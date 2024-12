Problemas de plata en el Unión Magdalena: jugadores habrían peleado tras la final ante Llaneros

Jugadores del Unión Magdalena estarían de pelea con los directivos por temas económicos - crédito Colprensa

El Unión Magdalena se acerca al tan ansiado ascenso a la primera división del fútbol colombiano, luego de golear a Llaneros por 4-0 en la ida de la final del segundo semestre en Santa Marta, esperando quedarse con el triunfo en la vuelta el 3 de diciembre, en Villavicencio, y llegar a la definición por el primer cupo a la “A”.

Sin embargo, los jugadores del Ciclón Bananero habrían entrado en pelea por temas de dinero en la institución, un mal que aqueja a distintos clubes en el fútbol colombiano y que, en el peor de los casos, los hace perder el reconocimiento deportivo por salarios atrasados, como le pasó hace poco al Deportivo Pasto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La situación llegó a tal punto que el mismo entrenador Jorge Luis Pinto, que sueña con darle el ascenso a los samarios por el valor sentimental que tiene para el santandereano, se vio afectado y reveló que no quería ni siquiera entrenar a sus dirigidos para el duelo en la capital del Meta.

“Los jugadores se marearon”

Pese a que el Ciclón Bananero se encuentra a un paso de regresar a la Primera A después de un año en la “B”, se presentaron muchos problemas después del encuentro en Santa Marta ante Llaneros, pues lo que debió ser celebración, terminó en una fuerte discusión.

César Augusto Corbacho, periodista de Blog Deportivo de Blu Radio, le reveló al programa radial que los futbolistas del Unión Magdalena le reclamaron a los directivos por un premio económico, el cual era de 50 millones de pesos si ganaban la final.

Unión Magdalena tiene problemas porque sus jugadores pelean por un premio de 50 millones de pesos que sería repartido entre todos los deportistas - crédito Colprensa

“Llamé a una fuente y siempre corremos el riesgo que los de arriba traten de desmentirlo, pero lo diré por la fuente es buena, no me dejó que ni le preguntara, me dijo que, si ya me había enterado de la vaina”, empezó diciendo el comunicador.

Según el periodista Corbacho, “llegaron los directivos a la concentración y los jugadores reunidos luego de ese taquillazo de 700 millones dijeron que ‘nos están debiendo un premio’, y les dijeron que eso se hace al final. Los jugadores se marearon, les ofrecieron 50 millones para todos, donde son 25 jugadores”.

Unión Magdalena le va ganando la final semestral a Llaneros por 4-0 y queda el duelo de vuelta en Villavicencio - crédito Colprensa

“Lo tenían arreglado, pero los jugadores aprovecharon el taquillazo, van jugando y van viendo a la tribuna, y les dijeron que aún falta y que al final hablaban”, añadió, por lo que no se sabe en qué actitud lleguen los futbolistas para el duelo del 3 de diciembre.

“Lo siento los deseos de ir a entrenar”

El caso del Unión Magdalena, que causó sorpresa en los aficionados que llenaron el estadio Sierra Nevada para la primera final del segundo semestre, afectó mucho al técnico de los samarios porque, en medio de su cariño por la institución, fue testigo de todo lo que pasó.

En charla con el medio radial, Jorge Luis Pinto se refirió a la discusión entre jugadores y directivos por el premio económico, mencionando primero que “ahorita tengo la cabeza mal, no me pregunte por qué, tuve un problema delicado, hoy no siento los deseos de ir a entrenar, no le he contado a nadie, no me gustaron unos detalles que viví en concentración”.

Jorge Luis Pinto logró que el Unión Magdalena terminara primero en la Primera B, también en cuadrangulares y busca el ascenso - crédito Unión Magdalena

“Estoy golpeado porque los consentimos, los apoyamos, los estimulamos, les damos trabajos para bien de hecho y lo que pasó en concentración fue muy delicado para mí. Que los directivos hablen primero, vamos a ver qué trámite le damos a eso”, añadió el santandereano, esperando que no sea un problema para el próximo partido, que pese a la ventaja por 4-0, aún debe ganar para terminar primero en reclasificación y acercarse al ascenso.