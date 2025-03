César Farías tendría definido su futuro en Junior de Barranquilla tras la caída en Copa Sudamericana: “Estoy harto”

El técnico César Farías se encontraría en la cuerda floja con el Junior de Barranquilla por los malos resultados - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla sufrió un duro golpe en la temporada 2025, pues la eliminación de la Copa Sudamericana acabó con la inversión en la plantilla, con 13 refuerzos para el primer semestre y trayendo figuras como Déiber Caicedo, Guillermo Paiva y el experimentado Teófilo Gutiérrez.

El técnico César Farías, cuyo proceso parece insostenible, ya tendría definido su futuro, un día después de perder el encuentro ante América en el estadio Metropolitano por 4-3 en los penales, después de lograr el empate 2-2 tras ir cayendo por dos tantos de diferencia en el primer tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por su parte, el entrenador venezolano dejó claro que, por el momento, no se siente derrotado y quiere mejorar con los tiburones, pero la situación es muy complicada y el ambiente en Barranquilla no es el mejor, pues ya se han visto casos en los que los timoneles no duran mucho tiempo bajo ese escenario.

“Yo me largo de aquí”

El entrenador venezolano, que llegó el 3 de septiembre de 2024, ha pasado por pocos momentos felices en el Tiburón, como lo fue la clasificación a cuadrangulares ese año, pero desde ese momento no se ratificó su juego en la plantilla, que ahora cuenta con muchas figuras.

Según el periodista Pablo Arenas, César Farías estaría listo para renunciar a Junior de Barranquilla, luego de ser consultado por un grupo de comunicadores en Barranquilla sobre su situación y en la que, aparentemente, les dijo de manera extraoficial que no continuaría.

El técnico César Farías, al parecer, afirmó que iba a renunciar al Junior por la eliminación en Copa Sudamericana - crédito @PaoloArenas/X

“Tras la rueda de prensa de ayer, César Farías habló extra-micrófonos con 3 periodistas de Cali. ‘Estoy harto. Yo me largo de aquí (Junior). Decisión tomada’”, fueron las palabras del comunicador en su cuenta de X, que causaron muchas reacciones en redes sociales.

Sin embargo, el periódico El Heraldo consultó directamente con el entrenador, mencionando que, por ahora, no va a renunciar al Junior: “Es una total mentira, desmiento eso categóricamente. Yo no abandono y me siento muy bien en Barranquilla”.

Por su parte, Julián Capera escribió en X que César Farías dirá presente en el partido del domingo 9 de marzo, cuando llegará obligado a ganar si no quiere perder el puesto: “Dirigirá al Junior de Barranquilla el próximo domingo ante Millonarios. A pesar de la eliminación en Copa Sudamericana, seguirá en el cargo por ahora”.

Por el momento, César Farías seguirá con Junior para enfrentar a Millonarios en la Liga BetPlay, a la espera de que le definan su continuidad - crédito @JulianCaperaB/X

“Golpeado no estoy”

Durante la rueda de prensa, César Farías dejó claro que “yo no estoy golpeado, estoy en la circunstancia de un partido que obvio, tiene un sabor amargo. Pero golpeado, no. Golpeado es que me hubiesen metido 4-0, que mi equipo no hubiese tenido la respuesta ni la valentía de levantar el resultado adverso. No me gusta perder y obviamente no puedo estar alegre, pero golpeado no estoy”.

El entrenador no está de acuerdo con las afirmaciones de que sigue sin encontrar la plantilla ideal, mencionando que en el empate ante Bucaramanga rotó la plantilla para la Copa Sudamericana y ante América “es el que ha salido en la mayoría de partidos de local. Todos los partidos no son iguales, nosotros no tenemos una mentalidad fija, sino una mentalidad flexible, entendemos cuando vamos de visita, entendemos cuando hay que variar por el tipo del rival o por el agotamiento de uno de los nuestros”.

En el estadio Metropolitano de Barranquilla, Junior y América de Cali lucharon en la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

Para terminar, César Farías dejó claro que no piensa en renunciar y tampoco tiene temor a ser despedido después del juego frente a Millonarios: “Trabajo todos los días con la misma ilusión y el mismo deseo. Sé que esto es fútbol y estoy preparado para las distintas circunstancias. Vamos en un semestre que no ha sido quizá el mejor, pero tampoco ha sido del todo malo, solo hemos perdido un partido —ante Envigado FC, por Liga— y esta noche que nos quedamos por fuera por penales ante América".

“Pero bueno, eso de seguir o no al frente de Junior no me corresponde a mí, yo siempre he estado dispuesto para mis funciones, y si fuese el caso de tener que irme, tampoco habrá problemas, porque hemos tenido una gran relación, una relación respetuosa y solidaria. Ya hay que pasar la página y pensar que el domingo viene otro duro partido”, añadió.