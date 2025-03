Hinchas del Once Caldas no podrán asistir al partido contra el Pereira: alcaldía anunció cierre de fronteras

Hinchas de Once Caldas en Pereira causaron desmanes que provocaron un veto por parte de la Alcaldía de Pereira - crédito Once Caldas

El sábado 22 de marzo, la ciudad de Pereira, en Risaralda, impondrá un cierre de fronteras para toda la hinchada del equipo Once Caldas, en el partido por la décima fecha de la Liga BetPlay 2025, el clásico cafetero que se llevará a cabo en el estadio Hernán Ramírez Villegas a las 6:20 p. m.

Esta decisión se hizo pública luego de un acuerdo entre el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, y la Comisión Local de Seguridad y Convivencia en el Fútbol. Por razones de seguridad y con el fin de garantizar la seguridad de todos los asistentes al evento, el escenario deportivo solo contará con hinchas del Deportivo Pereira, que oficia como local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Todo esto teniendo en cuenta los antecedentes de violencia ocurridos en el último enfrentamiento entre los dos clubes, los cuales pusieron en riesgo la integridad de los asistentes y alteraron el orden público. Así lo comentó el secretario de Gobierno de Pereira, Jorgen Mario Trejos Arias.

“Primero está la vida de una persona que un espectáculo público, primero está la integridad de un ser humano. Para este partido contra el Once Caldas, por razones de seguridad, la Alcaldía de Pereira tomó la decisión de cerrar fronteras para la hinchada visitante”, aseveró el funcionario.

Un acuerdo entre el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, y la Comisión Local de Seguridad y Convivencia en el Fútbol determinó que la hinchada del Once Caldas no ingresará a la ciudad - crédito Alcaldía de Pereira

Otra de las medidas adoptadas para este día es el cierre de la tribuna norte del estadio y la restricción vehicular a partir del mediodía debido a otros eventos deportivos y culturales.

Para ello, las autoridades dispondrán de 600 uniformados de la Policía y más de 400 personas del área de logística, que estarán a cargo de la seguridad del compromiso.

El compromiso estaba programado para la 7:20 p. m. pero desde la División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor), se comunicó que varios partidos cambiarían de fecha, entre ellos el clásico del eje cafetero, pero por la designación de la organización se adelantará una hora y quedó programado para las 6:20 p. m.

Otros de los partidos a los que se les modificó el horario fue a Santa Fe vs. Bucaramanga, Santa Fe vs. Millonarios, Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto, La Equidad vs. Fortaleza CEIF y Águilas Doradas vs. América de Cali

Deportivo Pereira vs. Once Caldas: El compromiso estaba programado para la 7:20 p. m. pero desde la División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor), se comunicó que varios partidos cambiarían de fecha, entre ellos el clásico del eje cafetero, pero por la designación de la organización se adelantará una hora y quedó programado para las 6:20 p. m. - crédito Colprensa

Estos son las estadísticas de los clásicos entre once Caldas y Deportivo Pereira

Partidos jugados: 221

Triunfos del Once: 85

Empates: 71

Triunfos del Pereira: 65

Goles del Once: 293

Goles Matecañas: 270

Así se jugará la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-I

Viernes 21 de marzo

Santa Fe vs. Millonarios

Estadio: El Campín

Hora: 7:30 p. m.

TV: Win Sports+

Sábado 22 de marzo

Boyacá Chicó vs. Pasto

Estadio: La Independencia (Tunja)

Hora: 3:00 p. m.

TV: Win Sports / Win Sports+

La Equidad vs. Fortaleza

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)

Hora: 5:10 p. m.

TV: Win Sports / Win Sports+

Deportivo Pereira vs. Once Caldas

Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)

Hora: 7:20 p. m.

TV: Win Sports / Win Sports+

Domingo 23 de marzo

Alianza FC vs. Bucaramanga

Estadio: Armando Maestre Pavajeau (Valledupar)

Hora: 3:30 p. m.

TV: Win Sports+

Millonarios enfrentó a Águilas Doradas, encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 9, en el estadio Nemesio Camacho el Campin - crédito Colprensa - Catalina Olaya

Atlético Nacional vs. Medellín

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Hora: 5:45 p. m.

TV: Win Sports+

Águilas Doradas vs. Envigado

Estadio: Alberto Grisales (Rionegro)

Hora: 8:00 p. m.

TV: Win Sports / Win Sports+

Lunes 24 de marzo

Deportes Tolima vs. Llaneros FC

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)

Hora: 4:00 p. m.

TV: Win Sports / Win Sports+

Deportivo Cali vs. América

Estadio: Palmaseca (Palmira)

Hora: 6:10 p. m.

TV: Win Sports+

Miércoles 26 de marzo

Junior vs. Unión Magdalena

Estadio: Metropolitano (Barranquilla)

Hora: 6:30 p. m.

TV: Win Sports+