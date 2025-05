Polémica en Junior de Barranquilla: figura estaría en riesgo de no volver a jugar por una lesión que no habría sido bien tratada

Junior de Barranquilla, que está en cuadrangulares, afronta una polémica por la situación de un jugador lesionado desde enero de 2025 - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla se prepara para pelear por los primeros dos puestos en la Liga BetPlay, pues luego de clasificar a los cuadrangulares, le apunta al “punto invisible” para ser cabeza de serie en los cuadrangulares y tener la ventaja deportiva en caso de empate con sus rivales.

Sin embargo, en este momento no cuenta con una figura por una lesión que no habría sido bien tratada, razón por la cual tienen la carrera del deportista en riesgo y buscando una segunda opinión para saber la solución a su problema, pues va para cuatro meses afuera de las canchas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mientras tanto, el equipo de César Farías se alista para el viaje a Bogotá, donde enfrentará a Santa Fe el 10 de mayo, por la fecha 18 de la Liga BetPlay, y que promete ser un partido complicado porque al Tiburón le cuesta mucho en la capital, pero ante un equipo que sufre por la irregularidad en los resultados.

“Ha solicitado un segundo concepto”

El equipo Tiburón empezó la temporada 2025 con el deseo de pelear por la Copa Sudamericana y la Liga BetPlay, y por eso contrató a 13 jugadores en enero, pero en el certamen internacional quedó fuera en fase previa, así que le apostó todo al ámbito local y, por ahora, están avanzando.

Entre esos fichajes se encuentra Harold Rivera, que solo jugó un partido por una lesión en la rodilla de la que no se ha recuperado, un tema que le causa preocupación, porque se esperaba que volviera a las canchas a finales de abril, pero en este momento se mantiene bajo observación médica.

En el empate sin goles del Junior de Barranquilla con Deportivo Cali, fue el primer y único partido de Harold Rivera (segunda fila, primero de izquierda a derecha) con los rojiblancos - crédito Colprensa

Todo ocurrió el 26 de enero de 2025, cuando el volante era titular con los barranquilleros ante Deportivo Cali en el estadio Metropolitano, saliendo a los 66 minutos con una molestia por la que fue sometido a una antroscopia en marzo, que le daba un periodo de cuatro a seis semanas para saber cómo avanzaba el proceso.

En un comunicado, Junior confirmó que “tras la artroscopia realizada al jugador Harold Rivera, a cargo del ortopedista doctor Juan Borda y el doctor Luis Pinzón, el deportista ha solicitado un segundo concepto médico con el propósito de explorar alternativas complementarias al tratamiento quirúrgico practicado”.

Junior confirmó que Harold Rivera buscará otro concepto para tratar la lesión de rodilla que lo aqueja desde enero de 2025 - crédito Junior FC

“Actualmente, Harold Rivera se encuentra realizando trabajos de rehabilitación bajo supervisión profesional. Se continuará informando sobre su evolución de manera oportuna”, terminó el documento, que prendió las alarmas sobre lo que pasa con el mediocampista y si volverá a las canchas en algún momento.

“La operación no tuvo el mejor resultado”

La situación es muy delicada para el jugador y la institución, que presentó al volante como una figura por su experiencia en Santa Fe y América de Cali, cuya ausencia se sintió mucho a principios de la temporada y, por ahora, se ha sabido manejar al colocar hombres de corte más ofensivo como Fabián Ángel y Yimmi Chará.

En rueda de prensa, el técnico César Farías admitió que la antroscopia de Harold Rivera salió mal, por lo que seguirá afuera de las canchas por un tiempo indeterminado y trabajando con el cuerpo médico para estudiar opciones que lo ayuden.

Harold Rivera sigue a la espera de saber cómo recuperarse de su lesión de rodilla para volver a jugar con el Junior - crédito @JuniorClubSA/X

“En la parte médica no soy para opinar. Hablé con el jugador, venía con ritmo de competencia, pero se lesionó en campo. Pero la operación no tuvo el mejor resultado esperado y están estudiando las razones. Como no quieren adelantarse a un diagnóstico errado, el club y el jugador están buscando las cosas que deben hacer correctamente”, fueron las palabras del venezolano, que confirmaron el tema con Rivera.