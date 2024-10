James salió afectado por la terrible DANA en España, no podrá jugar este fin de semana

James Rodríguez volverá al Rayo Vallecano después de sus partidos con la selección Colombia en eliminatorias - crédito @jamesrodriguez10/X

La comunidad de Valencia, en España, vive la tragedia natural causada por la Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos).

Por este motivo, la Real Federación Española de Fútbol informó la suspensión de varios partidos que se iban a desarrollar el fin de semana del 2 al 3 de noviembre de 2024.

Los dos primeros encuentros suspendidos fueron el Parla Escuela vs. Valencia y Pontevedra vs. Levante, que se iban a llevar a cabo el 30 de octubre de 2024.

Comunicado oficial de la RFEF informando sobre los partidos que se aplazarán y se iban a llevar en la Comunidad Valenciana

Debido a las inundaciones que se presentan en Valencia, se postergó el partido entre Villarreal ante Rayo Vallecano - crédito página oficial de la Real Federación Española de Fútbol

Por este motivo, el partido que iba a disputar Rayo Vallecano ante Villarreal en el Estadio La Cerámica se canceló por la tragedia que vive la región, afectada por el Dana (o gota fría), que sacude a la Comunidad Valenciana.

De la siguiente forma, la Real Federación Española de Fútbol dio a conocer los partidos aplazados por esta tragedia natural, entre los cuales se destacan también el encuentro que iban a disputar en Club de Fútbol Valencia ante el Real Madrid en el Estadio Mestalla.

“El Juez único de Competiciones profesionales y el Juez único de Competiciones no profesionales de la RFEF han acordado este jueves el aplazamiento de diversos partidos que debían celebrarse este fin de semana en la Comunidad Valencia, gravemente afectada por la DANA que ha causado víctimas mortales y numerosos daños materiales por inundación”

También dentro del mismo comunicado, se dio a conocer por parte del ente deportivo que se aprobó la solicitud para el aplazamiento de los encuentros que se iban a disputar en esta región de España:

“En el caso del fútbol profesional, y después de recibir ayer la solicitud de LaLiga y la Liga F - a petición de los clubes implicados -, quedan aplazados por decisión del Juez único de Competiciones profesionales, los encuentros de la jornada 12 de la Primera División y de la jornada 13 de Segunda que debían jugarse en la Comunidad Valenciana durante este fin de semana. Se trata de los partidos Villarreal CF vs. Rayo Vallecano, Valencia CF vs. Real Madrid, CD Castellón vs. Racing de Ferrol, CD Eldense vs. SD Huesca y Levante vs. Málaga”.

Por este motivo, el encuentro que se iba a disputar, válido por la fecha 12 entre el Submarino Amarillo (apodo popular por el cual se conoce a Villarreal) y Rayo Vallecano quedó aplazado y que se iba a disputar el 2 de noviembre de 2024.

Así se jugará la fecha 12 con el aplazamiento de los partidos en la liga española

1 de noviembre

Partido: Alavés vs. R.C.D Mallorca

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: de Mendizorroza de Vitoria

2 de noviembre

Partido: Osasuna vs. Real Valladolid

Hora: 8:00 a.m.

Estadio: El Sadar de Pamplona

Partido: Girona vs. Leganés

Hora: 10:15 a. m.

Estadio: de Montilivi de Girona

3 de noviembre

Partido: Atlético de Madrid vs. Unión Deportiva Las Palmas

Hora: 8.00 a. m.

Estadio: Civitas Metropolitano de Madrid

Partido: Barcelona vs. Espanyol

Hora: 10:15 a. m.

Estadio: Luis Companys (Montjuic)

Partido: Sevilla vs. Real Sociedad

Hora: 12:30 p. m.

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla

Partido: Athletic de Bilbao vs. Real Betis

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Nuevo San Mamés de Bilbao

4 de noviembre

Partido: Celta de Vigo vs. Getafe

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: de Balaidos de Vigo

Así va la tabla de posiciones del fútbol español tras el triunfo por 4-0 de Barcelona en el Santiago Bernabéu de Madrid

El brasileño Vinicius Junior y Jules Kounde en el Superclásico de España - crédito Susana Vera / REUTERS

Barcelona: 30 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +27) Real Madrid: 24 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Villarreal: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Atlético de Madrid: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Athletic de Bilbao: 18 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Real Betis: 18 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Mallorca: 18 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Osasuna: 18 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Rayo Vallecano: 16 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Sevilla: 15 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Celta de Vigo: 13 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Real Sociedad: 12 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Girona: 12 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Leganés: 11 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Getafe: 10 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Alavés_ 10 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Espanyol: 10 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Las Palmas: 9 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Real Valladolid: 8 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Valencia: 7 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -9)