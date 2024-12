Carlos Antonio Vélez le dio palo a Efraín Juárez: “Gamero le pintó la cara a su colega”

Efraín Juárez no pudo vencer a Alberto Gamero, durante los duelos de Millonarios y Nacional en cuadrangulares de Liga BetPlay - crédito Colprensa

Atlético Nacional sufrió un golpe enorme en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, después de que empatara con Millonarios en Medellín por 1-1, en la cuarta jornada, y quedara a tres puntos del líder azul a falta de seis unidades para definir al finalista.

Por esa razón, el periodista Carlos Antonio Vélez le lanzó una fuerte crítica al entrenador Efraín Juárez, que una vez más no pudo superar a Alberto Gamero, que en los dos encuentros disputados en tres días, lo venció tanto en los resultados como en la parte táctica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De hecho, al timonel mexicano se le vio resignado y afirmó en rueda de prensa que ve difícil que se logre el cupo a la final de la Liga BetPlay por “circunstancias ajenas”, pero que seguirá peleando hasta el final, para luego concentrarse en la definición de la Copa Colombia ante el América de Cali.

“Nacional no cerró el juego”

Pese a que la acción del penal fue considerada polémica y desequilibró el partido, en la segunda parte se vio a un equipo verde que le cedió el terreno al visitante, el balón y las opciones en el encuentro, lo que permitió que consiguiera el empate en los últimos minutos.

En su cuenta de X, Carlos Antonio Vélez entregó su análisis del partido y señaló primero que, para él, el tanto de penal no debió ser válido por una jugada ilegal previa: “Las líneas que trazaron son su verdad, pero yo vi otra cosa. Fuera de lugar de Falcao, sin duda”.

Fuerte crítica a Nacional por permitir el empate de Millonarios en Medellín, en los últimos minutos y con una jugada polémica de penal - crédito @velezfutbol/X

Luego de eso, el periodista de Antena 2 criticó que los Verdolagas no controlaran el juego en los 90 minutos: “Gamero le pintó la cara a su ‘colega’ gestionando tácticamente a Millonarios. Nunca le encontró la vuelta en el segundo tiempo. En la primera mitad le llenó el medio y le dio la banda, atrevido planteo, forzando a Sanabria y Banguero a recorridos largos y arriesgando que les hicieran el 2-1… igual Nacional no cerró el juego. Se perdió unas increíbles”.

“La otra mitad fue solo de Millos… le abrió la cancha, desmontó el 3 de defensa central, retrocedió a Silva, que organizaba desde atrás y listo. El verde no hizo 4 pases seguidos hasta que llegó lo que llegó”, escribió el comunicador en sus redes sociales.

Alberto Gamero tiene a Millonarios líder del grupo A con 10 puntos y a dos partidos de llegar a la final - crédito Colprensa

Vélez terminó diciendo que “no justifico nada. Simplemente digo que el VAR se equivocó, pero Millonarios superó a Nacional en muchos registros y minutos. Nada Más”, que además el cuadro azul mantuvo su ventaja de tres puntos en el liderato de los cuadrangulares.

“No lograremos disputar otra final”

Acompañado por los jugadores más importantes de Nacional, el técnico Efraín Juárez causó sorpresa en los aficionados al asegurar que no le alcanzará para pelear por la estrella de diciembre, pese a que mantiene opciones para llegar a la final de la Liga BetPlay.

El técnico de Nacional, Efraín Juárez, aún tiene la final de la Copa Colombia ante el América de Cali - crédito Colprensa

“Hicimos todo, no solo hoy, sino también en el partido pasado. Por circunstancias ajenas parece que no lograremos disputar otra final. Sin embargo, seguiremos luchando. Aún hay seis puntos en juego, y pelearemos hasta el final. Haremos nuestro trabajo y, después, otros decidirán si estamos donde merecemos o no”, dijo el mexicano.

Más allá de eso, Juárez mostró su orgullo hacia sus dirigidos, destacó muchos detalles en el partido en Medellín y lamentó que no se lograra el triunfo: “No tengo ningún reproche hacia mis jugadores. Hoy hicimos un partido increíble. Creamos opciones, dominamos, y me parece que fuimos superiores. A veces, el fútbol no recompensa como debería, pero eso no quita el orgullo que siento por el trabajo y esfuerzo reflejados en la cancha”.