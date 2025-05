Presidente de Boyacá Chicó fue sancionado por la Dimayor: no podrá intervenir en labores deportivas por cuatro meses

Eduardo Pimentel es uno de los directivos del fútbol profesional colombiano, que a través de los años ha protagonizado varias polémicas - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) emitió la resolución 45 de 2025, en la que comunica a Eduardo Pimentel, directivo del equipo boyacense, la sanción que debe asumir por las declaraciones emitidas luego del partido entre su equipo y Alianza FC, disputado el 17 de mayo por la fecha 19 de la Liga Betplay 2025 I.

El incidente se presentó cuando se validó un gol al conjunto de Valledupar tras la intervención del VAR, proceso que demoró 17 minutos y provocó una interrupción que desató la furia de jugadores y directivos.

Estos problemas durante el partido llevó a que en su cuenta de X, Pimentel expresara su descontento y criticó a la Dimayor, a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Comisión Arbitral.

“Esto ya es maldad Federación, ustedes son una vergüenza y se deben ir, ya está bien. Comisión Arbitral, renuncien, no sean zánganos, esto ya se salió de la madre. No le hagan más mal al fútbol, no sean descarados”, escribió Pimentel en X.

Por su desaforada reacción, la máxima autoridad del fútbol colombiano decidió castigar al directivo bogotano.

“Sancionar al señor Eduardo Pimentel Murcia, persona con influencia manifiesta del Club Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. (Boyacá Chicó), con cuatro meses para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y multa de cuarenta y dos millones setecientos cinco mil pesos ($42.705.000) por incurrir en la infracción descrita en el numeral 4, artículo 72 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 18ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor I 2025”.