Harold Rivera sería un candidato para ser entrenador de Independiente Santa Fe

Harold Rivera era el técnico de Santa Fe en la histórica derrota 2-1 contra River Plate en 2021 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/ REUTERS

Independiente Santa Fe sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador. Y es que más de dos semanas después de lo que fue la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Deportes Iquique de Chile, situación que generó la salida de Pablo Peirano de la dirección técnica, los cardenales aún no han hecho oficial el que será el reemplazante del uruguayo.

Tal panorama ha generado intriga en la fanaticada santafereña, que anhela la llegada de un entrenador exitoso, que pueda obtener la tan ansiada décima estrella luego de nueve años de sequía. La situación está relacionada además con las reiteradas declaraciones del presidente Eduardo Méndez, que ha dicho en múltiples medios de comunicación que, tras la salida de Peirano, a su despacho han llegado “más de 100 hojas de vida”.

Frente a ello, en la tarde del miércoles 12 de marzo de 2025 se conoció que dentro de ese grupo de opcionados está un reconocido entrenador colombiano que ya supo dirigir al equipo bogotano años atrás. Se trata de Harold Rivera, director técnico tolimense con experiencia en múltiples equipos del balompié nacional.

Según explicó el periodista Juan Diego Osorio Villate a través de sus redes sociales, “No va a pasar, pero entre las “100 hojas de vida” que llegaron a Santa Fe para el puesto de DT, está la de Harold Rivera”.

Harold Rivera es una posibilidad para la dirección técnica de Independiente Santa Fe - crédito Colprensa

La situación no cayó nada bien en la hinchada cardenal, que vería con malos ojos un tercer periodo con el tolimense en el banquillo. Por ejemplo, algunos de los comentarios a dicha publicación fueron: “Que hijueputa tan descarado”, “Eso es más que obvio, también deben estar la hoja de vida de Cardetti, Boderth, Bedoya, Grigori, etc... Los mismos lavaperros de siempre”, “Y con Mendez no es nada de chiste…”.

Y es que la relación entre Harold Rivera y la hinchada de Independiente Santa Fe está totalmente quebrada. Luego de lo que fue la derrota con River Plate en la Copa Libertadores 2021 en Buenos Aires, el tolimense se volvió el principal apuntado por la fanaticada, que pidió a gritos su salida en marzo de 2023.

El técnico estuvo en el equipo Cardenal por dos años - crédito Colprensa

De hecho, Eduardo Méndez dijo en una entrevista con Caracol Radio que él mismo estuvo en la charla técnica que brindó Harold Rivera antes de enfrentarse al conjunto argentino. Según las palabras del dirigente, el director técnico tolimense, que supo llegar a una final con Independiente Santa Fe, recalcó en reiteradas ocasiones a sus jugadores que “había que patear”; sin embargo, los bogotanos protagonizaron una penosa presentación.

“A él (Harold Rivera) lo mató el partido por Libertadores contra River, que no tenía arquero. Estuve en la charla técnica, lo único que les decía era: ‘Hay que patear, hay que patear’, y no patearon. Culpa del técnico no fue”, enfatizó el dirigente, al que muchos señalan por el paupérrimo presente de Independiente Santa Fe, que cayó eliminado frente a Deportes Iquique en la fase previa de la Copa Libertadores.

Independiente Santa Fe protagonizó la peor Copa Libertadores de su historia en la edición del 2021 - crédito REUTERS

Cómo fue el partido entre River Plate e Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores 2021

El 19 de mayo de 2021, River Plate y Santa Fe se enfrentaron en un partido clave de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro, disputado en el Estadio Monumental en Buenos Aires, terminó con una victoria contundente para los locales por 2-1. El equipo argentino mostró un dominio claro desde el inicio del partido, pero el conjunto colombiano no se dejó intimidar, generando algunas jugadas de peligro a pesar de las limitaciones frente a un rival de gran calibre.

River Plate se midió con Independiente Santa Fe con una nómina con varios contagiados por el coronavirus - crédito REUTERS

El primer gol llegó a los 27 minutos, cuando Julián Álvarez aprovechó un rebote en el área para abrir el marcador. El gol trajo algo de calma al local, pero Santa Fe reaccionó rápidamente y consiguió empatar en el minuto 49, gracias a un gol de Jonathan Gómez, quien convirtió un penalti tras una falta en el área. El empate no duró mucho, ya que River retomó la ventaja al minuto 59 con un gol de David Martínez, quien marcó de cabeza tras un córner.

A pesar de los intentos de Santa Fe por igualar nuevamente el marcador, River mantuvo su dominio durante el resto del encuentro, controlando el juego con posesión y generando algunas oportunidades adicionales. El equipo colombiano luchó hasta el final, pero no logró concretar el empate.