Falcao regañó a Neiser Villarreal por pararse sobre el balón durante el Clásico Capitalino: “Esa cosa que hizo no lo vuelva a hacer”

Neiser Villarreal reveló la charla que tuvo con Radamel Falcao luego de pararse sobre el balón en el clásico capitalino entre Millonarios vs. Santa Fe

El clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe del pasado sábado 29 de marzo dejó un episodio que rápidamente generó controversia. Néiser Villarreal, jugador de Millonarios y parte de la selección Colombia Sub-20, desató la polémica cuando ejecutó una jugada conocida como la ‘paradinha’, una acción en la que el jugador se para sobre el balón y que ha sido popularizada por Francisco Chaverra, de Medellín.

Esta jugada provocó la reacción inmediata de los jugadores de Santa Fe, quienes increparon a Villarreal, acusándolo de hacer una acción provocadora en pleno clásico. La situación generó opiniones divididas, con algunos apoyando la creatividad del jugador, mientras que otros consideraron que era una falta de respeto hacia el rival.

Después del partido, Radamel Falcao García, capitán de Millonarios que se recupera de una lesión, también se mostró preocupado por la acción. En una charla que Villarreal compartió en una transmisión en vivo de Instagram, el juvenil reveló que el delantero Embajador le felicitó por su rendimiento en el clásico, pero también le dio un consejo valioso.

“Falcao me dijo que esa cosa que usted hizo no lo vuelva a hacer, eso no genera nada y en Argentina te patean por eso”, confesó Villarreal. “Usted no vuelva a hacer eso, haga goles”, le aconsejó el ídolo colombiano, con la intención de que Villarreal se centrara en lo deportivo y dejara de lado las jugadas polémicas.

Villarreal aceptó el consejo de Falcao, reconociendo la importancia de la experiencia y la trayectoria de su ídolo. “Acepté el consejo de Falcao, es un ídolo para mí y debo seguir sus recomendaciones (...) Cómo no le voy a hacer caso si es el ‘Tigre’ Radamel Falcao García. Usted esa cosa que hizo no lo vuelva a hacer, eso no genera nada. En Argentina te patean”, afirmó el joven jugador de Millonarios.