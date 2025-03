Echaron o no al técnico del Atlético Bucaramanga: el gerente deportivo del equipo aclaró la situación del paraguayo Gustavo Florentín

Gustavo Florentín, técnico del Bucaramanga, empezó la temporada 2025 con un empate 1-1 ante Boyacá Chicó por Liga BetPlay - crédito Mcgiver Barón / Colprensa

La realidad del Atlético Bucaramanga, uno de los equipos tradicionales del fútbol profesional colombiano y que disputará Copa Libertadores en la temporada 2025, no es la mejor.

Uno de los señalados por el pésimo comienzo es el técnico paraguayo Gustavo Florentín, que en la presente campaña no conoce la victoria con el cuadro Leopardo, perdió el título de la Superliga frente a Atlético Nacional y preocupa a la afición bumanguesa de cara a lo que será la Copa Libertadores en abril.

Por esta razón, el 3 de marzo de 2025, surgieron versiones periodísticas sobre la renuncia del técnico, pero la situación fue aclarada por parte de Hernando Flórez, gerente deportivo de Atlético Bucaramanga en el espacio de Planeta fútbol, de Antena 2, en donde confirmó que Florentín no está en duda y que sigue en su puesto como director técnico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La versión del gerente deportivo de Atlético Bucaramanga

El funcionario aclaró que Gustavo Florentín seguirá como técnico del cuadro Leopardo - crédito @WinSportsTV / X

En primer lugar, Hernando Flórez confirmó que, pese a las versiones periodísticas que surgieron sobre la no continuidad del estratega paraguayo, dijo que son falsas dichas versiones.

“Tanta versión que sale que a veces uno se sorprende y se pregunta de dónde, cómo y por qué sale, pero bueno, es el periodismo mediático de la actualidad. Quiero decirles que hasta el momento el técnico es Gustavo Florentín”.

Además, aclaró que al momento de surgir las versiones de una reunión entre Gustavo Florentín y la directiva de Atlético Bucaramanga, era totalmente falsa ya que en ese momento que se dio la supuesta reunión entre ambas partes, el paraguayo estaba liderando los entrenamientos del equipo.

“De hecho estamos en el estadio de Floridablanca, para realizar el entrenamiento en la cancha Marte. Él estuvo con el equipo en los entrenamientos, pero esto es fútbol y hay que seguir trabajando. Sí, las cosas no se han dado, pero la inmediatez de la información es normal y cada quién puede hacer su trabajo como quiere, teniendo o no la razón, es así, así pasa con el periodismo de ahora, pero bueno, tampoco es criticable”

Las versiones de que el motivo de que Gustavo Florentín continúa es porque no hay dinero para indemnizarlo

Gustavo Florentín seguiría al mando del Atlético Bucaramanga - crédito Rodolfo Buhrer / REUTERS

Guillermo Arango, periodista de Win Sports y Antena 2, le consultó a Flórez sobre si era cierto o falso el rumor de que el técnico paraguayo no iba a seguir por cuestiones económicas, a lo que el gerente deportivo también desmintió dicha versión.

“Es totalmente falso, es una mentira. No es por dinero ni por ninguna otra razón, con él no se diálogo en ese tema de términos de salida. Aquí el problema no es el dinero porque yo le puedo afirmar que Atlético Bucaramanga es uno de los equipos más estables desde ese punto de vista, porque no existe ningún déficit por el buen manejo que hay administrativamente, se saben manejar los recursos que tiene el club, por ahí no es el tema”.

Y concluyó con que le pareció gracioso la versión de que Florentín saldría del cuadro Leopardo.

“Por eso me dio risa sobre las versiones que salieron de que Florentín y su cuerpo técnico estaba reunido desde las 9 de la mañana con el presidente, y resulta que era mentira porque a esa hora estaban entrenando con los jugadores y ahí me pregunto: ¿en qué momento se reunió si estaba con los jugadores en la cancha?, son versiones periodísticas y ya, así que es mentira, con respecto a la versión de que se reunió para hablar de dinero y finalizar el contrato, no es cierto, es falso lo que se habló“.

Jotas Mantilla, periodista y narrador de Win Sports y RCN Radio entregó la versión de que Gustavo Florentín no seguiría en Atlético Bucaramanga

El 3 de marzo de 2025, se conoció a través de Jotas Mantilla, narrador de Win Sports y RCN Radio, que el técnico paraguayo no seguiría.

El narrador explicó que el paraguayo no seguiría tras empatar ante Junior de Barranquilla en Floridablanca - crédito @jotasmantilla / X

“La semana inicia con la inminente salida del DT Gustavo Florentín del Atlético Bucaramanga. En próximas horas sería oficial. Atentos”.

Además en complemento a la información que entregó a través de sus redes sociales, Mantilla confirmó que Leonel Álvarez estaría en los planes del cuadro Leopardo, situación que se desmintió por el gerente deportivo.

“La posición de la directiva es que no continúa el técnico Gustavo Florentín y ya han hablado ya con Leonel Álvarez”.