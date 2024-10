Juanfer Quintero salió en defensa de James Rodríguez tras las críticas por su nivel en clubes

El jugador de Racing salió en defensa de James Rodríguez - crédito @jamesrodriguez10/@juanferquinterop/Instagram

Juan Fernando Quintero salió en defensa de su amigo y compañero de selección, James Rodríguez, tras un enfrentamiento con un periodista en Brasil.

Durante una rueda de prensa posterior al partido entre Racing de Avellaneda y Corinthians en la Copa Sudamericana, que terminó en empate 2-2, Quintero respondió a las críticas sobre el desempeño de Rodríguez en el fútbol brasileño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Quintero en defensa de James en Brasil

El periodista cuestionó la etapa de James Rodríguez en el São Paulo, en el que no logró alcanzar el éxito esperado a pesar de sus destacadas actuaciones con la selección colombiana. Quintero, conocido por su franqueza, interrumpió al reportero, señalando que la pregunta no era relevante en ese momento, ya que estaban enfocados en el torneo sudamericano. “Lo importante es que James es un gran jugador para nosotros en Colombia”, afirmó el jugador al servicio del Racing.

La relación entre Quintero y Rodríguez es bien conocida en el ámbito del fútbol colombiano. Ambos jugadores han compartido momentos significativos tanto dentro como fuera del campo, forjando una amistad que se remonta a sus días en las categorías juveniles de la selección colombiana. Esta camaradería ha sido evidente en su química en el campo, donde han creado jugadas memorables.

Juanfer enfatizó que la situación de Rodríguez en Brasil es un asunto que solo él y el club conocen a fondo. Sin embargo, como amigo, expresó su total apoyo a Rodríguez, destacando la importancia de la lealtad y el respaldo en momentos difíciles. “Quizás no conocemos la situación. Tanto James como el club lo saben, pero como amigo de James, lo apoyo al máximo”, concluyó Quintero.

La defensa de Quintero hacia Rodríguez no es nueva. En varias ocasiones, ha salido en su defensa ante críticas, mostrando la solidez de su vínculo. Esta amistad ha sido admirada por muchos, ya que ambos jugadores comparten una personalidad extrovertida y carismática, lo que ha facilitado su conexión tanto dentro como fuera del campo.

El jugador fue consultado sobre el desempeño del '10' de la selección Colombia en su paso por São Paulo - crédito @somosaopaulinos/X

James Rodríguez no tuvo minutos ante Alavés

A pesar de sus buenas actuaciones con la selección Colombia en la eliminatoria, con el Rayo Vallecano, el jugador, de 33 años, ha tenido poca continuidad, ya que para Íñigo Pérez, hay otros jugadores en mejor condición que Rodríguez.

Soy un entrenador que no se inmiscuye en los fichajes porque hay personas del club que lo están haciendo muy bien y me centro en mi faceta de transformar a los jugadores para llegar a su nivel. En el caso de James me gusta. Es un gran futbolista de gran nivel, el mejor de la Copa América. Estoy encantando de que esté, pero pienso que viene de una larga inactividad y elijo a los mejores para ganar cada partido”, señaló en su momento el entrenador del Rayo Vallecano.

James Rodríguez no actuó en la victoria de Rayo sobre Alavés - crédito Rayo Vallecano

Por la fecha 11 de LaLiga, Rayo Vallecano recibió la visita en su estadio de Alavés, al que superó sobre el final con un gol en propia puerta de Antonio Sivera, que le dio los tres puntos a la escuadra de James Rodríguez, que no sumó minutos.

Tras la victoria, Pérez no se refirió específicamente a James, pero indicó que, en el próximo partido de la Copa del Rey, planea dar minutos a aquellos jugadores que no han tenido mucha participación, lo que podría incluir a Rodríguez. Hasta ahora, el colombiano ha acumulado 123 minutos en cinco partidos, con una sola titularidad.

“Todo el mundo está contento porque ha ganado tu equipo, pero sientes cierta tristeza si no participaste. Empatizo mucho con ellos. Trejo, Raúl y el resto que no han salido hoy jugarán porque creo que lo merecen. Es lo que debo hacer como entrenador”.