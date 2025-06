Estos son los puntos que la selección Colombia ha desperdiciado en las eliminatorias: habría clasificado hace tiempo

La selección Colombia volvió a ceder terreno en las eliminatorias, al empatar 1-1 con Argentina en Buenos Aires por la fecha 16 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Después de 16 partidos de las eliminatorias, la selección Colombia continúa sin asegurar el cupo directo a la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, siendo sexto con 22 puntos, posición de la que no se mueve hace cuatro fechas y quedando a solo cuatro unidades del repechaje.

Una de las razones del mal momento de la Tricolor es la cantidad de puntos que dejó perder a lo largo de la fase clasificatoria al mundial, viendo cómo conjuntos como Ecuador y Brasil ya quedaron listos para disputar el certamen, sumado a que Venezuela se acercó en el séptimo puesto con 18 unidades.

Por lo pronto, las cuentas de Colombia indican que con una victoria se meterá en la Copa de la FIFA, alcanzando los 25 puntos necesarios para garantizar su puesto entre los seis primeros y le quedan dos partidos, frente a Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Maturín, para también cortar la racha de seis juegos sin vencer.

¿Cuántos puntos perdió Colombia?

Uno de los tantos males del combinado nacional en las eliminatorias es la presión, debido a que, después de la Copa América 2024, ya no sabe cómo mantenerse firme en medio de la tensión por conseguir un buen resultado, sea el triunfo o un empate de local o como visitante.

La selección Colombia ha perdido ocho puntos en 16 fechas de las eliminatorias, producto de cinco compromisos en los que no se llevó el marcador esperado por errores defensivos en los últimos minutos, falta de mayor mentalidad y errores tácticos del entrenador Néstor Lorenzo.

Todo empezó en la fecha 3, con el empate 2-2 ante Uruguay en Barranquilla, que la Tricolor iba ganando 2-1; luego la derrota sobre el final por 3-2 contra los charrúas en Montevideo, por la fecha 11; después la caída por 2-1 frente a Brasil en la jornada 12 y la sorpresiva igualdad 2-2 con Paraguay, en un partido que tenía 2-0 al favor, y ahora el 1-1 en Argentina.

De no ser por los errores en los últimos minutos, la selección Colombia tendría ocho puntos más en las eliminatorias, llegando a las 30 unidades, clasificada de manera directa al mundial y en la segunda posición, demostrando el principal problema del equipo de Néstor Lorenzo.

Otro dato a considerar es el que entregó el periodista español Alexis María Martín-Tamayo, conocido como MisterChip, al mencionar que “Colombia es la única selección de Sudamérica que ha concedido DOS goles en superioridad numérica en estas Eliminatorias: 1 contra Bolivia y 1 contra Argentina”.

La charla de Luis Díaz y Lionel Scaloni

Uno de los detalles del partido entre Colombia y Argentina, fue la charla entre el técnico Lionel Scaloni y Luis Díaz, a lo que el entrenador respondió en la rueda de prensa que “le dije que lo admiro como jugador y que es un crac, era una cosa que pensaba en ese momento. Lo felicito porque es un crac”.

“El fútbol no es solo jugar bien. En el segundo tiempo el equipo cambió la dinámica y llegamos más, aun con la expulsión de Enzo Fernández. Es una muy buena prueba de carácter y lo demuestra que no se ha perdido. En líneas generales estamos satisfechos por lo hecho en el complemento”, añadió el argentino, con respecto al encuentro.

Por su parte, Luis Díaz explicó lo que pasó en ese momento con el timonel de la Albiceleste: “El Profe Scaloni me vio muy enojado por la jugada del gol, en la que había un compañero tirado y el árbitro no pitó, le decía que no era justo, habíamos hecho un gran partido y él me dijo que el jugador de nosotros también tuvo un poco de culpa porque no podía tirarse en ese momento del partido. Fue muy respetuoso y nos dijo que hicimos un gran partido y que siguiéramos así”.