la mente, y se vive con el alma. Y sus palabras no se las lleva el viento”.

La artista argentina apeló a la dimensión humana que muchas veces se olvida detrás de cada figura pública. “Detrás de cada jugador hay familias que escuchan. Hay hijos que preguntan. Hay esposas, padres y madres que sienten. Y aunque se diga que ‘deben estar acostumbrados’ o que ‘es parte de ser famoso’… no, no deja de doler. Porque cuando se hiere con palabras, claro que importa”, insistió en su publicación.

“Aunque a usted no le importe —porque quizá lo ve como parte de su oficio—, hay algo que sí debería importar: la dignidad con la que uno habla de otros”, finalizó Tarón.