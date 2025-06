Lionel Scaloni calificó de injusto el mal momento de la selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana: “A la altura de las mejores del mundo”

La selección Argentina jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires a la selección Colombia en el duelo válido por la fecha 16 de la Eliminatoria Sudamericana.

El entrenador Lionel Scaloni, campeón del mundo en Qatar 2022, habló en conferencia de prensa sobre el momento de la selección Colombia, calificando como engañosa la clasificación, pues a su juicio la Tricolor ha merecido mejores resultados en los partidos pasados.

“Es un poco extraño decir que está en un bache. Para mí, Colombia ha merecido ganar en un montón de partidos que no ha tenido suerte. Perdió partidos en los últimos minutos, como con Uruguay. La clasificación es un poco engañosa. Si hubiera ganado se ponía segundo. Entonces no dice la verdad la estadística. Es un buen equipo, de los mejores. Está a la altura de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas complicadas. Todo lo que suceda internamente no estoy al tanto”, dijo Lionel Scaloni a los medios de comunicación.

Scaloni también referenció el partido de la primera vuelta que tuvo lugar en el estadio Metropolitano de Barranquilla y volvió a decir que el análisis de los últimos partidos de la selección Tricolor es injusto, pues con los puntos que se han escapado podría estar en la segunda posición de la tabla:

“Los enfrentamos muchas veces, más allá del último partido en Barranquilla, donde hay muchos factores como el calor. Es un grandísimo equipo que tiene grandes jugadores. La clasificación es un poco engañosa, ha tenido partidos que mereció más. Si conseguía esos puntitos estaría segunda. El análisis a veces es injusto, sigue siendo una selección top. Es muy difícil hacer los análisis. Es una selección temible, se conocen muy bien y saben a lo que juegan”, concluyó el entrenador en su análisis del partido que se avecina contra Colombia.

Lionel Scaloni confirmó a Messi como titular contra Colombia

Argentina's forward #10 Lionel Messi warms up before the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Chile and Argentina at the Nacional Julio Martínez Pradanos stadium in Santiago, on June 5, 2025. (Photo by Javier TORRES / AFP)

Aunque el entrenador de la selección Argentina prefirió no dar los nombres de los jugadores que serán titulares ante la selección Colombia, si inició la rueda de prensa confirmando que Lionel Messi, el astro argentino, irá desde el arranque en la fecha 16.

El atacante del Inter Miami ha tenido algunos problemas físicos en el último tiempo que han puesto en duda su titularidad, incluso siendo suplente ante Chile en la pasada jornada de las Eliminatorias: “Leo va a jugar de entrada. No tenemos dudas, esperamos que la gente disfrute de él y del equipo”.

El técnico Lionel Scaloni podrá contar nuevamente con cinco jugadores clave que no estuvieron en la última alineación frente al equipo trasandino. Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Enzo Fernández regresarán a las filas albicelestes tras cumplir una suspensión de un partido. Además, el delantero Nicolás González está listo para regresar al campo de juego después de cumplir una sanción de dos partidos impuesta por la FIFA.

Así va la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026

Mientras Perú se quedó sin opciones de cupo directo al mundial, la selección Colombia arriesgó su sexto lugar en las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

Argentina: 34 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +20) Ecuador: 24 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Paraguay: 24 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Brasil: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Uruguay: 21 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Colombia: 21 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 18 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Bolivia: 14 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -18) Perú: 11 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -14)