Julio Comesaña pidió un “tirón de orejas” para Marino Hinestroza: “Hacerle entender que está en Selección Colombia”

Marino Hinestroza es una de las figuras de Atlético Nacional desde el segundo semestre de 2024 - crédito Colprensa

No cabe duda que la selección Colombia causó sorpresa por el llamado de Marino Hinestroza, el extremo de Atlético Nacional que viene con un buen rendimiento desde el segundo semestre de 2024, consiguiendo la Liga BetPlay, Copa Colombia y hace poco la Superliga 2025.

Sin embargo, la actitud de Hinestroza en los partidos causa polémica y Julio Comesaña pidió correctivos con el atacante, pues viene de realizar una serie de gestos provocadores contra Juan Fernando Quintero en pleno partido, así como otros hechos que, hace unos meses, le costaron una sanción de Dimayor por una celebración frente a Millonarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Quintero, que será compañero de la joven estrella de Nacional en la Tricolor, también se refirió a ese caso, lanzando un duro comentario contra el jugador, pero dejando claro que lo ayudará en lo que pueda para que aporte lo más que pueda en el combinado nacional ante Brasil y Paraguay.

"Marino no es un fenómeno"

El recordado entrenador uruguayo, campeón con Junior de Barranquilla en tres ocasiones de la liga, así como finalista de la Copa Sudamericana 2018, se refirió a la convocatoria del extremo de Atlético Nacional y dijo que “Marino no es un fenómeno, ni un fuera de serie, pero hay que darle la oportunidad”.

“Sería muy lindo ver extremos como Díaz de un lado, Hinestroza del otro y un centrodelantero a ver qué pasa (...) No creo que Marino vaya a la tribuna. Le he visto cosas que no son normales en un jugador”, mencionó Julio Comesaña, en charla con AS Colombia.

Marino Hinestroza es referente de Atlético Nacional, pero polémico por sus celebraciones y gestos en cancha - crédito Colprensa

Para Comesaña, un detalle que Hinestroza debe cambiar es su actitud en el campo de juego, en especial porque vestirá la camiseta Tricolor y recae mucha responsabilidad: “Hay que darle un tirón de orejas y hacerle entender que está en Selección, pero eso es normal, es joven”.

De otro lado, el uruguayo destacó que el atacante de Atlético Nacional puede ser determinante para Néstor Lorenzo: “Campaz e Hinestroza son capaces de desarmar lo que sea. Tiene habilidad en poco espacio. Dominan los fundamentos del juego de manera extraordinaria”.

Julio Comesaña espera que Marino Hinestroza demuestre todo su talento con la selección Colombia - crédito Colprensa

Finalmente, Julio Comesaña mencionó lo que será el partido del 20 de marzo en Brasilia: “Perder con Brasil no es ningún problema. Hoy no sé qué va a hacer Lorenzo. Sabe que son partidos que se quieren ganar, pero que son perdibles. Los brasileños no son de tirar muchos centros, son de venir, tocar y resolver. Lorenzo tendrá que fortalecer el mediocampo, los volantes centrales, hacerse sentir”.

“Es un niño que hoy tiene un gran presente”

Juan Fernando Quintero, en charla con el programa Despierta Win, afirmó que la situación con Marino Hinestroza, en la que hizo gestos a la tribuna frente al volante, “son cosas del partido que quedan ahí”, pero dejó claro que el atacante tiene muchas cosas por aprender.

“Seguramente fuera del campo es diferente. Somos ganadores y nos gusta competir sin faltar el respeto al otro (...) No pasa nada. Ya nos vamos a ver y en realidad es muy joven. Es un niño que hoy tiene un gran presente. Yo también pasé por esa edad. De una u otra forma hay que crecer en muchos aspectos”, afirmó.

Gesto de Marino Hinestroza contra Juan Fernando Quintero - crédito Captura de video Win Sports

De otro lado, “Juanfer” señaló que, en el escenario de la selección Colombia, todo será diferente: “Lo vemos que llega a su primera convocatoria con nosotros y la verdad que estoy muy contento por su presente. Obviamente, vamos a arroparlo, hacer que se sienta resguardado, con confianza y que haga las cosas que viene haciendo. Al final su presente es lo que lo lleva a la selección Colombia”.