Luis Fernando Suárez reaccionó entre lágrimas tras la muerte de Armando ‘Piripi’ Osma: “Me quedaron esos primeros momentos”

El 28 de marzo de 2025, el fútbol colombiano se vistió de luto tras conocerse el fallecimiento de Armando “Piripi” Osma, entrenador colombiano con amplia experiencia tanto a nivel de clubes como técnico como asistente técnico de Luis Fernando Suárez.

Y justamente el último en mención reaccionó al comienzo de la noticia en entrevista con Win Sports, en donde recordó los buenos y malos momentos que vivió con “Piripi” Osma en la dirección técnica.

Estas fueron las primeras palabras de Luis Fernando Suárez

Luis Fernando Suárez lloró en vivo tras la muerte del 'Piripi'-crédito Kirby Lee/USA Today Sports

En la charla con el noticiero de Win Sports el 28 de marzo de 2025, Suárez recordó el momento cuando comenzó a trabajar con “Piripi” en el Deportivo Cali, y la iniciativa que tuvo el difunto para trabajar al lado del entrenador antioqueño.

“De Armando tengo un montón de cosas buenas. Cuando recibí la noticia de su muerte, me quedaron esos primeros momentos, en Deportivo Cali, yo fui contratado para ese ‘Super Depor’ y Armando era el técnico de la Primera C, y él de metido llegó y me dijo: ‘profe, mire, acá está el informe de tal equipo y así fue durante cinco o seis meses. Luego salí del Deportivo Cali por malos resultados y unos meses después él también salió, Me llama y me dice: ‘profe, me echaron del Cali, el día que necesite contar conmigo acá estoy’”.

Y también recordó los duros momentos en 2002 cuando estuvo en el Deporte Tolima y tuvieron su primera experiencia en el fútbol ecuatoriano, en donde pasaron situaciones difíciles para sobrevivir.

“Después me llamó el Tolima y fui con él, en el segundo semestre del 2002. No seguimos ahí y nos llamaron de Aucas de Ecuador. Recuerdo que nos fuimos con una mano adelante y otra atrás. Oswaldo García quién era el preparador físico, Armando y yo nos fuimos a un apartamento los tres porque no podíamos pagar tres apartamentos. Él dormía en el sofá cama y los viernes comprábamos un vinotinto de caja porque no había plata para el de vidrio, el hacía un sándwich, con madurados y quesos, y nos sentábamos a hablar de fútbol”.

Reacciones del mundo del fútbol

Bonner Mosquera habló sobre cómo fue compartir con Armando Osma- crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

En charla con Blog Deportivo de Blu Radio el 28 de marzo de 2025, Bonner Mosquera, referente de Millonarios y compañero de Armando Osma como futbolista en el cuadro Embajador, habló sobre cómo conoció a Armando Osma y recordó su principal característica como jugador.

“Es una noticia muy triste para todos nosotros. ”Piripi" llega en 1994 a Millonarios. Un tipo muy inteligente para jugar. Cuando las papas se estaban quemando siempre recurrían a él”.

Y también Bonner Mosquera recordó la última vez que se vio con el técnico en 2023, cuando en ese entonces dirigía al Bogotá FC.

“La última vez que lo vi fue cuando estaba en Bogotá Fútbol Club, estuvimos hablando en el aeropuerto”.

Y finalmente Bonner Mosquera lamentó la muerte de Armando Osma, destacando su capacidad para analizar el fútbol, además de mencionar la advertencia sobre el riesgo que tienen los futbolistas de sufrir problemas cardiacos tras retirarse de la profesión.

“Se va un tipo conocedor del fútbol, que amaba y vivía para esto. En el camerino nos daba indicaciones. Él era un tipo que veía muy bien el juego. Lo que pasa es que nosotros los jugadores cuando nos retiramos nos cuesta cambiar esa dinámica, por eso somos propensos a sufrir estos episodios (ataques al corazón)”.

Reacciones de las figuras y equipos fútbol colombiano tras el fallecimiento de Armando Osma

Armando "Piripi" Osma, exgoleador del fútbol colombiano, perdió la vida en Ecuador y dejó un vacio grande en quienes lo admiraron como jugador y técnico - crédito Jesús Aviles/Infobae

Carlos Valderrama: “Él volvía chiquita la pelota”

El 28 de marzo de 2025, el mundo del fútbol colombiano reaccionó a la muerte de Armando “Piripi” Osma, y uno de los mensajes más conmovedores que se conocieron, fue el de Carlos “El Pibe”, leyenda del fútbol profesional colombiano y compañero del fallecido tanto en la selección Colombia como en Deportivo Cali.

El Pibe Valderrama se despidió de uno de sus grandes amigos en el fútbol-crédito pibevalderramap/Instagram

“Yo le ponía el balón y él la volvía chiquitica y allá entraba el gol del Piripi, en el Deportivo Cali tuve el honor de encontrarnos y vivir una gran amistad y respeto. Abrazo fuerte para toda su familia y mi más sentido pésame. Un honor Piripi”.

Atlético Bucaramanga le dejó un sentido homenaje al ‘Piripi’

Con el siguiente afiche, Atlético Bucaramanga le rindió un homenaje a 'Piripi' Osma-crédito @ABucaramanga/X

El 28 de marzo de 2025, Atlético Bucaramanga le dedicó un emotivo mensaje al difunto con una imagen recordando sus etapas tanto como jugador como técnico, y publicó el siguiente mensaje.

“Atlético Bucaramanga lamenta el sensible fallecimiento de Armando “Piripi” Osma, futbolista Santandereano que vistió nuestra camiseta como jugador en los años 1981/1983 - 1991- 1996/1997. Y quien se desempeñó como director técnico en el año 2022″.

Así fue el mensaje de despedida del Deportivo Cali

Deportivo Cali también se despidió de Armando Osma-crédito @AsoDeporCali/X

De esta forma, el cuadro Azucarero se despidió de uno de sus referentes en los años 80.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Armando “Piripi” Osma, quien dejó una huella imborrable en el fútbol y en la historia del Deportivo Cali como una de sus grandes figuras goleadoras de los años 80. Hoy nos despedimos de un ícono, pero su legado perdurará por siempre en el corazón de todos los hinchas".

Deportes Tolima y su mensaje de condolencias

Así fue el homenaje del Deportes Tolima tras el fallecimiento de Armando Osma-crédito @cdtolima/X

El cuadro Pijao, equipo donde dirigió Armando Osma, le dedicoó este mensaje.

“🕊️ Club Deportes Tolima SA lamenta profundamente el fallecimiento de Armando el “piripi” Osma, quien hizo parte de nuestra institución en 1992/93. A sus familiares y allegados, nuestro más sentido pésame".

Junior de Barranquilla también recordó al “Piripi” Osma

Así fue el mensaje de despedida de Junior-crédito @JuniorClubSA/X

El cuadro barranquillero, en donde fue asistente de Luis Fernando Suárez, se expresó de la siguiente forma tras el fallecimiento del “Piripi” Osma.

“Junior FC lamenta profundamente el fallecimiento de Armando ”Piripi” Osma, un hombre que dedicó su vida al fútbol con pasión y entrega. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Descansa en paz. Tu legado en el fútbol siempre será recordado”.

El mensaje de Millonarios tras la muerte del “Piripi”

El cuadro bogotano también se unió a las condolencias por el fallecimiento de Osma -crédito @millosfcoficial/X

Y así se despidió el cuadro bogotano de uno de sus futbolistas que estuvo en la década de los 90.

“Millonarios FC lamenta el fallecimiento de Armando “Piripi” Osma. Elevamos nuestras oraciones por su alma y enviamos un saludo de fortaleza para sus familiares y amigos. QEPD"

El sentido de condolencia del América de Cali

Este fue el mensaje de despedida del América-crédito @AmericadeCali/X

Y América de Cali también envío su sentido mensaje de condolencia a la familia de Armando ‘Piripi’ Osma.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Armando ”Piripi” Osma, exjugador y director técnico colombiano. Le deseamos mucha fortaleza a sus familiares y amigos en este difícil momento”.