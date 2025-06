Este será el dinero que recibirá Atlético Nacional por la venta de Kevin Viveros al Paranaense de Brasil

El futbolista vallecaucano se refirió a las claves del éxito de Atlético Nacional en el pasado reciente - crédito David Jaramillo/Colprensa

Kevin Viveros, delantero de Atlético Nacional, viajará a Brasil para firmar su nuevo contrato con Atlético Paranaense, equipo que cerró la transferencia más costosa de su historia al pagar 5 millones de dólares por el 70% de los derechos deportivos del jugador, según reportes oficiales.

Esta operación convierte a Viveros en la contratación de mayor valor registrada por Paranaense, actualmente en la segunda división del fútbol brasileño. Nacional retiene el 30% de los derechos y el FK Sarajevo de Bosnia recibirá una parte proporcional del monto.

Con 59 partidos disputados con Nacional, Viveros registró 14 goles y 3 asistencias antes de despedirse de sus compañeros para unirse al nuevo club, en el que podrá debutar a partir del 10 de julio, fecha de apertura del mercado de fichajes en Brasil.

Esta será la tercera experiencia internacional para Viveros, que jugó anteriormente en Carabobo (Venezuela) y FK Sarajevo (Bosnia), además de militar en varios clubes colombianos como Cali, América, La Equidad, Leones y Atlético Fútbol Club.

La operación deja más de 2 millones de dólares a Nacional, que recibirá 3,75 millones de dólares, mientras que el FK Sarajevo percibirá el 25% del valor total, equivalente a 1,25 millones de dólares.

El director técnico de Paranaense, Odair Hellmann, espera pronto la incorporación del colombiano. La venta permite a Nacional fortalecer su presupuesto con miras a los octavos de final de la Copa Libertadores y buscar refuerzos para el próximo semestre.

“MI VERDE SOLO PALABRAS DE AGRADECIMIENTO” fue el mensaje del delantero en su perfil de Instagram para despedirse de la hinchada verdolaga.

Marino Hinestroza también saldría de Atlético Nacional

Marino Hinestroza, extremo de 22 años y nuevo talento del fútbol colombiano, cerró un segundo semestre de 2024 sobresaliente al consolidarse como pieza clave en la conquista de la Liga y Copa con Atlético Nacional, según información del club.

El jugador, originario de Cali, llegó a mediados de 2024 a Nacional en calidad de préstamo procedente del Columbus Crew de Estados Unidos. El equipo antioqueño adquirió sus derechos deportivos por una cifra superior a 1,5 millones de dólares y firmó con él un acuerdo hasta diciembre de 2027.

Hinestroza sumó su primera convocatoria con la Selección Colombia en las últimas cuatro fechas FIFA de las Eliminatorias al Mundial, debutando frente a Perú tras ingresar al minuto 29 del partido que finalizó sin goles.

Pese a la eliminación de Nacional en los cuadrangulares tras caer 0-1 ante Millonarios en el Atanasio Girardot, Hinestroza ofreció declaraciones que fueron interpretadas como una posible despedida.

El jugador agradeció tanto al club como a la hinchada, mencionando: “Nunca voy a olvidar todo lo que hicieron por mí. Pedirles perdón y darles las gracias, es lo único que tengo que decirle a toda la gente y a todos los hinchas, de parte de mí y de mi familia”. Consultado si sus palabras confirmaban su salida, expresó: “Si me voy, no quería irme así, quería irme con otro título. Solo me queda agradecerles”.

En el ámbito internacional, el periodista Mariano Olsen aseguró que Hinestroza está en la mira del RB Leipzig de Alemania, aunque por ahora solo existe un interés y no una oferta oficial. Además, el extremo ha sido relacionado con clubes sudamericanos como Boca Juniors y Botafogo.

El valor de mercado de Hinestroza, según Transfermarkt, es de 6 millones de euros, cerca de 7 millones de dólares, peroAtlético Nacionalconsideraría negociar su venta en un rango cercano a los 8 millones de dólares, lo que supondría una ganancia significativa respecto al valor por el que lo adquirió en 2024.