Carlos Antonio Vélez reveló por qué Colombia no tiene sedes en las finales de las copas Libertadores y Sudamericana: “Esto no es gratis”

El 28 de abril de 2025 se conoció a través de Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que Lima, capital del Perú, albergará la sede de la final de la Copa Libertadores 2025, a la espera de confirmar sí será el estadio Monumental (casa de Universitario de Deportes, equipo de la Liga 1 de Perú).

De esta forma, será la segunda vez que el territorio peruano albergue el partido decisivo del torneo de clubes más importantes de Sudamérica.

Ante la noticia, Carlos Antonio Vélez, periodista y analista de Antena 2 y Win Sports, en su espacio de Palabras mayores, explicó cuáles son los motivos principales para que Colombia no sea tenida en cuenta para dichos eventos deportivos.

Estas son las razones por las cuales Colombia no es tenida en cuenta para finales de Torneos Conmebol

Carlos Antonio Vélez explicó el 29 de abril de 2025 tras conocerse la noticia de que la capital del Perú albergará la final de la Copa Libertadores, Vélez reveló que desde la Federación Colombiana de Fútbol se hicieron todos los esfuerzos para tener el evento deportivo.

“Lima está preparada para este tipo de situaciones, tiene once estadios competitivos. Me consta que la Federación Colombiana de Fútbol hizo la propuesta de poner a Medellín y Barranquilla como candidatas para albergar finales Conmebol”, explicó.

Y anadió los principales motivos por los cuáles él no cree que la Conmebol le otorguen sedes a Colombia para las finales de Copa Libertadores y Sudamericana.

Vélez detalló que también existió un aporte económico por parte del gobierno peruano para tener la sede del partido decisivo del torneo internacional.

“Hay dos razones por las creo que no ha podido cerrarse. En primer lugar, porque son estadios pequeños. El de Barranquilla lo ampliarían, pero comparando el estadio Metropolitano con el estadio Monumental de Lima, el estadio de Lima le saca el doble de capacidad al estadio más grande de Colombia; y la otra es porque el gobierno peruano puso un dinero para ser sede, esto no es gratis. Acá no hay posibilidad de que el gobierno actual dé la plata”, resaltó.

Así fue el anuncio de Alejandro Domínguez

El 28 de abril de 2025, a través de un video en la zona costera de Lima y una animación de la Copa Libertadores, el dirigente paraguayo realizó el anuncio:

“¡La gran Final Única de la CONMEBOL #Libertadores 2025 se jugará en Lima! Nos vemos el 29 de noviembre para vivir juntos una nueva edición de la #GloriaEterna“, expresó.

Cómo han sido las finales de la Copa Libertadores que se jugaron a partido único

Después de la final de la Copa Libertadores 2018, en donde River Plate venció por 5-3 en el global a Boca Juniors el 9 de diciembre de ese mismo año, el torneo adoptó el formato de final a partido único, en donde el primer equipo que se llevó el trofeo en este formato fue Flamengo.

El 23 de noviembre de 2019, en el estadio Monumental de Lima (casa donde juega Universitario de Deportes, uno de los equipos más grandes e importantes del fútbol peruano), Flamengo consiguió su segunda Copa Libertadores de la historia al derrotar por 2-1 a Flamengo con doblete del delantero brasileño Gabriel Barbosa “Gabigol” al minuto 89 y 90+2.

Contando la edición de 2019, se jugaron seis finales a partido único, en donde los equipos brasileños siempre dominaron:

Copa Libertadores 2019 - Estadio Nacional de Lima (Perú): River Plate (Argentina) 1-2 Flamengo (Brasil)

Copa Libertadores 2020 - Estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil): Palmeiras (Brasil) 1-0 Santos (Brasil)

Copa Libertadores 2021 - Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay): Flamengo (Brasil) 1-2 Palmeiras (Brasil) - (Palmeiras ganó en los tiempos extras tras empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios)

Copa Libertadores 2022 - Estadio Monumental de Guayaquil (Ecuador): Flamengo (Brasil) 1-0 Athletico Paranaense (Brasil)

Copa Libertadores 2023 - Estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil): Fluminense (Brasil) 1-2 Boca Juniors (Argentina) - (Fluminense venció a Boca en los tiempos extras tras igualar 1-1 en los 90 minutos)

Copa Libertadores 2024 - Estadio Más Monumental de Buenos Aires (Argentina): Atlético Mineiro (Brasil) 1-3 Botafogo (Brasil)

Cuándo vuelven a jugar Nacional y Bucaramanga por la Copa Libertadores 2025

El cuadro verdolaga volverá a la acción en la Copa Libertadores el próximo 8 de mayo de 2025 por la fecha 4 frente a Internacional de Porto Alegre a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot.

Este encuentro será clave, ya que el verdolaga necesita ganar el partido para subir al segundo puesto del grupo F de la Copa Libertadores, mientras que el Internacional de Porto Alegre podría quedar encaminado a la clasificación a los octavos de final de la copa.

Por los lados del Atlético Bucaramanga, volverá a la acción en la Copa Libertadores frente a Racing de Avellaneda el 6 de mayo de 2025 en el estadio Américo José Montanini de Bucaramanga.

Y es que el cuadro de Leonel Álvarez se ilusiona con clasificar a los octavos de final, tras derrotar al vigente campeón de la Copa Sudamericana el 10 de abril de 2025, con las anotaciones de Fabián Sambueza y Luciano Pons, y querrá volver a repetir la misma situación, aunque el Racing de Gustavo Costas también necesita sumar los puntos con urgencia para aspirar a la clasificación a los octavos de final.