Hora, fecha y dónde podrá ver el debut de Millonarios ante Pasto por la primera jornada de los cuadrangulares semifinales

Millonarios terminó tercero en la Liga BetPlay con 35 puntos, además de ser uno de los más goleadores con 27 tantos en 19 partidos - crédito Colprensa

Están definidos los cuadrangulares semifinales que determinarán los finalistas del Torneo Clausura del Fútbol Profesional Colombiano. Uno de los grupos que más se destaca es el denominado ‘grupo de la muerte’, integrado por Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Millonarios FC y Deportivo Pasto.

Santa Fe llega a los cuadrangulares como el mejor equipo en la tabla de reclasificación de 2024, destacándose por su consistencia a lo largo de la temporada.

Millonarios, por su parte, accedió a esta fase tras una contundente goleada y con la recuperación de figuras clave como Radamel Falcao García.

Atlético Nacional, además de su buen rendimiento en Liga, viene motivado por su clasificación a la final de la Copa Betplay.

Finalmente, Deportivo Pasto cuenta con el máximo goleador del torneo, lo que convierte a estos cuatro equipos en protagonistas de una lucha intensa por un cupo en la gran final de la Liga Betplay.

En la última fecha del todos contra todos Falcao consigo su gol 347 y se convierte en el máximo artillero de Colombia - crédito Falcao/Instagram

El partido entre Millonarios y Deportivo Pasto, programado para el miércoles 20 de noviembre en El Campín de Bogotá, será el primer encuentro del grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-II, el encuentro está programado para las 6:30 p.m., hora colombiana, y se podrá ver en directo a través de la señal de Win Sports +.

Millonarios, que terminó la fase de todos contra todos en el tercer lugar con 35 puntos, llega a esta instancia con el respaldo de su afición, reflejado en la venta de 29,326 abonos hasta la tarde del lunes 18 de noviembre. Este apoyo masivo asegura un ambiente de gran expectativa en el estadio, donde los hinchas esperan ver al equipo avanzar hacia la final.

El primer juego de Millonarios será en El Campín, mientras que el último duelo de los cuadrangulares será Santa Fe el que juegue en el 'coloso de la 53' - crédito Getty

Para este encuentro Alberto Gamero espera contar con el regreso de Daniel Cataño, quien duró varias semanas fuera de las canchas. También espera recuperar en algunos días al goleador Leonardo Castro quien sufrió una molestia muscular y lo ha retirado de la delantera albiazul.

La primera fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2024-II se completa con el enfrentamiento entre Atlético Nacional y Santa Fe , programado también para el miércoles 20 de noviembre, a las 8:30 p.m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Este duelo entre cardenales y verdolagas es uno de los más esperados, dado el historial entre ambos equipos y el alto nivel que han mostrado en esta temporada. Con Santa Fe como líder de la fase de todos contra todos y Nacional impulsado por su clasificación a la final de la Copa BetPlay, este partido promete ser intenso y marcará el tono del grupo A, conocido como el ‘grupo de la muerte’.

Esta es la carrera para obtener el título del Torneo Clausura del Fútbol Profesional Colombiano - crédito Vizzor Image

En el Grupo B, los equipos participantes son América de Cali, Deportes Tolima, Once Caldas y Junior de Barranquilla. La primera fecha en este grupo comenzará el jueves 21 de noviembre, cuando Once Caldas reciba a Tolima en el estadio Palogrande de Manizales a las 6:30 p.m., seguido por el enfrentamiento entre Junior y América en el Metropolitano de Barranquilla a las 8:30 p.m. América, que terminó la fase regular en el segundo lugar, parte como uno de los favoritos, pero cada equipo de este grupo ha mostrado un nivel competitivo.

Los cuadrangulares semifinales se jugarán en formato de ida y vuelta, sumando un total de seis fechas para cada grupo. Según el fixture, la segunda fecha enfrentará a Pasto vs. Nacional, Tolima vs. Junior, Santa Fe vs. Millonarios, y América vs. Once Caldas. La tercera fecha verá a Pasto enfrentarse a Santa Fe, Millonarios a Nacional, Junior a América y Tolima a Once Caldas.

En la cuarta jornada, los enfrentamientos se invierten: Santa Fe recibirá a Pasto, Nacional a Millonarios, Once Caldas a América y Junior a Tolima. Las fechas cinco y seis repetirán los duelos de las jornadas uno y dos, pero invirtiendo las localías para completar los enfrentamientos de ida y vuelta.