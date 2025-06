Néstor Lorenzo habló sobre la supuesta pelea con Jhon Durán en la selección Colombia: “Mi mamá me preguntó ‘¿Néstor, te agarraste con un jugador?’”

El entrenador de la selección Colombia volvió a desmentir el incidente y aseguró que se quiere desprestigiar su labor - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia atraviesa un difícil momento luego de completar cinco partidos sin ganar, tres de ellos en condición de local, y varios puntos bajos en los rendimientos de los jugadores convocados por Néstor Lorenzo para conseguir el cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Luego del empate sin goles ante la selección de Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en donde la Tricolor no tuvo ningún remate al arco, se filtró información de una supuesta pelea en el entretiempo entre el delantero del Al Nassr, Jhon Jader Durán, y el seleccionador de Colombia en donde habría sido necesaria la intervención del capitán James Rodríguez para calmar los ánimos.

Sin embargo, los protagonistas del supuesto incidente dieron la cara en la zona mixta posterior a este encuentro y calificaron como chisme lo sucedido, desmintiendo la información publicada en X por el periodista Paolo Arenas.

Néstor Lorenzo tiene la oportunidad de clasificar anticipadamente al Mundial durante la fecha FIFA de junio - crédito FCF

Ahora, en la previa del encuentro contra Argentina por la fecha 16 de la Eliminatoria Sudamericana, Lorenzo volvió a ser consultado por esta versión y como transcurre la concentración días después del empate ante Perú. El entrenador de nacionalidad argentina aseguró que el incidente llegó hasta oídos de su mamá, que le preguntó si era cierto.

“El grupo está superunido, te lo pueden decir 40 y uno viene desde afuera y crítica... Mi mamá tiene 88 años y la Luisa me pregunta ‘¿Qué pasó Néstor, te agarraste con los jugadores?, y yo ‘mamá, por favor’ o sea duele, duele, que gente colombiana tenga tanta maldad, me hizo mal eso, pensar en eso”, declaró Néstor Lorenzo.

El director técnico de la selección Colombia recalcó que el grupo de jugadores concentrados se encuentra unido, así como el cuerpo técnico, y aseguró que hay una campaña por desprestigiar su trabajo.

“En cuanto a las críticas, por supuesto que duelen, sobre todo las cosas que inventaron. Yo lo que no entiendo es que haya gente que quiera hacerle daño a la selección, hay una clara campaña de desprestigiar. Más allá de que los resultados no fueron buenos, porque yo no me escondo diciendo ‘no, jugamos bárbaro’, yo no, hay que sumar, es verdad. Pero la selección debería por lo que ofreció en cada partido estar más arriba. Estamos en un bache en una crisis de puntuación, en cualquier momento salimos”, concluyó.

Las razones que llevaron a la desconvocatoria de Jhon Jader Durán para el partido contra Argentina.

La Federación Colombiana de Fútbol desconvocó a Jhon Durán por un problema lumbar - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Néstor Lorenzo ahondó en la lesión de Jhon Jader Durán, que según el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol llevó a la desconvocatoria de la selección Colombia.

Este problema médico tiene su origen en Aston Villa de Inglaterra y le afecta una vértebra, la cual le genera de vez en cuando recidivas de dolor en la parte lumbar:

“Durán tuvo un problema en una vértebra, ya estando en el Aston Villa, que cada tanto le da recidivas de dolores. Eso lo sabíamos, pero cuando vino, vino muy bien, venía jugando y todo. El único partido que había faltado era justo el previo a la convocatoria por otro tema, un dolor en la pierna, pero estaba en óptimas condiciones y por eso lo convocamos. Lo que pasa, es que según él, le aparece cada tanto el dolor y eso se lo trata con dos fisios que están continuamente con él”.

El volante del América de Cali se unió a la concentración de la selección Colombia en Argentina - crédito FCF

Lorenzo también reveló que Richard Ríos tendría problemas musculares en una pierna y es esa situación la que deriva la convocatoria de Rafael Carrascal para el partido contra la selección de Argentina:

“Con Carrascal, así como con varios jugadores del futbol colombiano, están en una lista de espera dentro de los 23. Sucedió un inconveniente con un dolorcito de Richard Ríos, entonces por eso se recurrió a la llamada y el aviso. Le dije ‘venís, estás en lista de espera, venís en espera de ver que sucede con esta situación’ y la respuesta de él fue positiva, me gusto”, declaró el entrnaor de la selección Colombia.