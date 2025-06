Así es como James Rodríguez perjudicaría a Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “El entrenador está siendo sacrificado”

Néstor Lorenzo tiene plena confianza en James Rodríguez en la selección Colombia, pese al mal momento en las eliminatorias - crédito Darren Yamashita/USA TODAY Sports

La selección Colombia se juega la vida en estos últimos partidos de las eliminatorias, en las que tiene cerca el cupo directo al mundial de 2026, pero también contempla por primera vez el repechaje y una posible eliminación, debido a la mala racha de cinco partidos sin ganar.

James Rodríguez, capitán de la Tricolor, le estaría haciendo más daño que beneficio al técnico Néstor Lorenzo, según un análisis con respecto a lo que el volante puede aportar durante los 90 minutos de un encuentro, pese a la confianza del argentino desde la Copa América 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por lo pronto, el combinado nacional se juega la vida contra Argentina, en el que una victoria puede meterla con un pie y medio al mundial, mientras que una derrota complicará todo para las últimas dos jornadas de las eliminatorias, ante Bolivia y Venezuela en septiembre.

“Buscar una funcionalidad de James”

Previo a la Copa América 2024, había muchas dudas sobre lo que James Rodríguez podría aportar al combinado nacional, pero después del certamen demostró que era clave para el técnico Néstor Lorenzo y por eso lo dejó como titular en nueve de los últimos 10 partidos de las eliminatorias.

Sin embargo, el técnico Jorge Luis Pinto afirmó que James ya no le aporta lo mismo a Néstor Lorenzo. Lo anterior, en un análisis hecho durante una entrevista con el medio Red+ Noticias, previo al partido de la selección Colombia frente a Argentina en Buenos Aires, donde el volante es titular.

El ritmo de James Rodríguez no sería beneficioso para la selección Colombia en eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

Según el extimonel de los cafeteros, el problema con el mediocampista creativo es que no estaría en condiciones para tener la misma intensidad durante los 90 minutos del compromiso, por lo que afecta los planes de Lorenzo en varios momentos de un partido y la mejor opción es que entre como revulsivo.

“Lo digo con sinceridad. El entrenador está siendo sacrificado en función de buscar una funcionalidad de James que a veces es y no es. No es tan constante y a veces puede ser útil, pero el alto ritmo ante Argentina no es fácil. Sería ideal un remate de partido”, dijo Pinto.

En el último partido, James Rodríguez jugó los 90 minutos ante Perú, pero sin aportar para romper el empate 0-0 - crédito Luisa González/REUTERS

Un dato a tener en cuenta es que, en la convocatoria actual de la selección Colombia, no hay un hombre que tome el puesto de James, pues Juan Fernando Quintero se lesionó antes de llegar a la concentración y Yaser Asprilla, la persona más cercana al puesto, fue a la tribuna en los dos encuentros de junio.

“Ojalá que Colombia replantee lo que ha venido haciendo”

De otra parte, Jorge Luis Pinto, cuyo último equipo fue el Unión Magdalena, mencionó que el combinado nacional debe estar muy concentrado para medirse con los actuales campeones del mundo, líderes de las eliminatorias y que solo han perdido tres encuentros.

“Vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo y sus presentaciones han sido extraordinarias. Ojalá que Colombia replantee lo que ha venido haciendo en el funcionamiento táctico y no poner a James le permite al entrenador hacer un equipo más equilibrado en el campo de juego”, dijo.

Durante la última práctica previa al partido contra Argentina, los jugadores de la selección Colombia cambiaron de roles - crédito FCF

Por otra parte, el santandereano dejó claro que el problema con Jhon Jader Durán, desconvocado por un problema en la espalda, es en la parte mental y por eso fue blanco de la polémica de una supuesta pelea en el camerino y un cruce con el técnico Néstor Lorenzo, pese a que todos los jugadores y colaboradores del entrenador negaron eso.

“Tiene un futuro extraordinario, pero le falta trabajo en equipo, comportamientos tácticos, una disposición mucho mejor y ya en Inglaterra le pasó con el cuerpo técnico. Algo pasó”, afirmó Pinto.