Teófilo Gutiérrez defendió la jugada polémica de la ‘Chaverrinha’, aunque aseguró que intentará hacer su lujo en el Junior vs. Medellín: “La mía es la Teinha”

El delantero se refirió a lo que será la jugada de 'La Chaverrinha'-crédito Catalina Olaya/Colprensa

En la fecha 12 de la Liga BetPlay, se llevará el 6 de abril de 2025 uno de los partidos más atractivos de la jornada entre Junior de Barranquilla e Independiente Medellín en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Y dentro de aquel encuentro, además de los antecedentes de las 3 finales que disputaron tanto el “Poderoso de la Montaña” como el “Tiburón”, se sumó otro ingrediente para colocarle emoción al encuentro: la polémica jugada de la “Chaverrinha” realizada por el atacante Francisco Chaverra.

Teo confirmó que le gusta la jugada de Francisco Chaverra

El momento donde Teófilo Gutiérrez empata el encuentro en el Clásico de la Costa - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

En diálogo con el periódico El Heraldo de Barranquilla el 4 de abril de 2025, el atacante de 39 años entregó su opinión sobre la jugada de “La Chaverrinha”, en donde se mostró a favor de dicha acción, aunque aseguró que si tiene minutos en el encuentro, hará la “Teinha”, su propia jugada.

“Es una linda jugada, porque tiene picardía, alegría, eso nos gusta a los buenos jugadores. Yo he hecho la ‘Teinha’, tac tac, que piso la bola, la jalo y se la paso al compañero. ¿Qué si la voy a hacer ante el Medellín? Primero tengo que ver si tengo la oportunidad de jugar, porque hay un grupo grande donde todos están preparados para ser titulares, ya después veremos".

Apoyo de la hinchada en el estadio Metropolitano

El atacante se refirió al apoyo de la hinchada rojiblanca en el Metropolitano-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

En la misma charla que tuvo con El Heraldo de Barranquilla, también destacó que el encuentro contará con el apoyo del público y vaticinó que será un encuentro muy atractivo por parte de ambos equipos, debido al espectáculo que brindan cada vez que se enfrentan.

“El hincha está feliz y va a ir, seguro va a llenar el estadio, vamos a ver un lindo marco. Siempre con el Medellín son buenos partidos, con muchos goles. A mí me molesta cuando no hay goles en los partidos y cada vez que enfrentamos al Medellín hay goles asegurados. El domingo no será la excepción”.

Y finalmente aseguró que el buen presente del Junior, motivará a los fanáticos del cuadro “Tiburón” y que el apoyo de los hinchas que asistirán en el Metropolitano, le servirá al equipo para conseguir un buen resultado.

“La gente va a ir y va a apoyar, porque ama al equipo, porque cuando hablan de su Junior sacan pecho, porque venimos bien, sumando, escalando en la tabla, cerca del liderato. Estamos en esos métricos de agarrar la cúspide y el apoyo del hincha va a ser fundamental”.

Estadísticas de Teófilo Gutiérrez con Junior en la temporada 2025

Teófilo Gutiérrez se convirtió en el último fichaje de Junior de Barranquilla para la temporada 2025 - crédito Junior FC

“El Perfume” disputó un total de 6 partidos en 216 minutos, de los cuales jugó como titular en una ocasión y marcó un gol.

Fue el 26 de marzo de 2025, en la victoria del Clásico Costeño entre Junior y Unión Magdalena donde los barranquilleros vencieron por 2-1 con su anotación al minuto 83 y gol de Stiven Rodríguez al 90+3 de partido.

En el último partido que Junior por Liga BetPlay, el delantero estuvo en el campo de juego durante 71 minutos, en la victoria en el estadio de Techo de Bogotá por 1-0 ante La Equidad el 31 de marzo de 2025.

Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay

4 de abril de 2025

Partido: Alianza FC de Valledupar 1-2 Envigado

Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar

Árbitro: Jairo Mayorga Londoño

Goles: Daniel Arcila al minuto 9 y Jhon Byron Garcés al 17 para Envigado, descontó Rubén Manjarrés al 58 para Alianza FC

Partido: Independiente Santa Fe 1-1 Deportivo Pasto

Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar

Árbitro: Luis Gracia Benítez

Goles: Hugo Rodallega al minuto 40 para Santa Fe y Kevin Rendón al 77 para Deportivo Pasto

5 de abril de 2025

Partido: Atlético Nacional vs. Unión Magdalena

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Árbitro: Andrés Rojas

Hora: 2:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Partido: Deportivo Cali vs. La Equidad

Estadio: Deportivo Cali

Árbitro: Álvaro Meléndez

Hora: 4:10 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

Partido: Once Caldas vs. América de Cali

Estadio: Palogrande de Manizales

Árbitro: Luis Matorel

Hora: 6:20 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Partido: Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Árbitro: José Ortiz

Hora: 8:30 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

6 de abril de 2025

Partido: Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó

Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira

Árbitro: David Espinosa

Hora: 2:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

Partido: Fortaleza CEIF vs. Millonarios

Estadio: de Techo de Bogotá

Árbitro: Edwin Trujillo

Hora: 4:10 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Partido: Junior vs. Independiente Medellín

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

Árbitro: Diego Ruiz

Hora: 6:20 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

Partido: Águilas Doradas vs. Llaneros

Estadio: Alberto Grisales de Rionegro

Árbitro: Carlos Ortega

Hora: 8:30 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play