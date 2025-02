Wilson Manyoma estuvo a punto de ser futbolista: cual fue el equipo grande de Colombia con el que pudo jugar

El histórico cantante estuvo vinculado con el 15 veces campeón del fútbol profesional colombiano - crédito Jesús Aviles / Infobae

El 20 de febrero de 2025 murió Wilson Manyoma, legendario cantante de salsa, que estuvo varios años con la agrupación Fruko y sus Tesos, liderada Julio Ernesto Estrada, y en la que compartió con el también histórico cantante Joe Arroyo.

El histórico cantante de la canción El preso, además de tener vínculos con la música a lo largo de su carrera artística, también tuvo una pasión importante como lo fue el fútbol.

Así se conoció el 20 de febrero de 2025 a través de la programa de Mañanas Blu, de Blu Radio, que el mítico cantante estuvo cerca de jugar en América de Cali, uno de los equipos tradicionales del fútbol profesional colombiano y equipos más grandes a nivel nacional.

La información de Ricardo Orrego sobre el vínculo que tenía Wilson Manyoma con La Mechita

El 20 de febrero de 2025, el reconocido periodista Ricardo Orrego informó en Mañanas Blu de Blu Radio sobre la cercanía que tenía el popular cantante con el América de Cali, en donde siempre expresó su gusto por el cuadro Rojo del Valle del Cauca.

“Manyoma quiso ser futbolista, jugó en el América y estuvo en las escuelas del América de Cali, pero pudo más su amor por la música”.

Pues pese al intento de combinar las dos pasiones que tenía Wilson Manyoma, el artista decidió irse por el lado musical.

Su amor por el deporte colombiano

Y es que Wilson Manyoma, además de tener cercanías con América de Cali, también era un fiel admirador del deporte colombiano.

Así lo expresó en vida el 6 de diciembre de 2021 cuando publicó una fotografía al lado de la exatleta Caterine Ibarguen, medallista de plata en Londres 2012 y de oro en Río 2016.

“Mi admiración y respeto para @triplecibarguen ¡Que viva Colombia! 🚲🔜🇨🇴"

Cómo comenzó la banda de Fruko y sus tesos, así lo relató su fundador

En entrevista del diario Publimetro a Julio Ernesto Prada, más conocido como “Fruko”, el 20 de febrero de 2025, el histórico cantante y fundador del grupo de salsa más importante de Colombia junto a agrupaciones como el Grupo Niche, Guayacán Orquesta, entre otros, habló sobre cómo fueron los orígenes de Fruko y sus Tesos, y los motivos por los cuales se fundó una de las bandas legendarias de la salsa colombiana.

“Empezamos como un ejército de jóvenes, pero no como un ejército de armas belicosas; un ejército de alegría, de jóvenes que venían de todas partes de Colombia. Tenía ese sabor que corría por su sangre, con una música naciente. Yo tuve ese privilegio de distinguir sus talentos y guiarlos por el tema que los hicieron famosos. Estoy muy afligido con el fallecimiento de este gran amigo y cantante”.

El motivo del fallecimiento de Wilson Manyoma

La confirmación de la muerte del histórico cantante colombiano se dio a través de Henry Manyoma, hermano del cantante, en entrevista con Caracol Radio.

El artista sufría de problemas de salud tales como afectaciones en la columna debido al golpe que sufrió con una bicicleta estática en Barranquilla. Así lo detalló su hermano en diálogo con el programa 6AM:

“El lunes (17 de febrero) lo dieron de alta y pasó una noche y pasó una noche no tan tranquila. Ayer que estuvimos, no desayunó, aproximadamente a las 10:00 de la mañana. Estuvo con sueño y vimos que anoche que casi no comía”. explicó.

Por este motivo, Wilson Manyoma empezó con sus cuidados médicos de forma común y corriente, motivo por el cual se trasladó a Cali en el barrio El Troncal y allí sufrió la caída en el baño, donde se golpeó la cabeza.

De allí fue internado en la clínica Sebastián de Belalcázar de Cali, en donde comenzó un tratamiento tras realizarle dos coágulos que tuvo en su cuerpo y que formaron una hemorragia.

El lunes 17 de febrero fue dado de alta, pero el cantante no se sentía bien y fue cuando el 19 de febrero de 2025 no comió durante todo el día, hasta confirmarse su muerte el 20 de febrero de 2025.

“El lunes le dieron de alta y pasó una noche no tan tranquila, él estaba donde mi mamá, no había desayunado y a las 10 de la mañana le produjo el sueño. Hoy a la madrugada vimos que estaba ensangrentado y parece ser que se produjo una hemorragia”, contó el hermano del cantante.

Discografía de Wilson Manyoma

Discografía destacada de Wilson Manyoma con ‘Fruko y sus Tesos’:

Fruko y sus Tesos – ‘Ayunando’ (1973)Este álbum incluye temas como ‘Tú Sufrirás’ y ‘Mosaico Santero’, donde Manyoma canta junto a Joe Arroyo. Fruko y sus Tesos – ‘El Violento’ (1973)Incluye canciones como ‘Tronco Seco’ y ‘La Nueva Bamba’, con la participación destacada de Manyoma. Fruko y sus Tesos – ‘El Caminante’ (1974)En este álbum se encuentran éxitos como ‘Quiero De Nuevo Empezar’ y ‘Rumbero Soy’, interpretados por Manyoma. Fruko y sus Tesos – ‘El Grande’ (1975)Contiene el icónico tema ‘El Preso’, una de las composiciones más emblemáticas de Manyoma. Fruko y sus Tesos – ‘El Patillero’ (1977)Este álbum incluye canciones como ‘Mi Río Cali’ y ‘Qué Bonito Sería’, con la voz característica de Manyoma.

Trabajo solista y con otros proyectos:

A principios de los años 90, junto con su hermano Hermes Manyoma, fundó su propia orquesta llamada ‘La Decisión’ y publicó un trabajo discográfico en 1990.