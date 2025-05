Selección Colombia conoció sus rivales en la fase de grupos del Mundial Sub-20 de Chile: así quedó el sorteo

La selección Colombia sub-20 viene de ser tercera en el Sudamericano de Venezuela - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia espera que para después del mundial de 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, arranque un nuevo proceso de recambio para los próximos años y será clave el trabajo en las ramas juveniles, en especial con aquellos jugadores que ya están brillando a corta edad.

Ese grupo es el de la Tricolor Sub-20, que conoció a sus rivales para el mundial de Chile, en el que se medirá a los futbolistas que son llamados a ser la nueva generación de estrellas en el fútbol internacional, debido a que la mayoría ya son figuras en distintos clubes de Europa y América Latina.

De otro lado, el cuadro de César Torres entrena en Barranquilla como parte de un microciclo antes de su viaje a El Cairo, Egipto, donde disputará la Kheops U20 Summit of Nations 2025, un certamen amistoso de preparación y en el que se enfrentará a los locales, Arabia Saudita, Estados Unidos e Irlanda.

El grupo de Colombia

La selección Colombia Sub-20 se prepara para enfrentar un nuevo desafío internacional tras conocer a sus rivales en la Copa del Mundo juvenil, que se llevará a cabo en Chile entre el 27 de septiembre y el 9 de octubre de 2025, que promete ser muy emocionante.

El sorteo realizado por la FIFA en Santiago, ubicó a Colombia en el Grupo H, donde competirá contra Arabia Saudí, Noruega y Nigeria. Este torneo representa una oportunidad para que el equipo supere su mejor actuación histórica en esta categoría, el tercer lugar obtenido en 2003 bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda.

La FIFA dejó a Colombia en el grupo F del Mundial Sub-20 junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria - crédito FCF

La selección dirigida por César Torres logró su clasificación al mundial tras ocupar el tercer lugar en el Suramericano de Venezuela, disputado entre enero y febrero de 2025, que tuvo a Neiser Villarreal, atacante de Millonarios, como el mejor jugador con ocho goles en nueve partidos.

En su participación más reciente en un Mundial Sub-20, en Argentina 2023, Colombia alcanzó los cuartos de final, instancia en la que fue eliminada por Italia. Ahora, el equipo buscará mejorar su desempeño y consolidarse como uno de los protagonistas del torneo.

Esta fue la Selección Colombia sub-20 que llegó a cuartos de final en el Mundial de Argentina 2023 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Con respecto a las otras zonas del torneo, destacan enfrentamientos interesantes. En el grupo A, el anfitrión Chile compartirá escenario con Nueva Zelanda, Japón y Egipto. Por su parte, el C reúne a selecciones como Brasil, México, Marruecos y España, mientras que el D incluye a Italia, Australia, Cuba y Argentina. En el grupo E, Estados Unidos se enfrentará a Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Escala en Egipto, antes de Chile

Antes de su participación en el mundial, la selección Colombia sub-20 viajará a Egipto para competir en la Kheops U20 Summit of Nations 2025, un torneo que reunirá a selecciones de cinco confederaciones. Este certamen, que se llevará a cabo en la ciudad de El Cairo, servirá como preparación para el equipo nacional.

Según el calendario oficial, la Tricolor debutará el lunes 2 de junio contra Egipto en el Estadio Petro Sport a las 11:00 a.m. (hora colombiana). Posteriormente, enfrentará a Arabia Saudí el miércoles 4 en el Estadio El Cairo a las 10:00 a.m., a Estados Unidos el sábado 7 a la 1:00 p.m., y cerrará su participación contra Islandia el lunes 9 a las 10:00 a.m.

Esta es la convocatoria de la Selección Colombia sub-20 para las prácticas en Barranquilla y el torneo amistoso en Egipto - crédito FCF

El equipo colombiano buscará aprovechar esta competencia en Egipto para afinar detalles tácticos y consolidar su estrategia de cara al Mundial. Con un grupo que incluye rivales de diferentes estilos de juego, el torneo será una prueba clave para medir el nivel de preparación del equipo dirigido por César Torres.

La expectativa está puesta en que Colombia pueda superar los cuartos de final alcanzados en su última participación y, eventualmente, mejorar su desempeño histórico en esta categoría.