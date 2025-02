La fiesta en Barranquilla provocó la derrota de Junior ante Envigado: César Farías abrió la polémica

Junior de Barranquilla no pudo festejar en casa y cayó ante Envigado por 2-1 en el Metropolitano - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla sufrió un revés en sus aspiraciones por alcanzar el liderato de la Liga BetPlay, luego de caer ante el Envigado por 2-1 en el estadio Metropolitano, lo que llamó la atención porque se trató de un resultado inesperado y en el debut de Teófilo Gutiérrez, lo que causó toda una fiesta en las tribunas.

Para el técnico César Farías, la caída del Junior se debió a las fiestas previas y durante el compromiso, pues no solo se celebraba el regreso de “Teo” a la plantilla para un cuarto ciclo, sino que el club venía de dos victorias seguidas y el sábado 1 de marzo inicia el Carnaval de Barranquilla.

De otro lado, Teófilo Gutiérrez dio sus impresiones sobre su primera aparición en la Liga BetPlay, en la que empezó desde el banco de suplentes, ingresó al segundo tiempo y no pudo evitar la caída de los Tiburones, que se enfocan en el compromiso de la Copa Sudamericana el jueves 6 de marzo contra el América.

“El ambiente festivo nos hizo distraernos”

Pese a que el conjunto barranquillero comenzó con un gol tempranero de Carlos Bacca, que alcanzó las 100 anotaciones con la institución, en el primer tiempo Envigado le dio vuelta al marcador y se quedó con un triunfo fundamental para salir de los últimos puestos en la tabla del descenso.

César Farías, en rueda de prensa, aseguró que Junior se distrajo por las festividades, explicando que algunos de sus dirigidos se dejaron llevar por el momento y perdieron la concentración, lo que provocó que en la parte complementaria no se viera el mejor juego de los Rojiblancos.

El técnico César Farías perdió su primer partido de la temporada 2025 con Junior y en el estadio Metropolitano - crédito Colprensa

“Intentamos, fuimos recios en la semana, fuertes, pero también el ambiente festivo nos hizo distraernos por momentos y eso no lo puede permitir un equipo de fútbol”, fueron las palabras del entrenador venezolano, que causó polémica porque dio a entender que la derrota se dio por un tema fuera de lo deportivo.

Envigado, comprometido con el descenso, logró una victoria inesperada ante Junior por 2-1 en Barranquilla - crédito Colprensa

Sobre el compromiso, Farías siguió diciendo que “Intentamos de una forma u otra, pero no la pudimos meter y esos son los detalles que no se puede permitir uno en fútbol. La reflexión debe ser profunda, porque nos vamos a jugar cosas importantes y hay que saber que nos jugamos cosas importantes“.

“No quiero ser el que va contra la corriente, pero me dio la sensación de que jugadores que corrieron en la altura no tuvieron la misma respuesta que en los otros partidos. Uno debe entender que el plantel lo debe rotar y contar con todos los jugadores. No tuvimos la misma frescura en algunos jugadores. Vamos a tener que hacer una autocrítica dura para poder pasar rápidamente la página y volver al sitio de ilusión que teníamos todos”, añadió.

“El 11 equipo que gana no se cambia”

El 24 de febrero fue el regreso de Teófilo Gutiérrez con Junior de Barranquilla, después de tres años y medio afuera de la institución y volvió con un contrato de seis meses, que sería además su última experiencia en el fútbol profesional antes del retiro de la actividad a los 39 años.

En charla con los medios, “Teo” se refirió a su suplencia ante Envigado: “El once que gana no se cambia. Los muchachos lo han hecho muy bien, un resultado adverso no cambia nada, la actitud que han mostrado en los entrenamientos, han sumado seis puntos".

Teófilo Gutiérrez volvió a jugar con Junior y ser compañero del goleador Carlos Bacca - crédito Junior FC

“De local tenemos que mostrar el juego que le gusta a la gente y la contundencia que quiera la gente. Tenemos que trabajar todos para que el equipo sea la figura, que es lo más importante”, añadió el atacante, cuyo rol será el de mediapunta para apoyar la delantera.

Respecto a cómo se dio el compromiso ante Envigado, Teófilo Gutiérrez mencionó que las desconcentraciones pasaron factura: “Tuvimos las opciones, en general siempre golpeamos primero, no le dimos tanta importancia al primer gol, que es clave. Los jugadores dentro de la cancha tienen que entender el ritmo del partido, las formas, tuvimos cuatro o cinco opciones de gol y no pudimos concretar”.