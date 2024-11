La FIFA se deshizo en elogios para Jhon Jáder Durán ante su presente con Aston Villa

Jhon Durán tiene ocho goles en la presente temporada con Aston Villa - crédito David Davies/PA vía AP

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán vive su mejor momento desde que llegó al Aston Villa procedente del Chicago Fire de Estados Unidos a cambio de 16 millones de euros a comienzos de 2023.

En la actual temporada, Durán ha jugado 605 minutos en 17 partidos, logrando un promedio de un gol cada 76 minutos, con un total de ocho anotaciones distribuidas entre la Premier League, la Champions League y la Carabao Cup.

La FIFA elogió a Jhon Jáder Durán

Jhon Jader Durán marcó gol con el Aston Villa ante el Bologna en Villa Park, por la tercera jornada de la Champions League - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters

El impacto de Durán no ha pasado desapercibido para la FIFA, que lo ha descrito como un “delantero indomable”. Este reconocimiento se produce en un momento crucial, a pocos días de la reanudación de las eliminatorias para la copa del mundo de 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

El ente rector del fútbol mundial destacó su habilidad para realizar remates imprevisibles y su capacidad para combinar la velocidad de un extremo con la fuerza de un centrodelantero.

“No se puede domar. Corre a la velocidad de un extremo y choca como el centrodelantero más poderoso. Hace goles del típico nueve duro, pero se permite dribles más bien de un fino mediocampista”, publicó la FIFA.

En su reciente participación con la selección Colombia, Durán anotó su primer gol en las clasificatorias de la Conmebol, consolidando su posición como una de las promesas del fútbol internacional. A pesar de no ser titular en el Aston Villa, su efectividad es notable, marcando casi un gol cada dos partidos, la mayoría desde el banco de suplentes.

El joven atacante ha sido objeto de numerosos elogios por su capacidad para influir en el juego con pocos minutos en el campo. Su habilidad para encontrar espacios y confundir a los defensores y porteros ha sido un factor clave en su ascenso meteórico en el fútbol mundial.

Jhon Durán anotó en su última salida con la selección Colombia - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

La FIFA también resaltó la “zurda endiablada” de Durán, que le permite ejecutar disparos potentes y precisos, sorprendiendo a sus oponentes. Esta combinación de habilidades lo convierte en un jugador versátil, capaz de realizar goles típicos de un delantero centro y, al mismo tiempo, ejecutar dribles característicos de un mediocampista.

“Además de tener una potencia fuera de lo común, logra sacar remates para nada anunciados, imprevisibles. Con poca distancia entre el balón y su pie, encuentra un espacio de brillo, una lucidez para engañar a los defensores y confundir a los porteros”, la descripción de la FIFA sobre Jhon Durán.

Con miras al futuro, Jhon Jáder Durán se perfila como una figura central para Colombia, la próxima copa del mundo, representando una explosión de talento y rebeldía en el campo de juego. Su desempeño en la temporada actual refuerza su potencial para convertirse en uno de los grandes nombres del fútbol internacional.

Jhon Jáder Durán habló de su comparación con Falcao

Radamel Falcao estuvo cerca de anotar ante Deportivo Pasto y Junior y busca su gol - crédito @falcao / Instagram

Previo al encuentro contra Liverpool en Anfield, por la fecha 11 de la Premier League, el jugador surgido en la Cantera de Héroes, habló de su presente como también de que lo comparen con el vigente goleador de la selección Colombia durante una entrevista SportsCenter de Espn.

“El futuro no lo sabemos, yo vivo del presente. Compararme con Falcao es una locura porque él ha hecho mucho, quiero sobrepasarlo porque ha hecho cosas muy grandes para el país, es una persona intachable y no hay comparación con ese caballero. Recibir sus enseñanzas cuando me llamó a su cuarto fue muy importante. Estoy muy agradecido con él y aún comparto mensajes con él, quiero que se quede esa amistad para toda la vida”.

En cuanto a su desempeño con la Tricolor, dijo: “En la Selección estoy viviendo un sueño, compartiendo con grandes jugadores que han jugado Mundiales y han sido campeones de todo tipo de competencias. Estar ahí para la edad que tengo es muy importante, tanto para mí como para mi familia”.