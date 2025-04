Colombia vs. Argentina - EN VIVO: la Tricolor debuta en el Sudamericano Femenino Sub-17 en Manizales

Barcelona vs. Inter de Milán: hora y dónde ver en Colombia el partido estelar por las semifinales de la Champions League El equipo que clasifique luego de los dos partidos que jugarán Inter y Barcelona, se enfrentará por el título internacional al ganador de los duelos entre PSG y Arsenal

Al-Nassr vs. Kawasaki EN VIVO, semifinales de la Champions de Asia: Jhon Jáder Durán busca su primera final junto a Cristiano Ronaldo El equipo de Arabia Saudita, en el que juega el delantero colombiano, y el cuadro japonés se enfrentan para definir cuál de los dos va a la final del torneo asiático