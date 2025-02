Nuevo giro en caso de Neiser Villarreal y Millonarios: Gustavo Serpa definió lo que pasará con la estrella del Sudamericano Sub-20

Neiser Villarreal solo ha jugado 11 partidos con Millonarios en su carrera, todos con el técnico Alberto Gamero y ninguno en 2025 - crédito Millonarios FC

Millonarios sigue en proceso de resolver la situación de Neiser Villarreal, atacante que después de ser goleador del Sudamericano Sub-20 con Colombia, con ocho anotaciones en nueve partidos, no se presentó a prácticas con los azules y preocupa que se vaya sin dejarle nada de dinero al club.

Por esa razón, el empresario Gustavo Serpa informó lo que pasará con el atacante, pues siguen pasando los días y el técnico David González está necesitando un jugador de sus condiciones para los extremos, en los que ha sufrido mucho por el irregular nivel de sus futbolistas.

De otro lado, hay posibilidad de que las cosas se solucionen a favor de los embajadores, que no quieren cometer los errores de Andrés Román, Jhon Duque y Omar Bertel, figuras de los azules en años anteriores que se fueron por no renovar contrato y no le dejaron nada de dinero a los azules.

“Son temas complejos y difíciles”

Terminado el Sudamericano Sub-20 el 16 de febrero, se esperaba que Neiser Villarreal y Carlos Sarabia se presentaran a las prácticas a partir del 25 del mismo mes, con una semana de descanso, pero solo el lateral derecho comenzó las prácticas y el extremo no se reportó para nada.

Respecto a eso, Gustavo Serpa confirmó que se avanza por fin en la renovación de Neiser Villarreal, lamentando primero que “no se haya presentado cuando el técnico lo citó. Son temas complejos y difíciles, lo trajimos de muy joven a Millonarios. El muchacho no quiere perjudicar los intereses del club”.

“Tengo cita con el agente la semana entrante, él me ha prometido siempre, así la gente me trate de ingenuo, que van a renovar. Pero venimos haciendo esfuerzos hace más de un año y ha habido cambios de agentes, una serie de temas que no vale la pena hablar, pero vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para renovar”, explicó el representante del máximo accionista en Caracol Radio.

Sin embargo, Serpa dejó claro que Neiser Villarreal no continuará en Millonarios por mucho tiempo: “Lo que veo muy difícil es que se quede, porque la intención es renovar para salir del país, pero vamos a hacer lo posible. Por lo menos este año va a estar con nosotros”.

Finalmente, el periodista Felipe Sierra confirmó que Vasco da Gama retiró su oferta por el extremo, debido a los problemas para llegar a un acuerdo, pero que el 3 de marzo sería el regreso del jugador a los entrenamientos, en los que quedará a consideración de David González para sumar minutos.

“Tenemos una extraordinaria nómina”

Luego de la polémica por sus declaraciones contra algunas figuras de Millonarios, entre ellas Falcao García, Gustavo Serpa aclaró lo que pasó con la nómina y no solo dejó claro que no quiso “cargarse” al delantero, sino que a nadie de la plantilla.

“Tenemos una extraordinaria nómina que es de talla internacional y ojalá se nos den las cosas en la Sudamericana. Tenemos jugadores muy importantes y a eso hacía referencia, estos jugadores son de talla internacional, todos y los que tenemos en nuestro equipo”, afirmó el empresario al medio radial.

Serpa señaló que desde hace años se invierte de gran manera para armar un equipo que pelee por títulos a nivel local e internacional, pero no queda en sus manos los resultados: “Decirle a la gente, ‘cómo así que no conformamos equipos para ganar’ y hacía referencia a jugadores de talla internacional y los quieren desde afuera. Hemos hecho un esfuerzo para mantenerlos con nosotros justamente porque lo que queremos es ganar. El mejor negocio del fútbol es ganar”.