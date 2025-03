Neymar podría ser baja de Brasil en el partido contra Colombia: qué le pasó a la figura del Santos

Neymar tuvo que ver desde el banco de suplentes como el Santos quedaba eliminado de la final del torneo Paulista tras la derrota contra Corinthians - crédito REUTERS/Carla Carniel

Neymar se perdió la semifinal del Campeonato Paulista entre Santos y Corinthians, luego de sufrir molestias musculares en el muslo izquierdo. A pesar de haberse entrenado con normalidad después de algunos días de descanso, las dolencias volvieron a aparecer, lo que impidió su participación en el crucial partido, que terminó con una derrota 2-1 para el equipo de Pedro Caixinha.

Esto pone en riesgo su participación con la selección de Brasil, que enfrentará a Colombia el jueves 20 de marzo en el estadio Mane Garrincha de Brasilia. La Canarinha luego viajará a Buenos Aires para medirse contra Argentina en el estadio Monumental el 25 del mismo mes.

Neymar Jr. tendrá nueve días de recuperación antes del partido contra la Tricolor, pues será liberado por el club para que sea el cuerpo médico de la selección los que rehabiliten al astro brasileño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente del Timao salió a dar las caras a las críticas en medio de comunicación, donde se aseguraba que Ney no fue utilizado para no arriesgar su presencia en la selección de Brasil para los partidos contra Colombia y Argentina. “Él viene en un proceso de recuperación, hay que entender eso. No fue pensando en la selección brasileña, él no tenía condiciones de actuar” declaró Marcelo Pirilo Texeira al programa televisivo Domingo Esportivo.

La cronología de la lesión de Neymar y la indignación por su presencia en los Carnavales

Neymar Jr. en los Carnavales de Rio de Janeiro, en medio de los días de descanso otorgados por Santos - crédito Redes Sociales

El jugador, que había sido titular en los partidos anteriores tras su regreso a Santos, sintió molestias durante un partido contra RedBull Bragantino, lo que lo obligó a salir del campo al minuto 30. A pesar de estos primeros signos de dolor, Neymar afirmó en sus redes sociales que se sentía bien y que, para evitar problemas mayores, optó por tomarse las cosas con calma.

Aprovechando la clasificación para las semifinales, Santos le dio descanso al equipo el lunes y martes, lo que permitió a Neymar disfrutar del Carnaval en Río de Janeiro, donde asistió a los desfiles en el Marquês de Sapucaí junto a su esposa y amigos. Tras el descanso, Neymar se reincorporó a los entrenamientos del miércoles, pero el jueves las molestias volvieron a surgir, específicamente en la parte posterior de su muslo izquierdo, lo que llevó al cuerpo técnico a tomar precauciones adicionales.

El viernes, Neymar no participó en el entrenamiento abierto a la prensa, aunque el club informó que estaba realizando ejercicios de fortalecimiento muscular y que no era motivo de preocupación. Sin embargo, la situación empeoró el sábado, cuando se volvió a sentir molestias. A pesar de que Santos lo incluyó en la convocatoria para el partido en Neo Química Arena, Neymar no estuvo en condiciones de jugar.

El domingo, tras una evaluación en el hotel, se determinó que Neymar no podría participar en la semifinal. El diagnóstico reveló un edema en el músculo, lo que podría derivar en una lesión más grave si no se manejaba con cuidado. Neymar estuvo en el banquillo durante el partido, pero no jugó, lo que provocó frustración tanto en el jugador como en los aficionados.

Publicación de Neymar en su cuenta de Instagram sobre su ausencia con Santos - crédito Instagram/ @Neymarjr

Pedro Caixinha, el entrenador de Santos, comentó que la decisión de no arriesgar a Neymar fue tomada por precaución, dado que el jugador sentía molestias y no podía rendir al máximo nivel. Por su parte, el presidente de Santos, Marcelo Teixeira, subrayó que si Neymar hubiera estado en condiciones mínimas para jugar, habría estado en el campo.

Neymar también se pronunció sobre su ausencia, lamentando no poder estar con sus compañeros: “Lo único que quería era estar hoy en el campo y ayudar de alguna manera a mis compañeros… Pero el jueves pasado sentí molestias y eso me impidió estar hoy en el campo. Hicimos un test esta mañana y terminé sintiéndolo de nuevo. Lamentablemente, es parte del fútbol… ¡Hoy no funcionó, pero volveremos aún más fuertes para luchar por nuestros objetivos!”