Eduardo Méndez se refirió al papelón histórico de Santa Fe contra River en Copa Libertadores: “Yo estuve en esa charla”

No son las mejores horas para Independiente Santa Fe. Y es que luego de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Deportes Iquique, el club Cardenal anunció la salida de Pablo Peirano, lo que ha generado incertidumbre en la hinchada del club bogotano.

Frente a ello, el presidente Eduardo Méndez, uno de los grandes señalados por la fanaticada del equipo capitalino, se refirió al futuro del club, que ahora solo afrontará los torneos nacionales de la presente temporada.

Fue en medio de una entrevista con Caracol Radio que Méndez habló acerca de los posibles candidatos para asumir el banquillo Cardenal e hizo una mención sobre el que es uno de los episodios más “oscuros” en la historia del conjunto capitalino.

Se trata del duelo contra River Plate por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. En aquella ocasión, el equipo argentino, que oficiaba de local, se midió con los colombianos en un atípico duelo en el que, por cuestiones de la pandemia del coronavirus, contó con la presencia de un volante Millonario en el arco del club dirigido por Marcelo Gallardo.

Puntualmente, fue Enzo Pérez el que tomó la responsabilidad de atajar frente a un Independiente Santa Fe al que ya le caían críticas por el rendimiento que mostraba en ese momento.

Así las cosas, River Plate se hizo fuerte en su estadio y derrotó 2-1 a los dirigidos por Harold Rivera, generando una oleada de ataques contra el cuadro Cardenal que dejaron como principal señalado al entrenador tolimense.

Precisamente, frente a ese episodio, Eduardo Méndez aseguró en la noche del miércoles 26 de febrero de 2025 que él mismo estuvo en la charla técnica que brindó Harold Rivera antes de enfrentarse al conjunto argentino. Según las palabras del dirigente, el director técnico tolimense, que supo llegar a una final con Independiente Santa Fe, recalcó en reiteradas ocasiones a sus jugadores que “había que patear”; sin embargo, los bogotanos protagonizaron una penosa presentación.

“A él (Harold Rivera) lo mató el partido por Libertadores contra River, que no tenía arquero. Estuve en la charla técnica, lo único que les decía era: ‘Hay que patear, hay que patear’, y no patearon. Culpa del técnico no fue”, enfatizó el dirigente, al que muchos señalan por el paupérrimo presente de Independiente Santa Fe, que cayó eliminado frente a Deportes Iquique en la fase previa de la Copa Libertadores.

Cómo fue el partido entre River Plate e Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores 2021

El 19 de mayo de 2021, River Plate y Santa Fe se enfrentaron en un partido clave de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro, disputado en el Estadio Monumental en Buenos Aires, terminó con una victoria contundente para los locales por 2-1. El equipo argentino mostró un dominio claro desde el inicio del partido, pero el conjunto colombiano no se dejó intimidar, generando algunas jugadas de peligro a pesar de las limitaciones frente a un rival de gran calibre.

El primer gol llegó a los 27 minutos, cuando Julián Álvarez aprovechó un rebote en el área para abrir el marcador. El gol trajo algo de calma al local, pero Santa Fe reaccionó rápidamente y consiguió empatar en el minuto 49, gracias a un gol de Jonathan Gómez, quien convirtió un penalti tras una falta en el área. El empate no duró mucho, ya que River retomó la ventaja al minuto 59 con un gol de David Martínez, quien marcó de cabeza tras un córner.

A pesar de los intentos de Santa Fe por igualar nuevamente el marcador, River mantuvo su dominio durante el resto del encuentro, controlando el juego con posesión y generando algunas oportunidades adicionales. El equipo colombiano luchó hasta el final, pero no logró concretar el empate. Esta victoria significó tres puntos vitales para River Plate en su camino hacia la clasificación a la siguiente ronda del torneo, mientras que Santa Fe quedó comprometido en su lucha por avanzar.