Estos son los horarios para la última fecha del Sudamericano Femenino Sub-17: hay polémica con el partido de Colombia

La selección Colombia femenina sub-17 se prepara para la última jornada del Sudamericano juvenil, en el que llega con opciones de salir campeón, que sería el primer trofeo para el fútbol de mujeres en el país desde 2008, cuando ganó este mismo torneo en Chile.

Sin embargo, la programación de la quinta fecha del hexagonal final dejó una polémica por el horario para los encuentros que definirán a la campeona, ya que hay cuatro equipos con opciones de ubicarse en la primera posición, junto a la Tricolor, y son Ecuador, Paraguay y Brasil.

De otro lado, hay que tener en cuenta que ya están confirmados los cuatro clasificados del Sudamericano Femenino Sub-17 para el mundial de Marruecos, que dejaron a Chile y Perú sin opciones en la fase final y enfrentándose en la última jornada solo por cumplir calendario y terminar de la mejor manera.

Horarios en el Sudamericano Femenino Sub-17

Para la sexta fecha del certamen, los cuatro candidatos a salir campeón se enfrentarán entre sí, mientras que los eliminados disputarán un partido en el que solo se jugarán la honra y terminar con una sonrisa en territorio vallecaucano.

La Conmebol dejó dos horarios diferentes para los partidos por el título del Sudamericano Femenino Sub-17, que se realizará en la tarde del sábado 24 de mayo y con Colombia, Brasil, Ecuador y Paraguay en la pelea, con las guaraníes con la primera opción para ganar.

Las ecuatorianas y la Albirroja tendrán uno de los compromisos, siendo las dos primeras en el hexagonal final las que se verán las caras, mientras que Colombia tendrá una tarea complicada frente a Brasil, actual campeona que desea su cuarto trofeo consecutivo.

Hay polémica con los horarios porque los partidos no serán simultáneos, sino que primero se jugará el encuentro entre Ecuador y Paraguay y después Colombia vs. Brasil, ambos en el estadio Pascual Guerrero y en donde se hará la ceremonia de premiación, mientras que Chile vs. Paraguay se jugará en Palmira.

Cabe recordar que la última fecha del Sudamericano Femenino Sub-17 fue una de las razones para que la jornada 20 de la Liga BetPlay se disputara el domingo 25 de mayo, lo que afectó al América de Cali porque pelea por el “punto invisible” y con apenas 48 horas de descanso antes de su encuentro de Copa Sudamericana ante Racing de Uruguay.

Las cuentas para salir campeón

Luego de la derrota 1-0 ante Paraguay, en la cuarta fecha en el estadio Pascual Guerrero, se complicaron las cosas para el combinado nacional que le apunta a celebrar un título frente a su gente, pues el fútbol femenino en Colombia solo ha conseguido un trofeo, en 2008, además de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Para empezar, la selección Colombia femenina no depende de sí misma, una posible victoria contra Brasil no será suficiente y tendrá un ojo y oído puesto en lo que pase con el encuentro de Ecuador y Paraguay, que se disputará horas antes del duelo crucial en la capital vallecaucana.

La Tricolor necesita de un triunfo en la última fecha del hexagonal y esperar un empate en el otro encuentro, de esa manera será inalcanzable en el primer puesto y se coronará campeona frente a su gente, pues desde la tercera jornada aseguró el cupo al mundial.

Por otro lado, un empate o una caída contra Brasil no servirán de nada, en especial porque el que gane el partido entre Ecuador y Paraguay definirá a la campeona, pues ambos suman ocho unidades en el Sudamericano Femenino Sub-17.